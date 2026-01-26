Abierto de Australia: con el aplastante triunfo de Jannik Sinner se completaron los cruces de cuartos de final

Con el triunfo sobre Darderi, Jannik Sinner se metió por tercera vez en cuartos del Abierto de Australia, certamen en el que compite por el tricampeonato ya que se alzó con el trofeo en la edición 2024 (venció a Daniil Medvedev) y en el 2025 (se impuso a Alexander Zverev).

En este certamen además el italiano busca recuperar el número 1 del mundo que hoy ostenta Carlos Alcaraz. El español también continúa a paso firme en el Abierto de Australia y ya se encuentra en cuartos de final luego de vencer al estadounidense Tommy Paul.