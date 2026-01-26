Abierto de Australia: con el aplastante triunfo de Jannik Sinner se completaron los cruces de cuartos de final

Jannik Sinner volvió a pisar firme en los octavos de final del Abierto de Australia. El italiano venció a su compatriota Luciano Darderi en sets corridos por 6-1, 6-3 y 7-6 (2) y avanzó a los cuartos de final del primer Grand Slam del año.
El Abierto de Australia atraviesa su recta final y se definieron los cruces de cuartos de final
Con el triunfo sobre Darderi, Jannik Sinner se metió por tercera vez en cuartos del Abierto de Australia, certamen en el que compite por el tricampeonato ya que se alzó con el trofeo en la edición 2024 (venció a Daniil Medvedev) y en el 2025 (se impuso a Alexander Zverev).
En este certamen además el italiano busca recuperar el número 1 del mundo que hoy ostenta Carlos Alcaraz. El español también continúa a paso firme en el Abierto de Australia y ya se encuentra en cuartos de final luego de vencer al estadounidense Tommy Paul.
El estadounidense tuvo una dura pasada frente a Casper Ruud y se impuso por 3-6, 6-4, 6-3 y 6-4 en más de dos horas y media de partido. Shelton busca superar la mejor marca que tuvo en un Grand Slam (fue semifinalista del Abierto de Australia en 2025) y por qué no soñar con coronarse campeón.
En cuartos de final, el joven de 23 años se enfrentará nada más ni nada menos que al campeón defensor: Jannik Sinner. Por su parte, el serbio Novak Djokovic avanzó sin transpirar a cuartos por el retiro de Jakub Mensik, su rival en octavos, por una lesión abdominal.
Masculino:
Alexander Zverev vs Lerner Tien (26/1 23.30)
Carlos Alcaraz vs. Álex De Minaur (27/1 6.10)
Novak Djokovic vs Lorenzo Musetti (27/10)
Jannik Sinner vs Ben Shelton
Femenino:
Aryna Sabalenka vs Iva Jovic (26/1 21.30)
Coco Gauff vs Elina Svitolina (27/1 5.00)
Iga Swiatek vs Yelena Rybakina
Jesica Pegula vs Amanda Anisimova