Lucas Blondel "cambiará de equipo" y su decisión impactó en Morena Beltrán

Morena Beltrán, su novia desde mediados de 2023, decidió manifestarse sobre si la relación entre ellos pudo afectar su falta de minutos en diálogo con Somos Unbox cuando explicó: "Estos últimos meses fueron más difíciles. Es complicado ver a alguien entregarse tanto y notar que del otro lado no se valora".

"Toti Pasman dijo que él no jugaba por el vínculo que tiene conmigo, pero es inchequeable, incomprobable. Lo cierto es que Lucas está en el club desde mediados de 2023 y este es su quinto entrenador", continuó explicando la periodista.

Fue así que manifestó que "son situaciones del fútbol que a un director técnico no le gustes" y recordó: "Con los cuatro entrenadores anteriores podrá haber sido suplente o titular, pero siempre jugó".

Y concluyó: "Tenemos la incertidumbre de por qué el técnico nunca lo quiso".

Es por eso que el lateral tomó dos decisiones: por un lado, cambiar de club y Argentinos Juniors y Racing podrían ser los destinos; además, le ofreció casamiento a Morena Beltrán y quien no dudó en dar el "si".

Propuesta a Morena Beltrán Lucas Blondel le propuso casamiento a Morena Beltrán quien no lo podía creer.

La propuesta de Lucas Blondel

En medio de un yate y rodeado de amigos y amigas el lateral de 29 años le propuso casamiento a la periodista, quien no pudo ocultar su alegría y absoluta sorpresa cuando recibió el anillo de compromiso.

Embed ¡Qué viva el amor! Se casan Morena Beltrán y Lucas Blondel

Durante unas vacaciones junto a amigos, Lucas Blondel sorprendió a Morena Beltrán con una propuesta de casamiento. El jugador de Boca eligió un momento especial: en pleno paseo en yate y en medio de una foto grupal,… pic.twitter.com/fC36zruzM2 — Rollinews (@rollinews) January 6, 2026

La decisión de Blondel llega en medio de su falta de minutos, motivo por el cual optó por "cambiar de equipo": no solo dejará Boca en busca de un nuevo destino futbolístico, sino que también pasará del conjunto de los solteros al de los casados.