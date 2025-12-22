Santino Andino está más cerca de River: cuánto quiere Godoy Cruz por el delantero

En los próximos días, dirigentes de River y la de Godoy Cruz se reunirán para ultimar detalles en torno al fichaje de Andino, pero la operación sería por el 100% del pase del futbolista, aunque todavía resta definir los números.

Cuánto vale el pase de Santino Andino

Godoy Cruz tasó a Andino en unos 10 millones de dólares, e incluso rechazó una propuesta del Olympiakos de Grecia a mediados de año, pero con el reciente descenso la dirigencia encabezada por José Mansur bajaría sus pretensiones.

Santino Andino fue de lo más destacado y demostró condiciones para ser codiciado por varios equipos del exterior y del fútbol argentino.

En total disputó 48 partidos en los que consiguió convertir 8 goles y se despachó con cinco asistencias.

Aunque las negociaciones entre las partes parecen encaminadas, habrá que esperar por el correr de los días para conocer el desenlace de esta historia.