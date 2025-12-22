Dormir "bien" y aun así levantarse agotado: la explicación que pocos conocen

La luz artificial no ayuda

Otro aspecto poco visible es la calidad del entorno de descanso. La exposición a luz artificial por la noche, el uso del celular antes de dormir o incluso una habitación mal ventilada pueden interferir con la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño.

luz azul insomnio freepik (1) La luz artificial nocturna, en especial la de las pantallas, perjudica la calidad del descanso.

Según investigaciones del National Institutes of Health, estos factores afectan el reloj biológico y explican por qué despertarse cansado es cada vez más frecuente.

También influyen los hábitos diarios:

Comer tarde.

Pasar muchas horas sentado.

Deshidratarse.

Mantener rutinas irregulares confunde al cuerpo.

El cansancio matinal, en muchos casos, es una señal temprana de que algo en el equilibrio cotidiano necesita ajustarse.

Qué puede ayudar

sueño.jpg Mantener horarios regulares de sueño, como acostarse y levantarse siempre a la misma hora, ayudan a tener un mejor descanso.

Mantener horarios regulares de sueño.

Reducir pantallas al menos una hora antes de dormir.

Priorizar luz natural durante el día.

Incorporar pausas reales de descanso mental.

Escuchar estas señales no es exagerar: es una forma de cuidar la salud y bienestar antes de que el cansancio se vuelva crónico.