No es Mastantuono: tras fracasar en el Real Madrid se va cedido al fútbol francés

El jugador llegó al Real Madrid en calidad de crack y tras haberse consagrado en el fútbol brasileño, pero las cosas en Europa fueron muy diferentes

Emanuel Trilla Donoso
El Real Madrid busca que su joyita madure futbolísticamente.

El Real Madrid tiene inferiores de lujo que nutre al Castilla y al primer equipo mientras que también puede fortalecer planteles de diferentes partes del mundo; un claro ejemplo del trabajo que realizan con los juveniles, conocido como "La Fábrica", fue la consolidación y éxito de Raúl, Casillas, Guti, entre tantos otros casos.

Por otro lado, la Casa Blanca mantiene una política de compra y venta de jugadores ambiciosa, con ojeadores distribuidos por todo el mundo. Así fue como, por ejemplo, Franco Mastantuono llegó a Europa. Sin embargo, antes que él ya lo había hecho otro futbolista joven cuyo rendimiento dejó mucho que desear, y ahora será cedido en busca de minutos y mayor madurez futbolística.

Suerte que, en caso de no asentarse en el primer equipo del Real Madrid, también podría correr el jugador argentino.

El jugador que será cedido por el Real Madrid tras llegar como crack

Las cosas no salieron como Endrick deseaba. Llegó al Viejo Continente con el objetivo de conquistarlo, pero con tan solo 19 años terminará siendo cedido con el objetivo de sumar minutos, continuidad y ritmo de competencia en la previa del Mundial 2026 en una lista que no lo tiene confirmado.

Figura en Palmeiras, irrelevante en el Real Madrid.

Desde España garantizan que la cesión se ha llevado adelante de manera consciente y que se marchará al Olympique de Lyon porque se trata de un histórico de la Ligue 1 que ofrece un proyecto ambicioso, que busca volver a los primeros planos del fútbol internacional y que se forjó como uno de los grandes candidatos de quedarse con la Europa League.

El entrenador del conjunto francés, Paulo Fonseca, manifestó que la llegada del jugador brasileño no es improvisada y que tiene plena confianza en que sus habilidades podrán volver explotar luego de su paso arrasador en el Palmeiras.

Desde la Casa Blanca consideran (y esperan) que se trate del destino correcto para que Endrick logre la maduración necesaria para regresar al Real Madrid y convertirse en el jugador importante que todos esperan que sea teniendo en cuenta que en la presente temporada solo jugó 11 minutos.

Fuera del Real Madrid buscar&aacute; encontrar la sonrisa perdida.

El Real Madrid no desea venderlo

El club español desea cuidar su inversión y no transformarlo en moneda de cambio. Por lo tanto, la cesión del jugador que sueña con estar en la próxima Copa del Mundo no contará con una opción de compra. Es así que a fin de temporada volverá al Merengue.

En cuanto a la parte económica cada equipo se hará cargo del 50% del salario del jugador; por otro lado, también entrará en juego la importancia y el rol que tendrá dentro del plantel francés. Es así que se pactó un mínimo de partidos disputados, además de la cantidad de minutos que deberá jugar Endrick.

Si esto no se lleva adelante el Olympique de Lyon deberá indemnizar al Real Madrid, lo que vuelve a poner en valor los verdaderos intereses de la Casa Blanca en cuanto al crecimiento del jugador de 19 años.

Si el Lyon no cumple con esos compromisos, deberá indemnizar al Real Madrid. Esta condición subraya hasta qué punto el club blanco prioriza el crecimiento deportivo del futbolista por encima de cualquier otro factor. No se trata de una cesión para liberar masa salarial, sino de una inversión directa en la evolución del jugador.

