Nuevo papelón de la Liga Mendocina: se suspendió la final femenina por falta de previsión

El dirigente argumentó que la intención original era limitar la asistencia: "Nosotros lo hubiésemos hecho con 50 personas por equipo, pero los clubes pidieron que asistieran familiares". Una vez más, la afluencia de público superó las previsiones de la Liga. Al respecto, Sperdutti defendió la suspensión: "Preferimos suspender un partido y no que se partan la cabeza".

La convocatoria superó lo previsto por la Liga.

También justificó la elección del estadio de Maipú, pese a las obras en curso, asegurando que el predio estaba en condiciones. Además, lamentó la falta de alternativas: "Preguntamos por todos lados y nadie nos prestaba una cancha para este partido".

En esa misma línea, el presidente de la Liga buscó distanciarse de la gestión directa del evento. A pesar de ostentar el cargo máximo en la Liga, Sperdutti optó por deslindar responsabilidades en el departamento de fútbol femenino, señalando que la organización depende del departamento liderado por Giuliana Díaz: "En el fútbol femenino hay una presidenta y hay consejeros, dirigentes. Ellos manejan eso". Pese a que la Liga supervisa todas las áreas, Sperdutti insistió: "Nosotros lo que hicimos es conseguir la cancha de Maipú".

La reprogramación de la final

La cantidad de hinchas que asistió al encuentro motivó la suspensión.

Sobre el futuro del encuentro, Sperdutti informó que se reunirá con delegados y representantes: "Si no se ponen de acuerdo, decidirá la Liga y lo haremos a puertas cerradas o con 50 personas por lado. No queremos víctimas".

"Les propuse que uno sea local, pero no hay acuerdo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Buscar una cancha y que sea 50 y 50", concluyó.

Se espera que la definición se programe para este fin de semana, al igual que la final anual masculina entre Atlético Argentino y FADEP (campeón del Apertura), cuyos detalles se anunciarán en las próximas horas.