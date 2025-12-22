"Pará Todo!" y Ornella Ferrara sortearon la tercera casa en el cierre de otra exitosa temporada

Así, el Chory (Renzo Luciano Occhionero) condujo la previa hasta que pasadas las 18.30 llegó Orne en medio de mucha fiesta, baile y sobre todo la expectativa de los finalistas. Todos querían la casa propia.

En los estudios de El Siete, e incluso por los pasillos y el bar de Grupo América, pululaban los candidatos y sus hinchadas, en una tarde que evocó los grandes momentos de la televisión en su época de oro.

chory sorteo pará todo El Chory remando a full durante la previa de la final en Pará todo! Cristian Lozano/Diario UNO.

El camino a la casa propia

Antes de empezar el programa, cada finalista sacó un número que correspondía al orden en que cada uno iría a buscar su llave, según los números que entregaba un enorme bolillero amarillo, con supervisión de una escribana. Luego cada uno tenía que poner la llave en la cerradura de una puerta y ver si abría.

Ornella Ferrara Pará Todo Pará todo! y un día de jolgorio: alguien se llevó una casa propia. Cristian Lozano/Diario UNO.

Los finalistas habían llegado ahí por distintos caminos, cada uno con su historia, pero todos enganchados con el programa que hace compañía diaria a miles de familias mendocinas.

En medio, Ornella y el equipo fueron compartiendo compilados con los mejores momentos del año, entre bromas y recuerdos desopilantes.

Pará todo! sorteo Ornella Ferrara El bolillero que concentró todas las miradas en Pará todo! Foto: Cristian Lozano/Diario UNO.

La ganadora de la casa de Viviendas Guaymallén

La casa de Viviendas Guaymallén fue para Maricel Galán, quien se llevó todo el protagonismo en una jornada repleta de celebración. Antes, habían pasado no menos de 8 candidatos probando sus llaves.

"Y... estaba en eso", respondió Maricel cuando Orne le preguntó si estaba buscando la casa propia. Añadió que, casi distraída, había metido un cuponcito en un buzón ubicado en un local de Viviendas Guaymallén. Ese acto mínimo quizás le haya cambiado la vida. "Hace tres años que estaba averiguando con ellos cómo hacer mi casa", contó la ganadora.

Pará todo! sorteo Ornella Ferrara Marisel Maricel Galán en el momento en que supo que se había ganado una casa. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO.

Con esta definición, el ciclo alcanzó un nuevo logro al entregar por tercer año consecutivo una vivienda, reafirmando su lugar en la grilla del canal tras cinco temporadas ininterrumpidas al aire.

La final se produjo luego de superar las 100 emisiones y culminó con una edición marcada por una renovación integral del formato, con mayor protagonismo del público, fuerte interacción en redes sociales y una puesta en escena diseñada para el juego en vivo.

Ornella Ferrara sorteo Viviendas Guaymallén Ornella conversó con representantes de Viviendas Guaymallén sobre las nuevas posibilidades para tener una vivienda propia. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO.

El sueño de la casa propia junto a Pará Todo! con Ornella Ferrara en El Siete

El premio principal fue posible gracias al trabajo conjunto entre la producción del programa, El Siete y la empresa Viviendas Guaymallén, una alianza que permitió ampliar las chances para los participantes.

Desde Viviendas Guaymallén contaron que la fábrica es de Mendoza y tiene financiación propia, con beneficios por pago al contado y la posibilidad de armar proyectos personalizados.

En esta oportunidad, y a diferencia de años anteriores, fueron 36 los finalistas que competieron por la casa propia, en una definición que mantuvo la expectativa hasta el final.

Junto a Ornella Ferrara, participaron Rodrigo Navarro en el rol del “Locu” y Víctor Di Nasso con personajes como “Marita” y “Chapote”. La conductora reafirma así el perfil que el año pasado la llevó a obtener el Martín Fierro Federal a la mejor labor en conducción femenina en TV.

"Al principio teníamos miedo, pero nos fuimos encontrando con que hacíamos una fiesta todas las tardes -sintetizó Ornella en la despedida, al tiempo que elogiaba a todo su equipo-. Nosotros salimos a jugar y son nuestros compañeros los que ponen la otra parte fundamental. Gracias a ellos. Y a quienes están al otro lado de la pantalla: ¡que tengan hermosa Navidad y un gran 2026!".

La producción de Pará todo! estuvo integrada por Renzo Bruno, diseñador de los juegos, junto a Rita Pérez y Marcelo Moreno. En el área técnica trabajan Gustavo Ochoa como director de cámaras, Adrián Alfonso en sonido, Florencia Fernández en videografía, Gonzalo Aparicio en play out SOC y coordinación de operaciones de pantalla, y Magdiel Morales como operador de pantallas.