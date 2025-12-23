Gustavo Costas va por dos futbolistas de Boca: qué debe ocurrir para que se concreten los traspasos

La llegada de Gustavo Costas a Racing generó una revolución: trajo títulos, presencia local e internacional y con una energía avasalladora que logró contagiar tanto a los jugadores como a los hinchas. Es por eso que el objetivo de cara a la próxima temporada es no bajar la intensidad de competencia ni los logros deportivos.
Para llevar adelante esas metas es que es necesario sumar en diferentes puestos ya que también está sufriendo la baja de algunos jugadores que han sido importantes en el último proceso. Y el entrenador de la Academia puso los ojos en dos deportistas de Boca Juniors.
En esos casos se trata de regresos y Gustavo Costas tendrá que decidir qué sucederá con esos jugadores mientras que analiza qué incorporaciones realizará.
Gustavo Costas va por dos futbolistas de Boca
El entrenador de Racing ya se comunicó con la dirigencia de Boca para comenzar un diálogo entorno a dos jugadores del Xeneize: Milton Giménez y Lucas Blondel. No es la primera vez que expresa que quiere tener entre sus filas al delantero de 29 años y todo indicaría que en el presente mercado de pases si logrará su objetivo.
Aunque antes desde el conjunto de la Ribera expresaron que no tenían intenciones de venderlo, ahora habrían cambiado de decisión porque el delantero no mostró su mejor nivel en el último tiempo. Según informó el periodista Germán García Grova Gustavo Costas llamó a Marcelo Delgado, encargado del fútbol, para comenzar las conversaciones.
Ahora la pelota la tiene el Chelo Delgado, quien deberá darle a conocer a Racing cuáles son las condiciones para que la negociación llegue a buen puerto.
En cuanto a la situación de Lucas Blondel el entrenador de la Academia enfrentar un desafío que está multiplica por tres: por un lado hay posibilidades que Gastón Martirena emigre, Facundo Vera ya hizo lo propio al Inter Miami y, como si esas dos situaciones fueran poco en un panorama por demás complicado, el lateral del Xeneize tiene conversaciones avanzadas con Argentinos Juniors.