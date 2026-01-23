Cómo preparar Pudding de chía con 5 ingredientes: la receta para el desayuno que aporta energía todo el día

El pudding de chía se convirtió en uno de los postres favoritos dentro de las recetas saludables por su facilidad, valor nutricional y versatilidad. Ideal como desayuno rápido, se prepara en pocos minutos y se deja reposar durante la noche, logrando una textura cremosa gracias al gel natural que liberan las semillas de chía al entrar en contacto con líquidos.
Aprende a preparar pudding de chía fácil y saludable. Es una de las recetas ideales para un desayuno nutritivo que aporte energía todo el día
Este pudding es perfecto para quienes buscan una opción práctica para llevar a la oficina o al colegio, y también para quienes siguen una alimentación saludable. Aporta fibra, proteínas, omega 3 y energía sostenida, por lo que es una excelente alternativa para desayunos fitness o previos al entrenamiento.
Además, el pudding de chía, al combinarse con banana, frutas o leches vegetales, se adapta fácilmente a distintos gustos y necesidades alimentarias.
Receta para hacer pudding de chía
Te dejamos la receta compartida por Paulina Cocina en su artículo "Pudding de chía sin azúcar: un desayuno sano". ¿Qué necesitas para prepararlo?
Ingredientes:
- 2 cdas. de semillas de chía
- 3/4 de banana
- 1/2 vaso de leche
- Almendras
- Fruta
- Stevia líquida (opcional)
Se puede reemplazar la leche de vaca por leche de almendras o de soja para evitar consumir lácteos.
Cómo preparar pudding de chía sin azúcar: la receta, paso a paso
- Primero, coloca las semillas de chía en el vaso de la licuadora. Agrega la banana cortada en trozos, la leche y unas gotas de stevia líquida. Licúa por unos minutos hasta formar una crema espesa.
- Vuelca el contenido en un vaso de vidrio y reserva en la heladera por 2 horas, hasta que el pudding de chía tome una consistencia espesa y las semillas larguen el gel.
- Si quieres, decora el pudding de chía con trocitos de duraznos, bananas en rodajas y almendras.