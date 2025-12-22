Inicio Ovación Fútbol Napoli
Supercopa de Italia

Napoli es campeón de la Supercopa de Italia: cuántos títulos tiene el ex equipo de Maradona

Napoli se consagró campeón de la Supercopa de Italia, un título que no alcanzaba desde hace una década, tras vencer a Bologna en Arabia Saudita.

Por UNO
Napoli sumó otro título.

Con una actuación sólida y dominante, el equipo dirigido por Antonio Conte fue claramente superior a su rival y selló la historia gracias a una noche inspirada de del brasileño David Neres que marcó un doblete.

neres 2

El conjunto napolitano, que perdió la final de esta Supercopa en 2012, 2020 y 2023, marcó diferencias aunque Bologna, con Santiago Castro de titular y Benjamín Domínguez ingresando desde el banco, fue un duro adversario

De esta manera, Napoli conquistó su tercera Supercopa Italia y cortó una racha de diez años sin títulos en esta competencia. Además, el triunfo consolidó el ciclo de Antonio Conte y convirtió a Aurelio De Laurentiis en el presidente más ganador de la historia del club.

Embed - ¡#NAPOLI es CAMPEÓN de la SUPERCOPA ITALIANA! | Napoli 2–0 Bologna | Resumen

Todos los títulos del Napoli en su historia

Serie A de Italia (4): 1986-87, 1989-90, 2022-23 y 2024-25.

Copa Italia (6): 1961-62, 1975-76, 1986-87, 2011-12, 2013-14 y 2019-20.

Supercopa de Italia (3): 1990, 2014 y 2025.

Copa UEFA (1): 1988-89.

También fue campeón en segunda división 1949-50 y tercera división 2005-06.

