Premios Olimpia: Agustín Loser y Julieta Benedetti fueron galardonados y el Oro fue para Canapino

Los mendocinos Julieta Benedetti y Agustín Loser fueron galardonados en los Premios Olimpia 2025 donde la máxima distinción fue para Agustín Canapino.

En la Usina del Arte, en la Ciudad de Buenos Aires, la joven ciclista y el capitán de la selección argentina de vóley (flamante campeón del Mundial de Clubes con el Perugia de Italia) recibieron el Olimpia de plata en sus respectivas disciplinas, algo para lo que también estaban ternados otros tres comprovincianos: Santiago Lorenzo (tenis de mesa), Mateo Di Leo (taekwondo) y Martín Mansilla (remo).

Ángel Di María (fútbol), Facundo Campazzo (básquet), Santiago Carreras (rugby) y Horacio Zeballos (tenis) fueron algunos de los destacados que recibieron la estatuilla en sus respectivos deportes.

La novedad de este año fue la incorporación de la categoría de esports y el Premio Inspiración, una beca anual destinada a acompañar el desarrollo del ganador en su carrera deportiva, definido por el voto del público a favor de Manuel Tripano (canotaje).

Además hubo homenajes a la Selección argentina, al River campeón del 75 y se entregó el Olimpia infinito a Diego Maradona.

El Olimpia de Oro 2025 fue para Canapino y otros candidatos fueron Agostina Hein, Faustino Oro y Adolfo Cambiaso, entre otros.

Premios Olimpia 2025 - los Olimpia de plata

  • Ajedrez: Faustino Oro
  • Artes Marciales Mixtas: Ailín Pérez
  • Atletismo: Elián Larregina
  • Automovilismo: Agustín Canapino
  • Básquetbol: Facundo Campazzo
  • Billar: Valentino Oliveto
  • Bochas: Carmelo Retamar
  • Boxeo: Evelin Bermúdez
  • Canotaje: Aramis Sánchez Ayala
  • Cestoball: Santiago Díaz
  • Ciclismo: Julieta Benedetti
  • Deportes de Invierno: Franco Dal Farra
  • Equitación: Manuel Chechic
  • E-Sport: José Deodo, Lucía Dubra, K1ng, Luken/Try, Nico Villalba
  • Esquí Náutico: Eugenia De Armas
  • Esgrima: Isabel Di Tella
  • Fútbol: Ángel Di María
  • Futsal: Juan Cruz Freijo
  • Gimnasia: Julieta Lucas
  • Golf: Ángel Cabrera
  • Handball: Diego Simonet
  • Hockey sobre Césped: Tomás Santiago
  • Hockey sobre Patines: Gonzalo Romero
  • Judo: Mariano Coto
  • Karate: Juan Ignacio Gallardo
  • Lucha: Agustín Destribats
  • Motociclismo: Valentín Perrone
  • Natación: Agostina Hein
  • Padel: Agustín Tapia
  • Paralímpicos Iñaki Basiloff
  • Patín: Facundo Nieva Biza
  • Pato: Justo Bermúdez
  • Pelota: Facundo Andreasen
  • Polo: Adolfo Cambiaso (N)
  • Remo: Santino Menín
  • Rugby: Santiago Carreras
  • Softbol: Luciano Biondi
  • Taekwondo: Ignacio Espínola
  • Tenis: Horacio Zeballos
  • Tenis de Mesa: Horacio Cifuentes
  • Tiro: Julián Gutiérrez
  • Turf: Francisco Goncalves
  • Voleibol: Agustín Loser
  • Yachting: Catalina Turienzo

El historial del Olimpia de Oro

  • 1954 Juan Manuel Fangio (Automovilismo)
  • 1955 Pascual Pérez (Boxeo)
  • 1956 Jorge Bátiz (Ciclismo)
  • 1957 Pedro Dellacha (Fútbol)
  • 1958 Osvaldo Suárez (Atletismo)
  • 1959 Luis Federico Thompson (Boxeo)
  • 1960 Rodolfo Hossinger (Vuelo sin motor)
  • 1961 Luis Nicolao (Natación)
  • 1962 Norma Baylon (Tenis)
  • 1963 Juan Carlos Dyrzka (Atletismo)
  • 1964 Carlos Moratorio (Equitación)
  • 1965 Bernardo Otaño (Rugby)
  • 1966 Horacio Accavallo (Boxeo)
  • 1967 Roberto de Vicenzo (Golf)
  • 1968 Nicolino Locche (Boxeo)
  • 1969 Alberto Demiddi (Remo)
  • 1970 Roberto de Vicenzo (Golf)
  • 1971 Alberto Demiddi (Remo)
  • 1972 Carlos Monzón (Boxeo)
  • 1973 Horacio Iglesias (Natación)
  • 1974 Guillermo Vilas (Tenis)
  • 1975 Guillermo Vilas (Tenis)
  • 1976 Juan Carlos Harriott (Polo)
  • 1977 Guillermo Vilas (Tenis)
  • 1978 Daniel Martinazzo (Hockey sobre patines)
  • 1979 Diego Maradona (Fútbol)
  • 1980 Sergio Víctor Palma (Boxeo)
  • 1981 Marcelo Alexandre (Ciclismo)
  • 1982 Santos Laciar (Boxeo)
  • 1983 Santos Laciar (Boxeo)
  • 1984 Santos Laciar (Boxeo)
  • 1985 Hugo Porta (Rugby)
  • 1986 Diego Maradona (Fútbol)
  • 1987 Gabriela Sabatini (Tenis)
  • 1988 Gabriela Sabatini (Tenis)
  • 1989 Eduardo Romero (Golf)
  • 1990 Pedro Décima (Boxeo)
  • 1991 Oscar Ruggeri (Fútbol)
  • 1992 Diego Degano (Natación)
  • 1993 Marcelo Milanesio (Básquetbol)
  • 1994 Julio César Vásquez (Boxeo)
  • 1995 Nora Vega (Patín)
  • 1996 Carlos Espínola (Windsurf)
  • 1997 José Meolans (Natación)
  • 1998 Andrea González (Patín)
  • 1999 Gonzalo Quesada (Rugby)
  • 2000 Selección femenina Las Leonas (Hockey sobre césped)
  • 2001 José Cóceres (Golf)
  • 2002 Cecilia Rognoni (Hockey sobre césped)
  • 2003 Emanuel Ginóbili (Básquetbol)
  • 2004 Emanuel Ginóbili (Básquetbol) y Carlos Tévez (Fútbol)
  • 2005 David Nalbandian (Tenis)
  • 2006 Germán Chiaraviglio (Atletismo)
  • 2007 Ángel Cabrera (Golf)
  • 2008 Juan Curuchet y Walter Pérez (Ciclismo)
  • 2009 Juan Martín Del Potro (Tenis)
  • 2010 Luciana Aymar (Hockey sobre césped)
  • 2011 Lionel Messi (Fútbol)
  • 2012 Sergio Martínez (Boxeo)
  • 2013 Marcos Maidana (Boxeo)
  • 2014 Adolfo Cambiaso (Polo)
  • 2015 Paula Pareto (Judo)
  • 2016 Juan Martín del Potro (Tenis)
  • 2017 Delfina Pignatiello (Natación)
  • 2018 Agustín Canapino (Automovilismo)
  • 2019 Luis Scola (Básquetbol)
  • 2020 Diego Schwartzman (Tenis)
  • 2021 Lionel Messi (Fútbol)
  • 2022 Lionel Messi (Fútbol)
  • 2023 Belén Casetta (Atletismo) y Lionel Messi (Fútbol)
  • 2024 Emiliano Martínez (Fútbol) y Franco Colapinto (Automovilismo)
  • 2025 Agustín Canapino (Automovilismo)

