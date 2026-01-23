Cómo hacer mayonesa de ajo casera: la receta perfecta para acompañar las comidas

Esta mayonesa de ajo casera es perfecta para acompañar unas ricas papas fritas, aderezar un rico sándwich o acompañar platos que contengan carnes de res o pollo. También queda espectacular como ingrediente protagonista en unos tacos.

Existen varias maneras para elaborar esta clásica mayonesa de ajo casera, pero ninguna como la que ofrece la página recetafacil.com, que sale cremosa, perfumada y con la medida justa de ajo.

Receta de mayonesa de ajo casera

Si lo que se busca es realizar la receta de la mayonesa de ajo casera perfecta para acompañar comidas y sorprender a todos, se deberá contar con estos ingredientes para comenzar con el paso a paso:

Ingredientes

3 dientes de ajo

1/2 taza de leche fría

1 cucharadita de sal

1 taza de aceite de girasol

Jugo de 1/2 limón

Perejil picado

Receta de mayonesa de ajo casera, paso a paso