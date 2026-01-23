Cómo preparar Pudding de chía con 5 ingredientes: la receta para el desayuno que aporta energía todo el día

Este pudding es perfecto para quienes buscan una opción práctica para llevar a la oficina o al colegio, y también para quienes siguen una alimentación saludable. Aporta fibra, proteínas, omega 3 y energía sostenida, por lo que es una excelente alternativa para desayunos fitness o previos al entrenamiento.

Además, el pudding de chía, al combinarse con banana, frutas o leches vegetales, se adapta fácilmente a distintos gustos y necesidades alimentarias.