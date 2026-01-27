Inicio Ovación Fútbol Morena Beltrán
Polémica en puerta

Morena Beltrán debutó como comentarista deportiva y Horacio Pagani la cruzó sin filtro

Cuando parecía que la brecha entre hombres y mujeres en el fútbol se había achicado, Pagani apuntó contra Morena Beltrán tras su debut

Emanuel Trilla Donoso
Morena Beltrán es la primera mujer que comenta en una transmisión después de 10 años.

El partido por la primera fecha de la Liga Profesional entre Argentinos Juniors y Sarmiento de Junín tuvo la particularidad que la transmisión de ESPN tuvo como comentarista a Morena Beltrán, en un hito ya que la última vez que una mujer cumplió ese rol fue hace casi 10 años.

La última periodista deportiva que había comentado un partido de fútbol en una transmisión oficial fue Viviana Vila, durante el ciclo Fútbol Para Todos, que contó con sus servicios hasta octubre de 2016.

Federico Bulos - Morena Beltrán
Morena Beltrán se mostró feliz con su debut como comentarista.

Alegría por el debut de Morena Beltrán

Fue justamente Viviana Vila quien celebró que Morena Beltrán haya debutado en un nuevo rol luego de destacarse como cronista en el campo de juego durante varios años. La ex comentarista de la Televisión Pública se expresó en las redes sociales al escribir: "Me alegro mucho que Morena Beltrán comente fútbol en vivo por TV. Tras mi paso x FPT, una mujer vuelve a tomar ese rol en la liga argentina".

Alrededor de 10 años tuvieron que pasar para que una mujer ocupe ese rol, lo que encendió un debate sobre las pocas posibilidades que pueden llegar a tener las mujeres aún en el siglo XXI teniendo en cuenta que se trata de un espacio que históricamente estuvo dominado por hombres.

Beltrán, quien anunció su compromiso con el jugador de Boca Lucas Blondel, tuvo su esperado debut en la victoria del Bicho sobre el equipo de Junín por 1 a 0 en un partido que contó con el relato de Federico "Negro" Bulos".

Debut de Morena Beltrán
Morena Beltrán mostró su alegría en las redes sociales.

Horacio Pagani cruzó a Morena Beltrán tras su debut

Quien no tomó de la mejor manera el debut de la periodista deportiva de 26 años fue Horacio Pagani (82 años) quien en el programa Bendita TV cruzó a Estefi Berardi, quien solicitaba mayor presencia femenina en las transmisiones lo que provocó la discordia ya que el periodista deportivo se expresó en contra.

"El fútbol es esencialmente masculino, hay una historia de 200 años de fútbol masculino", comenzó manifestando Pagani para luego continuar con su exposición: "No se metan las mujeres que no juegan al fútbol. Está todo bien con el feminismo, somos todos iguales, pero al fútbol lo juegan los tipos".

Horacio Pagani
Horacio Pagani realizó polémicas declaraciones sobre Morena Beltrán.

Para cerrar y en la misma línea agregó: "No les tiene que gustar, tienen que entender del juego". Sus declaraciones revolucionaron el mundo del fútbol argentino con voces en las redes sociales que apoyan el pensar del histórico mientras que otras tantas rechazan sus comentarios tildándolos de machistas.

Morena Beltrán tiene una basta trayectoria donde se destaca su actuación en SportsCenter y F90, ahora podrá sumar una nueva actividad a su curriculum vitae: la de comentarista deportiva.

