El programa de Ornella Ferrara cierra su quinta temporada en El Siete con la entrega de una casa

Ornella Ferrara con Rodrigo Navarro y Victor Di Nasso en "Para Todo!" programa de juegos de El Siete La conductora de El Siete Ornella Ferrara junto a Rodrigo Navarro ("El Locu") y Víctor Di Nasso ("Chapote"). Foto: Gentileza Ornella Ferrara

Gracias a la alianza entre la producción del programa, El Siete y la firma Viviendas Guaymallén, este año el premio de una casa vuelve a ser posible y amplía las oportunidades para los participantes.

A diferencia de temporadas anteriores, serán 36 los finalistas que tendrán la posibilidad de cumplir el sueño de la casa propia, en una definición que promete emoción y expectativa hasta el último momento.

Ornella Ferrara va por más en la pantalla de El Siete

“Esta es la quinta temporada de ‘Pará Todo!’ y por tercer año consecutivo estamos sorteando una casa. Cambiamos la metodología para darle la posibilidad a mayor cantidad de gente”, explicó Ornella Ferrara a Diario UNO.

Mientras que en las dos primeras ediciones solo cuatro participantes llegaban a la instancia decisiva, este año el programa incorporó un panel con 36 llaves, una por cada finalista.

“Decidimos tener 36 finalistas porque queríamos que más personas pudieran llegar a la gran final”, señaló la conductora, destacando el espíritu inclusivo que marcó esta temporada de su ciclo televisivo.

"Pará Todo!" programa de El Siete con Ornella Ferrara El programa de Ornella Ferrara por El Siete renovó su formato y se abocó a los juegos con público en vivo en los estudios. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

"Pará Todo!" es el primer y único programa de juegos diario y en vivo de la televisión mendocina, un show que combina la adrenalina del concurso con el humor cotidiano y la cercanía con el público local.

Emitido por El Siete, de lunes a viernes a las 18.30 y hasta las 20, el ciclo tiene hoy un formato 100% lúdico y participativo, con estética moderna, escenografía de concurso y una comunidad digital que lo sigue, comenta y comparte.

Éxito en televisión y en redes

Junto a Rodrigo Navarro (en el rol del “Locu”) y Víctor Di Nasso (con sus ocurrentes personajes como “Marita” o “Chapote”), Ornella Ferrara anima las tardes de El Siete reafirmando su capacidad para la entretención y simpatía que hace un año la llevó a ganar el premio Martín Fierro Federal a la mejor labor en conducción femenina en TV.

El equipo de producción de "Pará Todo!" lo integran Renzo Bruno (diseñador de los juegos), Rita Pérez y Marcelo Moreno. En los controles técnicos se encuentran Gustavo Ochoa (director de cámaras), Adrián Alfonso (sonidista), Florencia Fernández (videografista), Gonzalo Aparicio (play out SOC, coordinador de operaciones de pantalla) y Magdiel Morales (operador de pantallas).

A lo largo del año, dos participantes por día compitieron cara a cara en juegos que pusieron a prueba la memoria, el ingenio y la creatividad.

Ornella Ferrara con su equipo de "Para Todo!" programa de juegos por El Siete El equipo de "Pará Todo!" que hace poco cumplió sus 100 emisiones al aire de El Siete. Foto: Gentileza Ornella Ferrara

Cada juego fue pensado en una corta duración, que sea visual y con dinámica televisiva, ideal para captar la atención tanto en TV como en redes. Al renovar el formato cambió por completo la escenografía del programa, que presentó un set diseñado específicamente para juegos con pantallas móviles, pulsadores, la tribuna para el público y una puesta en escena pensada para que la diversión fuera total.

Si hay algo que caracteriza al programa de Ornella Ferrara es el humor, así como la picardía y el ritmo que no da respiro: desde juegos con música y video, ruletas y desafíos sorpresa, hasta propuestas donde el público desde casa también participó.

La dinámica de la competencia para llegar a la gran final

Cada semana hubo ganadores y premios en órdenes de compra, y este lunes 22 de diciembre el programa entrega su tercera casa de Viviendas Guaymallén.

De los 36 finalistas, seis fueron sorteados por la cuenta de Instagram del programa (@paratodotv) que tiene casi 30.000 seguidores y un millón y medio de visualizaciones diarias. Otros seis salieron tras participar llenando un cupón y depositándolo en una urna dispuesta todo el año en la sede de Viviendas Guaymallén (Bandera de los Andes 1600, San José). Además, Ornella y su equipo realizaron una acción especial en la Peatonal donde los mendocinos que paseaban ese día por el centro pudieron participar de manera directa.

Los demás finalistas obtuvieron su pase compitiendo en los estudios de El Siete en vivo. Para ello los cuatro ganadores de diarios que participaron los lunes, martes, miércoles y jueves debían enfrentarse los viernes por un lugar en la final cuyo premio es la casa.

La llave de la suerte se revela este lunes por El Siete

En la gran final de este lunes a las 18.30 por El Siete, los 36 participantes tendrán su llave. Primero se sorteará el orden en el que jugarán y luego el bolillero definirá qué llave le corresponde a cada uno.

“Después, toca toca: la suerte es loca”, resumió la conductora Ornella Ferrara sobre la dinámica que llevará al ganador o ganadora de la casa. Y no pudo ocultar su ansiedad por saber quién terminará abriendo la puerta con la llave que le cayó en suerte.

Como en ediciones anteriores, el proceso contará con la fiscalización en vivo de la escribana Elizabeth “Cuqui” Martínez, garantizando la transparencia del sorteo por televisión.

Un formato renovado que conquistó al público

Durante 2025, “Pará Todo!” apostó por un formato completamente renovado. El programa incorporó juegos con público en vivo, una tribuna instalada en el estudio, una activa participación de usuarios en redes y televidentes que seguían las emisiones desde sus casas y un despliegue escénico que potenció la experiencia televisiva.

“Estamos muy contentos porque estamos cerrando la quinta temporada y también el primer ciclo del programa de juegos que ha sido un éxito rotundo”, afirmó Ornella Ferrara.

La conductora destacó además que “Pará Todo!” se posicionó como el programa más visto de la tarde de El Siete, un respaldo que anticipa una final cargada de emoción y alegría.