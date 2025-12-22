Premios Olimpia: Agustín Loser y Julieta Benedetti fueron galardonados y el Oro fue para Canapino

8Los mendocinos Julieta Benedetti y Agustín Loser fueron galardonados en los Premios Olimpia 2025 donde la máxima distinción fue para Agustín Canapino.
En la Usina del Arte, en la Ciudad de Buenos Aires, la joven ciclista y el capitán de la selección argentina de vóley (flamante campeón del Mundial de Clubes con el Perugia de Italia) recibieron el Olimpia de plata en sus respectivas disciplinas, algo para lo que también estaban ternados otros tres comprovincianos: Santiago Lorenzo (tenis de mesa), Mateo Di Leo (taekwondo) y Martín Mansilla (remo).
Ángel Di María (fútbol), Facundo Campazzo (básquet), Santiago Carreras (rugby) y Horacio Zeballos (tenis) fueron algunos de los destacados que recibieron la estatuilla en sus respectivos deportes.
La novedad de este año fue la incorporación de la categoría de esports y el Premio Inspiración, una beca anual destinada a acompañar el desarrollo del ganador en su carrera deportiva, definido por el voto del público a favor de Manuel Tripano (canotaje).
Además hubo homenajes a la Selección argentina, al River campeón del 75 y se entregó el Olimpia infinito a Diego Maradona.
El Olimpia de Oro 2025 fue para Canapino y otros candidatos fueron Agostina Hein, Faustino Oro y Adolfo Cambiaso, entre otros.