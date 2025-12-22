Santino Andino está más cerca de River: cuánto quiere Godoy Cruz por el delantero

River no para en el mercado de pases de cara al 2026 y tras anunciar los fichajes de Fausto Vera y Aníbal Moreno aceleró por Santino Andino y mantiene negociaciones muy avanzadas.
El conjunto millonario tendría todo encaminado para que el atacante mendocino de 20 años se convierta en el tercer refuerzo para la próxima temporada.
El pase del delantero es de Godoy Cruz, pero el reciente descenso del Tomba abrió las puertas para que el joven con pasado en la Selección Argentina Sub 20 -participó del Mundial de Chile 2025- busque una posible salida.
En los próximos días, dirigentes de River y la de Godoy Cruz se reunirán para ultimar detalles en torno al fichaje de Andino, pero la operación sería por el 100% del pase del futbolista, aunque todavía resta definir los números.
Godoy Cruz tasó a Andino en unos 10 millones de dólares, e incluso rechazó una propuesta del Olympiakos de Grecia a mediados de año, pero con el reciente descenso la dirigencia encabezada por José Mansur bajaría sus pretensiones.
Santino Andino fue de lo más destacado y demostró condiciones para ser codiciado por varios equipos del exterior y del fútbol argentino.
En total disputó 48 partidos en los que consiguió convertir 8 goles y se despachó con cinco asistencias.
Aunque las negociaciones entre las partes parecen encaminadas, habrá que esperar por el correr de los días para conocer el desenlace de esta historia.