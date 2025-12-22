Premios Olimpia: Agustín Loser y Julieta Benedetti fueron galardonados y el Oro fue para Canapino

En la Usina del Arte, en la Ciudad de Buenos Aires, la joven ciclista y el capitán de la selección argentina de vóley (flamante campeón del Mundial de Clubes con el Perugia de Italia) recibieron el Olimpia de plata en sus respectivas disciplinas, algo para lo que también estaban ternados otros tres comprovincianos: Santiago Lorenzo (tenis de mesa), Mateo Di Leo (taekwondo) y Martín Mansilla (remo).

20251222_224654

Ángel Di María (fútbol), Facundo Campazzo (básquet), Santiago Carreras (rugby) y Horacio Zeballos (tenis) fueron algunos de los destacados que recibieron la estatuilla en sus respectivos deportes.