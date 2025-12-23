Inicio Ovación Fútbol Gimnasia y Esgrima de Mendoza
Merecida distinción a Gimnasia y Esgrima en la Legislatura de Mendoza por su histórico ascenso a Primera

Gimnasia y Esgrima fue distinguido por la Legislatura de Mendoza en mérito a su histórico ascenso a la Primera División del fútbol argentino.

Por UNO
Foto: Axel Lloret/UNO

En el cierre del 20256 y con la mirada en la Liga Profesional del 2026, Gimnasia y Esgrima fue distinguido por la Legislatura de Mendoza en mérito al histórico ascenso a la Primera División del fútbol argentino.

Por iniciativa de Edgardo Civit Evans y Giuliana Díaz, autoridades del Lobo recibieron un merecido reconocimiento en una ceremonia llevada a cabo en el edificio Margarita Malharro de Torres de la Legislatura provincial.

Juan Pablo Civit y Carina Legrotaglie, vicepresidentes, encabezaron la comitiva blanquinegra que asistió al acto y agradeció el reconocimiento que comenzó con unas palabras del Presidente de la Cámara de Diputados Andrés Lombardi.

La distinción califica el logro de Gimnasia como "un hito que enaltece al deporte mendocino, constituyendo un paso trascendental para la provincia y la institución".

Otro de los presentes fueron dirigentes como Pablo Brunetti, Luis García Garavano, Daniel Bono, Emilio Colombo, Gimena Almando y Oscar Casares, miembro de la Comisión Directiva y reconocido historiador del fútbol mendocino.

Lo que viene para Gimnasia y Esgrima

El debut de Gimnasia y Esgrima en Primera División será el último fin de semana de enero ante Central Córdoba, en Santiago del Estero, y unos días después jugará de local nada menos que ante San Lorenzo.

En la Copa Argentina, en fecha y sede a confirmar, el Lobo jugará con Gimnasia y Tiro de Salta.

