Nuevo papelón de la Liga Mendocina: se suspendió la final femenina por falta de previsión
El presidente de la institución, Omar Sperdutti, dialogó con Radio Nihuil y ensayó diversas excusas para intentar justificar lo ocurrido.
Por UNO
La final del Torneo Clausura de fútbol femenino entre Godoy Cruz e Independiente Rivadavia, programada en el estadio Omar Higinio Sperdutti (Deportivo Maipú), fue suspendida minutos antes del inicio. La falta de garantías de seguridad, producto de la improvisación de la Liga Mendocina de Fútbol, impidió el desarrollo del encuentro. Tras el incidente, el propio Sperdutti se refirió a este nuevo escándalo en Ovación 90.
Críticas a la organización
La suspensión desató fuertes cuestionamientos hacia la Liga, especialmente dado el creciente interés por el fútbol femenino. Las críticas subrayaron que el episodio evidenció graves falencias, desorganización y una notable falta de capacidad operativa.
Tratando de explicar lo inexplicable, Sperdutti intentó delegar responsabilidades: "Los que estuvieron a cargo de ese partido fueron los dos clubes. Godoy Cruz le vendía las entradas a su gente e Independiente a la suya", señaló el dirigente. Sin embargo, la realidad es que la convocatoria desbordó un operativo de seguridad precario, compuesto por apenas 8 policías y 20 agentes privados.
Excusas y deslinde de responsabilidades
El dirigente argumentó que la intención original era limitar la asistencia: "Nosotros lo hubiésemos hecho con 50 personas por equipo, pero los clubes pidieron que asistieran familiares". Una vez más, la afluencia de público superó las previsiones de la Liga. Al respecto, Sperdutti defendió la suspensión: "Preferimos suspender un partido y no que se partan la cabeza".
También justificó la elección del estadio de Maipú, pese a las obras en curso, asegurando que el predio estaba en condiciones. Además, lamentó la falta de alternativas: "Preguntamos por todos lados y nadie nos prestaba una cancha para este partido".
En esa misma línea, el presidente de la Liga buscó distanciarse de la gestión directa del evento. A pesar de ostentar el cargo máximo en la Liga, Sperdutti optó por deslindar responsabilidades en el departamento de fútbol femenino, señalando que la organización depende del departamento liderado por Giuliana Díaz: "En el fútbol femenino hay una presidenta y hay consejeros, dirigentes. Ellos manejan eso". Pese a que la Liga supervisa todas las áreas, Sperdutti insistió: "Nosotros lo que hicimos es conseguir la cancha de Maipú".
Omar Sperdutti en Radio Nihuil
nota ovacion omar sperdutti 211225
La reprogramación de la final
Sobre el futuro del encuentro, Sperdutti informó que se reunirá con delegados y representantes: "Si no se ponen de acuerdo, decidirá la Liga y lo haremos a puertas cerradas o con 50 personas por lado. No queremos víctimas".
"Les propuse que uno sea local, pero no hay acuerdo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Buscar una cancha y que sea 50 y 50", concluyó.
Se espera que la definición se programe para este fin de semana, al igual que la final anual masculina entre Atlético Argentino y FADEP (campeón del Apertura), cuyos detalles se anunciarán en las próximas horas.