Ornella Ferrara: "Hace rato decidí simplemente disfrutar el momento y siempre intento mostrarme genuina"

Ornella back2.jpeg Orne Ferrara confiesa en esta entrevista que Pará Todo! le permite mostrarse tal cual es. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

Lo dice ella, que parece haber nacido para las cámaras, a través de las que en casi 20 años de carrera se la ha visto tentarse de risa, entristecerse, enojarse o hasta mostrar sus debilidades más imperceptibles. Ella que no sabía si estudiar Comunicación o Actuación, y de casualidad gracias a una vecina hizo su primera publicidad como un juego de adolescencia.

Ese "juego" la cautivó tanto que no puede imaginarse otra vida si no es en un medio de comunicación. Nunca la amilanó la exposición, de hecho las redes se convirtieron pronto en plataforma para develar su vida cuando se apagan las cámaras. No debe haber televidente en Mendoza que no conozca su casa y su familia.

Ornella Ferrara trata de que las redes no se vuelvan su obsesión

Con 36 años, Ornella ya cumplió 10 de casada y 18 caminando a la par de su marido Fernando "Nano" Liberal, quien la acompañó a aquel primer casting publicitario. Sus hijos Facundo "Facu", de 8 años, y Felipe "Pipe" de 6, son "mi felicidad absoluta", suelta y sus ojos se le iluminan.

Esa vida íntima se expone en sus redes, sobre todo en Instagram donde se describe primero como mamá antes que conductora o locutora nacional o licenciada en Comunicación Social. Y los casi 50.000 usuarios que la siguen pueden conocer de ella sus eventos familiares, sus salidas a conciertos, momentos de playa en vacaciones, el backstage de alguna de las tantas campañas publicitarias que la tienen como protagonista o simplemente un challenge con "coreos" de sus hijos incluidas.

Allí la conductora de Pará Todo! dice que muestra "mi realidad, básicamente, mi familia, mi marido, mis hijos". Y reconoce que "he pensado mucho acerca de los límites a la hora de exponer mi vida, de mostrar lo que una hace; intento no subir tantas cosas de los chicos pero la verdad es que me resulta inevitable, ellos me generan tanta felicidad que quisiera mostrarlos al mundo".

Ornella en familia editada.jpg Su hijo más chico, Felipe (6), su marido "Nano" Liberal, y su hijo mayor, Facundo (8), en un viaje de vacaciones que mostró en su Instagram.

Esto le ocurre como madre, aunque claro que entiende que "una sube algo a las redes y no sabe adónde llega", y en este sentido no puede ocultar sus miedos. "No busco nada con las redes sociales, las utilizo para mi trabajo y también muestro un poco de mi vida". En ese sentido, se sincera:

He tenido momentos en los que me agotan las redes y me hacen mal, ahí es cuando intento dejarlas pero después aparece un laburo y tengo que subir el contenido. Trato de buscar un equilibrio para que no se convierta una adicción en mí He tenido momentos en los que me agotan las redes y me hacen mal, ahí es cuando intento dejarlas pero después aparece un laburo y tengo que subir el contenido. Trato de buscar un equilibrio para que no se convierta una adicción en mí

Aunque reconoce que las redes son "otras herramientas que me permiten acercarme un poco más al público que tal vez me sigue en la tele y quiere conocer un poquito más de mí".

Hoy por hoy, Ornella Ferrara intenta utilizarlas "más que nada para el trabajo y también para mostrar los lugares maravillosos que tenemos, casi como un programa de televisión pero en las redes".

Para Ornella, la tele y las redes deben caminar a la par

En los últimos años, el mundo de la televisión también se ha visto amenazado ante el avance de las redes. Cada cual en su formato y estilo, la pantalla tradicional va amoldándose a las tendencias de las redes y se alimenta de ellas para pensar en productos que puedan captar al público masivo.

Consciente de ello, Pará Todo! tendrá en su cuarta temporada una fuerte presencia en redes, específicamente en Instagram adonde El Siete se mantiene activo 24/7 con contenidos exclusivos para sus 85.000 seguidores. Lo mismo hará el magazine de Ornella, ofreciendo todo aquello que no se muestra en cámaras durante cada emisión diaria.

"Hoy las redes son fundamentales, capaz que el que no te puede ver por televisión, te chusmea por las redes. Entonces me parece que tienen que laburar a full, espalda con espalda", considera la conductora y productora general de Para Todo! para explicar por qué este año sumó una host a su equipo, la joven Florencia Gaspari. "Es que las redes tendrán un lugar preponderante en el programa, con consignas que se darán a través de ellas y la gente va a poder participar de juegos y premios por este medio", detalla Ferrara.

Ornella back.jpeg El equipo de Amelie maquilla y peina todos los días a Ornella y a su equipo de Pará Todo! para Canal 7 Mendoza. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

En este sentido, Orne no cree que las redes y la tele tengan públicos diferentes, y a los hechos se remite: "Todos los que nos escriben en las redes nos dicen que les gusta lo que hacemos en la tele; pero el que no te puede ver por la tele o se perdió algo del programa, puede revivirlo las veces que quiera a través de las redes".

Agrega que lo que se muestra en las redes "capaz es también lo que no se ve en la tele". Esto porque a la conductora le gusta hacer "vivos" durante las pausas publicitarias del ciclo para que los usuarios de las redes conozcan el detrás de escena de Pará Todo!; incluso le gusta "mostrar al equipo completo", juega mucho con los camarógrafos que "son parte fundamental de lo que sucede al aire", una característica particular que le imprimió al magazine.

Ornella portada1.jpeg Orne Ferrara tiene 36 años, a los 18 dio sus primeros pasos en el mundo de la publicidad y enseguida se metió en la tele. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

Para ella, la interacción en redes y en televisión le permite esa "genuinidad" del programa que está buscando:

Hace que la gente se sienta más adentro del estudio que nosotros mismos, o nosotros más adentro de su casa. La tele y las redes van muy de la mano Hace que la gente se sienta más adentro del estudio que nosotros mismos, o nosotros más adentro de su casa. La tele y las redes van muy de la mano

Lo afirma Ornella Ferrara, quien cada día de su vida maneja "muchísimo las redes a la par de mi carrera televisiva". Porque la conductora trabaja acompañando marcas "que me eligen para mostrar sus productos, y creo que lo hacen por eso de que me muestro siempre de manera genuina, muestro mis tiempos libres, mi familia, mi casa".

Pará Todo!, el programa de El Siete en el que se muestra "genuina"

Ornella Ferrara se reconoce "un poco obse" con el trabajo, y en Pará Todo! además de conductora es productora general. "Me propuse dividirme las tareas en el día: un momento para buscar clientes para el programa, otro momento para producir y cuando estoy al aire quiero simplemente estar al aire", asegura.

"Estamos muy contentos y entusiasmados con la cuarta temporada de Pará Todo!", dice la conductora sobre el programa que transmite "una energía especial", y "tiene identidad propia", que los mendocinos adoptaron como "su recreo de las tardes". Un programa que surgió post-pandemia, y para el que Ornella se tomó seis meses "sabáticos", alejándose de la conducción del noticiero de la primera mañana de El Siete y asumiendo el desafío de ofrecer un producto televisivo propio.

Cuando pensé en este proyecto fue con la intención de alegrar las tardes a la audiencia de El Siete; el único objetivo era entretener, divertir, hacer que la gente piense un ratito en otra cosa; y creo que lo logramos porque ya está recontra instalado en la televisión de los mendocinos Cuando pensé en este proyecto fue con la intención de alegrar las tardes a la audiencia de El Siete; el único objetivo era entretener, divertir, hacer que la gente piense un ratito en otra cosa; y creo que lo logramos porque ya está recontra instalado en la televisión de los mendocinos

En el living de Pará Todo!, Orne vuelve a estar acompañada por Catalina Aragona, quien el año pasado compartió todo su embarazo con la audiencia y para el estreno de esta temporada mostró a su pequeña Cala en el estudio; así como sigue en su rol del "Locu" el ocurrente actor Rodrigo Navarro quien divierte con sus intervenciones en el piso. A ellos se suma el humor de Víctor Di Nasso y sus entrañables personajes de la maestra Marita Parangachuli y el payaso Chapote y los móviles descontracturados de Paula Jalil.

Para todo 2024 - Ornella Ferrara - equipo (15).jpeg Víctor Di Nasso, Catalina Aragona y Rodrigo Navarro integran la "mesa chica" del programa de Ornella Ferrara. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

La apuesta televisiva de Ornella da resultados y tiene el aval de la audiencia fiel que la sigue todas las tardes, de 19 a 20.30, y a la que se incorporan nuevas generaciones de televidentes gracias a la dinámica visual y discursiva que caracteriza a Pará Todo!.

La conductora asume que lo que más disfruta del magazine "es el contacto con la gente". Y reflexiona:

Siempre intento mostrarme genuina, nunca fingí a lo largo de mi carrera pero a través de Pará Todo! puedo mostrar realmente el lado más divertido y más sensible también, me permite dejarme atravesar por las emociones, si me río me río posta y si lloro lloro de verdad Siempre intento mostrarme genuina, nunca fingí a lo largo de mi carrera pero a través de Pará Todo! puedo mostrar realmente el lado más divertido y más sensible también, me permite dejarme atravesar por las emociones, si me río me río posta y si lloro lloro de verdad

Este formato televisivo le permite a Ferrara "entrar todas las tardes en las casas de los mendocinos y que sientan que compartimos la mediatarde con risas y lindos momentos, de un verdadero recreo". Además está segura que "si nosotros la pasamos bien, la gente en la casa la pasará bien; lo he podido comprobar a lo largo de todos estos años que cuando somos reales y nos suceden cosas reales, la gente lo vive y lo disfruta como tal".

"El programa es fresco de por sí, no hay una estrategia para eso; es completamente genuino, divertido, está muy aceitado y funcionamos muy bien en equipo. El hecho de iniciar la cuarta temporada habla de un crecimiento profesional y personal de todo el equipo; somos gente con ganas de laburar, con mucho amor y mucha pasión por lo que hacemos, todos compartimos eso, los que estamos delante de cámaras y los que están detrás", resume Ornella Ferrara.

Su expectativa con Pará Todo! es "no tener expectativas"

Esta semana, el programa de El Siete inició su temporada 2024 con todas las energías, Ornella y su equipo contagiaron su entusiasmo por volver al aire para reencontrarse con la audiencia. No obstante, la "comandante" de este barco de aventuras televisivas asegura que su estrategia para este año es "simplemente disfrutar el momento".

"Mi expectativa es no tener expectativas, hace rato decidí simplemente disfrutar el momento; el hecho de tener expectativas hace que puedas frustrarte más rápido", confiesa Ornella, quien se toma este lema como "ley de vida" para "dejar de esperar tanto y entregarme a vivir y a sentir cada momento para disfrutarlo, intentar ser consciente del aquí y el ahora que tanto nos cuesta porque estamos todo el tiempo pensando en lo que hicimos o en lo que vamos a hacer sin darnos cuenta de que sólo importa lo que estamos haciendo; si logro eso me doy por satisfecha".

Ferrara comparte que "es un año muy difícil para todos, en cuanto al país, a la economía, en cuanto al ánimo en general de la sociedad". Y por esto mismo espera encontrarse con un televidente "con ganas de relajar, que verdaderamente encuentre en el programa ese ratito que no le haga pensar en nada más que en divertirse".

Ornella con Cata e hija.jpeg Después de haber compartido todo su embarazo, Cata Aragona presentó a su beba Cala en el primer envío de esta temporada. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

Después de concluir la temporada 2023 con la entrega de una casa, la vara quedó alta en Pará Todo!. "Poder entregar una casa el año pasado fue tocar el cielo con las manos; desde que supimos que íbamos a tener esa posibilidad de cumplirle a alguien el sueño de la casa propia, deseaba que se lo ganara alguien que realmente lo necesitara, y así fue. Lo ganó una señora que le regaló la casa al hijo que es un papá de tres nenas que no tenían adónde vivir", recuerda aún hoy emocionada por aquel momento.

ornella ferrara para todo.jpg A fines del año pasado, Pará Todo! sorteó una casa. De las 3 finalistas, ganó Nélida Miranda (centro de la foto). Archivo

Y asiente: "Sí, quedó la vara extremadamente alta para esta temporada, de mi parte estoy súper predispuesta para poder darle todo lo mejor al televidente, todo lo que esté a mi alcance estará en el programa".

En cuanto a sus proyectos, y antes de despedirse para continuar con su rutina televisiva, Ornella Ferrara revela que tuvo una oportunidad de irse a trabajar a Buenos Aires "pero justo llegaba Facu a nuestras vidas y cambió mi rumbo para siempre". Mendocina de pura cepa, la conductora confirma que "mi lugar está acá y es con mi familia, acompañando a mis hijos en su crecimiento e intentando ser una mamá súper presente".

Sin embargo, no descarta desarrollar su carrera afuera. "No me imagino hoy viviendo lejos de Mendoza, pero sí yendo y viniendo para trabajar en otros lados, lo he hecho para conducir eventos afuera; eso no lo descarto, de hecho me encantaría poder trabajar con alguna agencia e incursionar un poco otras áreas pero siempre con base acá en Mendoza", concluye Orne y nos regala una última de sus contagiosas sonrisas.