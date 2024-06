En un alto del ensayo en el Independencia, ambos dialogaron con Diario UNO y Ornella primereó: "Le dije, hagamos un bar, el patio de casa, que venga la familia, que venga tu hija, que venga el negro (Daniel Haye) que venga Paula (Ledaca), que son los productores y vemos cómo funciona y me dijo 'tenemos la fecha, lo tenemos que hacer'".

Mis Otros Yo Víctor Di Nasso y Ornella Ferrara 1.jpg Sobre el escenario del Independencia. Ornella Ferrara se divierte con las ocurrencias de Víctor Di Nasso. Axel Lloret/UNO

-Víctor, ¿estás seguro de haber convocado a Ornella?

-No. No estoy seguro de la decisión que tomé. Y la reflexión vendrá el 6 de julio, cuando me despierte -bromea Di Nasso y luego corrige-. Sí, lo pensaba ya desde el año pasado, esto que nos pasa a los teatreros de decir 'esto lo puedo llevar al teatro'. Y en ese feeling, en ese juego que hacemos todos los martes y jueves en el programa veo que Orne tiene onda, energía, predisposición y dijimos 'bueno, vamos'.

La taba se dio vuelta. Ahora es Di Nasso el que lleva a Ferrara a su terreno, el de las tablas, con el público en vivo, sin planos que aporten detalles, efectos visuales, ni la posibilidad de ir a una pausa si fuera necesario. Un salto sin red, como suele decírsele a una función teatral.

"Pero mucho tiene que ver lo que hicimos en el programa, la onda que pegamos, la energía que se genera cuando salimos a jugar en la tele. Cuando empezamos a hablar de la vuelta de "Pará Todo!" en esta cuarta temporada salió la posibilidad del teatro, yo le dije que tenía muchas ganas y me comenta que tenía la fecha el 5 de julio y ganas de invitarme a jugar un rato en las tablas. Es una oportunidad hermosa porque siempre es algo que me gustó hacer y lo tuve como un pendiente", explicó Ornella.

Mis Otros Yo Víctor Di Nasso y Ornella Ferrara 7.jpg Di Nasso convenció a Ferrara para esta apuesta en el Independencia. Axel Lloret/UNO

La obra "Mis Otros Yo" es un show de los personajes de Di Nasso, algunos muy conocidos como la maestra Marita Parangachulli o el payaso Chapote entre otros "que mucha gente seguro conocerá en el teatro", detalla Di Nasso y agrega: pero involucrando a Ornella, que estará más partícipe, tal como lo hacemos en la tele".

Ornella spoilea un poco la obra: "Arranco con mi yo que conoce la mayoría, el que muestro un poco en la tele, pero después hay una duda existencial de por qué acepté este laburo y luego un poco salimos a jugar como hacemos en el programa. Todo en clave de humor. Pero es justamente eso como hacemos en el programa, interpretar distintos personajes que él me propone y yo me meto en esa y es súper divertido. En los ensayos es tremendo, la verdad es que no se puede creer este tipo, me muero de la risa, no sé cómo hace para mantener el personaje".

Mis Otros Yo Víctor Di Nasso y Ornella Ferrara 12.jpg Ornella Ferrara se anima a las tablas del Independencia en lo que será su primera experiencia en teatro. Axel Lloret/UNO

La propuesta es un show de humor para toda la familia, aunque Di Nasso siempre juega al límite. "Yo no, Chapote, mi otro yo", se justifica (risas).

Luego reconoce que, al igual que en el programa, siempre está en el borde. "Me parece que de eso se trata también el humor. Hay gente que respeta los límites, pero a mí me gusta pasar la patita del otro lado de la línea. Hay un juego y un código que lo hago inconscientemente porque a mí me ha gustado hacerlo, que surgió naturalmente en el programa porque con Ornella también nos encontramos en ese mismo tipo de humor, con doble sentido. Mi payaso no es solamente para niños, a mí me gusta hacer reír a toda la familia. Hay algunos chistes que -elevadamente- van para los papis o rozando lo que hace papá puertas adentro"... "Pero no vamos a jugar al papá y la mamá", apunta Ornella. "No sé" responde Di Nasso y comienzan a discutir la letra chica del contrato, específicamente la palabra "lovers". "Ok, pero nada de desnudos" aclara Orne. Inmediatamente después Di Nasso corrige: "Yo sí. Yo voy a dar todo, voy a entregarme todo".

Mis Otros Yo Víctor Di Nasso y Ornella Ferrara 13.jpg Di Nasso mostrará sus personajes en un show de humor para toda la familia. Axel Lloret/UNO

Ficha: "Mis Otros Yo"