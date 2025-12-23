Gustavo Costas va por dos futbolistas de Boca: qué debe ocurrir para que se concreten los traspasos

En cuanto a las altas, también son varias:

Baltasar Rodríguez (vuelve de Inter Miami).

Matías Tagliamonte (vuelve de Unión).

Gastón Gómez (vuelve de Deportes Concepción).

Juan Manuel Elordi (vuelve de Rosario Central).

Tobías Rubio (vuelve de Defensa).

Roberto León (vuelve de Defensa).

Patricio Tanda (vuelve de Karpaty Lviv).

Héctor Fértoli (vuelve de Tigre).

En esos casos se trata de regresos y Gustavo Costas tendrá que decidir qué sucederá con esos jugadores mientras que analiza qué incorporaciones realizará.

Gustavo Costas va por dos futbolistas de Boca

El entrenador de Racing ya se comunicó con la dirigencia de Boca para comenzar un diálogo entorno a dos jugadores del Xeneize: Milton Giménez y Lucas Blondel. No es la primera vez que expresa que quiere tener entre sus filas al delantero de 29 años y todo indicaría que en el presente mercado de pases si logrará su objetivo.

Milton-Giménez-Boca.jpg Gustavo Costas quiere sumar a Milton Giménez.

Aunque antes desde el conjunto de la Ribera expresaron que no tenían intenciones de venderlo, ahora habrían cambiado de decisión porque el delantero no mostró su mejor nivel en el último tiempo. Según informó el periodista Germán García Grova Gustavo Costas llamó a Marcelo Delgado, encargado del fútbol, para comenzar las conversaciones.

Ahora la pelota la tiene el Chelo Delgado, quien deberá darle a conocer a Racing cuáles son las condiciones para que la negociación llegue a buen puerto.

Lucas Blondel Gustavo Costas analiza opciones para los laterales.

En cuanto a la situación de Lucas Blondel el entrenador de la Academia enfrentar un desafío que está multiplica por tres: por un lado hay posibilidades que Gastón Martirena emigre, Facundo Vera ya hizo lo propio al Inter Miami y, como si esas dos situaciones fueran poco en un panorama por demás complicado, el lateral del Xeneize tiene conversaciones avanzadas con Argentinos Juniors.