Cómo hacer mayonesa de ajo casera: la receta perfecta para acompañar las comidas

Siempre es una buena ocasión para poner manos a la obra y preparar una deliciosa mayonesa de ajo casera. Esta salsa de sabor profundo es una receta especial que va más que bien como acompañamiento, para realzar el gusto de algunas comidas.
Esta mayonesa de ajo se hace con pocos ingredientes, un paso a paso fácil de realizar y le encanta a casi todo el mundo.
Lo mejor de esta receta, es que se hace en cuestión de minutos y vuelve locos a los amantes del ajo.
Esta mayonesa de ajo casera es perfecta para acompañar unas ricas papas fritas, aderezar un rico sándwich o acompañar platos que contengan carnes de res o pollo. También queda espectacular como ingrediente protagonista en unos tacos.
Existen varias maneras para elaborar esta clásica mayonesa de ajo casera, pero ninguna como la que ofrece la página recetafacil.com, que sale cremosa, perfumada y con la medida justa de ajo.
Receta de mayonesa de ajo casera
Si lo que se busca es realizar la receta de la mayonesa de ajo casera perfecta para acompañar comidas y sorprender a todos, se deberá contar con estos ingredientes para comenzar con el paso a paso:
Ingredientes
- 3 dientes de ajo
- 1/2 taza de leche fría
- 1 cucharadita de sal
- 1 taza de aceite de girasol
- Jugo de 1/2 limón
- Perejil picado
Receta de mayonesa de ajo casera, paso a paso
- El primer paso consiste en pelar los dientes de ajo y llevar a una licuadora o vaso de un mixer. Agregar la leche junto con la sal y procesar hasta alcanzar una consistencia homogénea.
- Agregar el aceite de a poco en forma de hilo, a la vez que se va procesando. La meta es lograr una consistencia cremosa, con cuerpo definido.
- Agregar el perejil picado a la preparación.
- Revolver ligeramente y llevar a un nuevo envase, limpio y esterilizado.
- Para que la receta de la mayonesa de ajo casera alcance su mejor punto, es recomendable dejarla descansar al menos unos 20 minutos, para que todos los ingredientes se terminen de unir y desprendan sus aromas clásicos.