Merecida distinción a Gimnasia y Esgrima en la Legislatura de Mendoza por su histórico ascenso a Primera

gimnasia legislatura 4

La distinción califica el logro de Gimnasia como "un hito que enaltece al deporte mendocino, constituyendo un paso trascendental para la provincia y la institución".

gimnasia legislatura 1

Otro de los presentes fueron dirigentes como Pablo Brunetti, Luis García Garavano, Daniel Bono, Emilio Colombo, Gimena Almando y Oscar Casares, miembro de la Comisión Directiva y reconocido historiador del fútbol mendocino.

Lo que viene para Gimnasia y Esgrima

El debut de Gimnasia y Esgrima en Primera División será el último fin de semana de enero ante Central Córdoba, en Santiago del Estero, y unos días después jugará de local nada menos que ante San Lorenzo.

En la Copa Argentina, en fecha y sede a confirmar, el Lobo jugará con Gimnasia y Tiro de Salta.