Lucas Blondel "cambiará de equipo" y su decisión impactó en Morena Beltrán

El 2025 fue un año para el olvido paraLucas Blondel: apenas jugó 12 partidos en Boca Juniors y otros cuatro con la Selección de Suiza, y terminó relegado y separado del plantel, por lo que pidió entrenar con la Reserva. Sin embargo, el 2026 promete ser mucho mejor gracias a dos importantes decisiones que tomó.
En total disputó apenas 932 minutos en cancha donde no convirtió goles, realizó dos asistencias, recibió una tarjeta amarilla y no fue expulsado en ninguna oportunidad.
Lucas Blondel tomó dos decisiones importantes de cara al 2026
La última vez que Blondel jugó para el Xeneize fue en mayo de 2025 cuando jugó contra Independiente por el Torneo Apertura en la derrota correspondiente a los cuartos de final; luego su relación con la dirigencia y con el cuerpo técnico cambió rotundamente.
"Toti Pasman dijo que él no jugaba por el vínculo que tiene conmigo, pero es inchequeable, incomprobable. Lo cierto es que Lucas está en el club desde mediados de 2023 y este es su quinto entrenador", continuó explicando la periodista.
Fue así que manifestó que "son situaciones del fútbol que a un director técnico no le gustes" y recordó: "Con los cuatro entrenadores anteriores podrá haber sido suplente o titular, pero siempre jugó".
Y concluyó: "Tenemos la incertidumbre de por qué el técnico nunca lo quiso".
En medio de un yate y rodeado de amigos y amigas el lateral de 29 años le propuso casamiento a la periodista, quien no pudo ocultar su alegría y absoluta sorpresa cuando recibió el anillo de compromiso.
¡Qué viva el amor! Se casan Morena Beltrán y Lucas Blondel Durante unas vacaciones junto a amigos, Lucas Blondel sorprendió a Morena Beltrán con una propuesta de casamiento. El jugador de Boca eligió un momento especial: en pleno paseo en yate y en medio de una foto grupal,… pic.twitter.com/fC36zruzM2
La decisión de Blondel llega en medio de su falta de minutos, motivo por el cual optó por "cambiar de equipo": no solo dejará Boca en busca de un nuevo destino futbolístico, sino que también pasará del conjunto de los solteros al de los casados.