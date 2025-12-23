Inicio Sociedad Alerta
Alerta vientos extremos: ráfagas de hasta 90 km/h llegan al país

Estas son las provincias que se encuentran en alerta por la llegada de fuertes ráfagas de viento este martes 23 de diciembre

Evitá salir durante un alerta vigente.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes ráfagas de viento a dos provincias este martes 23 de diciembre. A continuación te contaremos todos los detalles sobre la llegada de este fenómeno al país y las medidas que debes tomar para cuidarte.

Alerta por fuertes vientos

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes ráfagas en las provincias de Chubut y Santa Cruz. El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 55 km/h, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h de manera puntual.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la alertas amarillas significan posibles fenómenos con capacidad de daño. Lo que puede significar la interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento monitoreado podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.

La alerta amarilla es la más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Esto no significa que no se registren eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se tratan de fenómeno como tormentas.

Recomendaciones

El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de vientos a las provincias

  • Evitá actividades al aire libre.
  • Asegurá los elementos que puedan volarse.
  • Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

