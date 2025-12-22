Napoli es campeón de la Supercopa de Italia: cuántos títulos tiene el ex equipo de Maradona

Napoli se consagró campeón de la Supercopa de Italia, un título que no alcanzaba desde hace una década, tras vencer por 2-0 a Bologna en la final disputada en Riad, Arabia Saudita.
Napoli se consagró campeón de la Supercopa de Italia, un título que no alcanzaba desde hace una década, tras vencer por 2-0 a Bologna en la final disputada en Riad, Arabia Saudita.
Con una actuación sólida y dominante, el equipo dirigido por Antonio Conte fue claramente superior a su rival y selló la historia gracias a una noche inspirada de del brasileño David Neres que marcó un doblete.
El conjunto napolitano, que perdió la final de esta Supercopa en 2012, 2020 y 2023, marcó diferencias aunque Bologna, con Santiago Castro de titular y Benjamín Domínguez ingresando desde el banco, fue un duro adversario
De esta manera, Napoli conquistó su tercera Supercopa Italia y cortó una racha de diez años sin títulos en esta competencia. Además, el triunfo consolidó el ciclo de Antonio Conte y convirtió a Aurelio De Laurentiis en el presidente más ganador de la historia del club.
Serie A de Italia (4): 1986-87, 1989-90, 2022-23 y 2024-25.
Copa Italia (6): 1961-62, 1975-76, 1986-87, 2011-12, 2013-14 y 2019-20.
Supercopa de Italia (3): 1990, 2014 y 2025.
Copa UEFA (1): 1988-89.
También fue campeón en segunda división 1949-50 y tercera división 2005-06.