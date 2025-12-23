No es Mastantuono: tras fracasar en el Real Madrid se va cedido al fútbol francés

El jugador que será cedido por el Real Madrid tras llegar como crack

Las cosas no salieron como Endrick deseaba. Llegó al Viejo Continente con el objetivo de conquistarlo, pero con tan solo 19 años terminará siendo cedido con el objetivo de sumar minutos, continuidad y ritmo de competencia en la previa del Mundial 2026 en una lista que no lo tiene confirmado.

Endrick 1.jpg Figura en Palmeiras, irrelevante en el Real Madrid.

Desde España garantizan que la cesión se ha llevado adelante de manera consciente y que se marchará al Olympique de Lyon porque se trata de un histórico de la Ligue 1 que ofrece un proyecto ambicioso, que busca volver a los primeros planos del fútbol internacional y que se forjó como uno de los grandes candidatos de quedarse con la Europa League.

El entrenador del conjunto francés, Paulo Fonseca, manifestó que la llegada del jugador brasileño no es improvisada y que tiene plena confianza en que sus habilidades podrán volver explotar luego de su paso arrasador en el Palmeiras.

Desde la Casa Blanca consideran (y esperan) que se trate del destino correcto para que Endrick logre la maduración necesaria para regresar al Real Madrid y convertirse en el jugador importante que todos esperan que sea teniendo en cuenta que en la presente temporada solo jugó 11 minutos.

Endrick Fuera del Real Madrid buscará encontrar la sonrisa perdida.

El Real Madrid no desea venderlo

El club español desea cuidar su inversión y no transformarlo en moneda de cambio. Por lo tanto, la cesión del jugador que sueña con estar en la próxima Copa del Mundo no contará con una opción de compra. Es así que a fin de temporada volverá al Merengue.

En cuanto a la parte económica cada equipo se hará cargo del 50% del salario del jugador; por otro lado, también entrará en juego la importancia y el rol que tendrá dentro del plantel francés. Es así que se pactó un mínimo de partidos disputados, además de la cantidad de minutos que deberá jugar Endrick.

Si esto no se lleva adelante el Olympique de Lyon deberá indemnizar al Real Madrid, lo que vuelve a poner en valor los verdaderos intereses de la Casa Blanca en cuanto al crecimiento del jugador de 19 años.

