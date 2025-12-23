Rige alerta meteorológica por vientos fuertes en una provincia: ráfagas de 90 km/h

Alerta naranja en Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes ráfagas en las provincias de Chubut. El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 55 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

mapa_alertas - 2025-12-22T085206.634 Esta es la provincia en alerta.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la alertas amarillas significan posibles fenómenos con capacidad de daño. Lo que puede significar la interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento monitoreado podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.