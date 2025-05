El desafío de Ornella Ferrara al convertir Pará Todo! en un programa exclusivo de juegos

Ornella Ferrara, conductora de Pará Todo! - El Siete Ornella Ferrara inició su carrera televisiva a los 18 años. Y dos décadas después se siente una bendecida por hacer lo que ama. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

La animadora estará al frente de concursos en vivo durante la hora y media de diversión, que irá de lunes a viernes de 18.30 a 20, por El Siete.

"Es el quinto año de Pará Todo! y decidimos cambiarlo casi completamente. Va a ser exclusivo de juegos y vamos a tener gente que venga a jugar al piso", anticipó Ornella Ferrara en esta entrevista con Diario UNO. Este tipo de programas hacía al menos una década que no se producían en el canal, después de "Ganá con Gisela".

El Siete copa las tardes de contenidos propios

"El arranque de Ornella es el penúltimo paso a cerrar las tardes con contenidos propios", anticipó Leandro Baldivieso, gerente de Producción y Programación de El Siete, en referencia a la vuelta de Gisela Campos a un magazine que se dará pronto.

Con este objetivo, el canal mendocino diseñó un megaestudio para recibir estas propuestas audiovisuales con "una inversión muy grande en tecnología, escenografía, iluminación y todo lo necesario para ofrecer televisión a los estándares nacionales e internacionales", según remarcó Baldivieso.

Damos un nuevo paso en nuestra estrategia de ofrecerles a los mendocinos una tarde integralmente con contenido propio y vamos a tener mucha variedad en las tardes, desde las 14.30 hasta las 20 Damos un nuevo paso en nuestra estrategia de ofrecerles a los mendocinos una tarde integralmente con contenido propio y vamos a tener mucha variedad en las tardes, desde las 14.30 hasta las 20

Las figuras que renuevan las tardes de El Siete - Rodi Gravina, Ale Ortega, Gisela Campos, Ornella Ferrara y Dani Gutiérrez - televisión Rody Graviña, Ale Ortega, Gisela Campos, Ornella Ferrara y Dani Gutiérrez son las figuras de las tardes de El Siete. Foto: Gentileza El Siete

Las tardes de El Siete empiezan a las 14.30 con Sentí la Tarde, continúan a las 17 con Tardes de ReMate y ahora terminarán con Pará Todo!.

En el programa de Ornella, más que entrevistas se darán charlas con los participantes e invitados famosos a jugar. La producción ya tiene planificados y diseñados más de 15 juegos. Y habrá uno final que sorprenderá por ser una reversión de un tradicional juego de naipes.

Pará Todo! en formato concurso y con una nueva casa en juego

El envío de El Siete promete una revolución en las tardes mendocinas. Juegos en vivo, participación del público en el piso, tribuna, interacción con la audiencia desde casa, premios en cada programa y, como frutilla del postre, la chance de ganar una casa a fin de año.

“El programa ya premió con dos viviendas en ediciones anteriores. Este año vamos por otra casa”, anunció con entusiasmo Ornella Ferrara.

“Estoy feliz porque mantengo esa mirada del hijo más chiquito de Estephani, la ganadora del año pasado, que en el momento de ganar le dice a su mamá: ‘¿En serio tenemos casa?’ y eso me hizo explotar el corazón”, confesó la conductora y mamá de los pequeños Facundo y Felipe.

Ornella Ferrara, conductora de Pará Todo! - El Siete Lo que más le emociona del programa de El Siete es poder entregar una casa a fin de año. Este 2025 será la tercera. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

Es un gran desafío personal y profesional porque vamos a entretener con muchos juegos y premios maravillosos para que la gente se divierta también desde su casa y nos siga eligiendo Es un gran desafío personal y profesional porque vamos a entretener con muchos juegos y premios maravillosos para que la gente se divierta también desde su casa y nos siga eligiendo

Pero no todo es emoción. También hay adrenalina y mucha preparación detrás de este relanzamiento. Pará Todo! dejará de lado su formato de magazine con cocina y entrevistas para enfocarse al 100% en los juegos, para lo cual el canal diseñó una escenografía de impacto visual.

Ya hay un centenar de personas que quieren jugar con Ornella Ferrara

La propuesta se emitirá de lunes a viernes de 18.30 a 20 y antes de empezar ya tiene a más de 100 personas inscriptas para participar.

La primera semana estará dedicada a las figuras de El Siete. “Jugaremos con gran parte del staff del canal para mostrar de qué se tratan los juegos a los televidentes. Ya se está saliendo la promo para anotarse y vamos a ir llamando desde una base de datos. Que antes de empezar haya tantos inscriptos me entusiasma mucho”, soltó en la charla Ornella, quien se caracteriza por su espontaneidad delante y detrás de cámaras.

El nuevo formato será vertiginoso y competitivo, aunque lo cierto es que todo el mundo recibirá su premio. “Cada programa va a tener dos participantes que pelearán por un botín, un conjunto de premios. Y hasta el último momento, aunque vayas perdiendo, podés ganar todos esos premios”, detalló Ornella Ferrara.

Ornella Ferrara, conductora de Pará Todo! - El Siete Desde los 18 años Ornella Ferrara trabaja en televisión. Además hace casi 20 años que está casada y tiene dos hijos. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

Llevo cinco años en este rol en Pará Todo!, pero esta vez será distinto. Quiero generar charlas con los participantes y hablar de las cosas que nos pasan también, siempre apuntando a la diversión Llevo cinco años en este rol en Pará Todo!, pero esta vez será distinto. Quiero generar charlas con los participantes y hablar de las cosas que nos pasan también, siempre apuntando a la diversión

Pero eso no es todo: la dinámica incluirá alianzas con el público en casa y en el estudio. “Habrá momentos en los que el participante podrá aliarse con quien esté jugando desde la casa y con quien esté en la tribuna en el piso. Lo bueno es que todos ganan, todos se llevan algún premio”, remarcó la animadora.

Ornella Ferrara sigue muy bien acompañada en Pará Todo!

La conductora no esconde su entusiasmo… ni sus nervios. “Tengo que admitirlo, me genera muchos nervios. Lo que me da tranquilidad es que voy a estar de nuevo trabajando con el Locu (Rodrigo Navarro Sardá) y con Chapote (Víctor Di Nasso). La química que tenemos es inevitable, sucede, ya existe. Así que eso me da tranquilidad, tenerlos a ellos de soporte y de backup es lo más”, destacó la animadora.

En el equipo también sigue Rita Pérez en producción, y se suman este año Renzo Bruno como productor de juegos y Marcelo Moreno en la producción general. “Gente con experiencia y muy creativa, que sabe cómo sostener un formato televisivo con ritmo y calidad. Eso me ayuda a potenciarme como conductora de entretenimientos", reconoció Ferrara, atesorando aún el momento cuando se alzó con la ansiada estatuilla del Martín Fierro Federal 2024. Un reconocimiento que, lejos de hacerla descansar en los laureles, la empujó a redoblar la apuesta

Ferrara, que empezó en los medios a los 18 años, no oculta el agradecimiento que siente por este presente. “Además de hacer lo que me gusta y amo con todas mis fuerzas, tener esta posibilidad de vivir nuevos desafíos… la verdad es que me siento bendecida”, manifestó quien el año pasado debutó como actriz.

La vida no es vivida sin desafíos. Por eso renové por completo esta temporada. Esta versión de Pará Todo! es una nueva etapa de mi carrera La vida no es vivida sin desafíos. Por eso renové por completo esta temporada. Esta versión de Pará Todo! es una nueva etapa de mi carrera

Pará Todo! 2025 - programa magazine de Ornella Ferrara por El Siete Ornella Ferrara formó un tridente indisoluble en Pará Todo! junto a Rodrigo Navarro Sardá y Víctor Di Nasso. Foto: Gentileza El Siete

La escenografía también será parte de la renovación. El nuevo set fue diseñado específicamente para el formato de juegos: pantallas dinámicas, pulsadores, tribuna con público y una puesta en escena pensada para que la diversión sea total.

“Quisimos reforzar el vínculo con la audiencia. Y también en El Siete hacía años que no había un programa de juegos, me han dado esa responsabilidad”, comentó y agregó: “Estoy muy agradecida… y muy asustada a la vez”.

Embed - Anticipo del magazine Pará Todo! que conduce Ornella Ferrara en El Siete

Cómo participar en el programa de Ornella Ferrara

El equipo de Pará Todo! ya habilitó el formulario para que los interesados puedan anotarse y vivir la experiencia desde adentro. Sólo hay que ingresar en este enlace de formulario de Google.

Ornella lo dijo sin rodeos: “Todos tienen su oportunidad. Los que van ganando van a seguir en el programa, como una especie de preseleccionados, hasta llegar a fin de año con la selección final que participará por la casa y otros grandes premios que iremos anunciando durante el año”.

Y concluyó con una sonrisa que se escucha del otro lado del teléfono: “Lo único que quiero es que se diviertan. Que se olviden de los problemas por un rato y se animen a jugar. Ese es mi motor”.