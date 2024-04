Los números de abril vaticinan un agravamiento de la situación: "Estamos peor que en marzo", dice y a medida que avanza en sus declaraciones este cronista parece estar escuchando al padre, que fue candidato a Presidente a fines de los ´90 y embajador en Chile y ministro de Educación de la Nación. Parece el mismísimo Pilo por el tono de voz y las inflexiones casi idénticas. "Es cierto -sonríe Nacho Bordón- muchos me han dicho lo mismo"

Ignacio Bordón-Economista-Gastronómico.jpeg Ignacio Bordón es uno de los hijos del Pilo Bordón y Mónica González Gaviola. Es economista y empresario gastronómico integrante de AEGHA. Fotos: Martín Pravata

► TE PUEDE INTERESAR: El conde Patrick d'Aulan abrió un sofisticado restaurante con aire francés en su bodega de Luján

Avatares del rubro gastronómico en épocas de alta inflación

- ¿Qué gente dejó de ir a comer afuera? ¿Mendocinos o extranjeros?

- Ambos sectores, aunque no tanto en cuanto a los clientes extranjeros. Al chileno antes le resultaba muy barato venir a Argentina, sigue siendo más conveniente comer acá que en Chile pero no tanto como antes. La caída fuerte se nota en la clientela local y en el turismo local.

- ¿Por qué?

- Porque los salarios y los ingresos reales de muchos han caído muchísimo durante el último año. Claramente es un tema de ingresos disponibles y en estos momentos la gastronomía es una actividad más fácil de recortar que otras.

"Cuando vemos los números de la macroeconomía que anuncia el Gobierno Nacional, como la caída de los Ingresos Brutos y de la actividad económica, son más bajos respecto de nuestro rubro, pero no solo en Mendoza sino en todo el país" "Cuando vemos los números de la macroeconomía que anuncia el Gobierno Nacional, como la caída de los Ingresos Brutos y de la actividad económica, son más bajos respecto de nuestro rubro, pero no solo en Mendoza sino en todo el país"

- Sumado a esto, estimo, la suba de los costos operativos, que también complican al sector...

- Sí, aunque no hemos podido trasladar esos costos a los productos finales. Hemos tenido aumentos muy fuertes en alimentos y bebidas, nuestro principal costo, especialmente en diciembre y enero. Hubo subas de hasta 70%, mucho más que el año pasado. También nos pega muchísimo el aumento del costo energetico. En mis restoranes, el año pasado, por ejemplo, la boleta de la luz era de $450.000; hoy, promedio, de $2,5 millones a $3 millones en la facturación de marzo. Y esperemos la de abril... Todo eso, en definitiva, le resta rentabilidad al negocio gastronómico.

Bordón, Ignacio. Economista-Gastronómico.jpeg Ignacio Bordón, economista y empresario gastronómico, cuenta con un claro diagnóstico del rubro en medio de la crisis. Fotos: Martín Pravata

Nacho Bordón, el economista

- ¿Cuál es tu trayectoria empresarial en materia gastronómica?

- Conozco la industria de las comidas rápidas de primera mano porque durante muchos años manejé franquicias en Argentina y Chile, pero tengo varios restoranes de marca propia en Mendoza. También, franquicias en Buenos Aires.

"Soy economista: vengo del mundo de las finanzas y me dediqué a las inversiones hasta que de casualidad en 2010 compramos una empresa que manejaba el fast food en Chile y trajimos la marca al país e hicimos el desarrollo. En 2018 vendí esa empresa y en 2019 volví a vivir en Mendoza" "Soy economista: vengo del mundo de las finanzas y me dediqué a las inversiones hasta que de casualidad en 2010 compramos una empresa que manejaba el fast food en Chile y trajimos la marca al país e hicimos el desarrollo. En 2018 vendí esa empresa y en 2019 volví a vivir en Mendoza"

"En la pospandemia comencé a traer marcas de Buenos Aires a Mendoza, como Almacén de Pizzas y los bares Patagonia, entre otras" "En la pospandemia comencé a traer marcas de Buenos Aires a Mendoza, como Almacén de Pizzas y los bares Patagonia, entre otras"

- ¿Y actividad política?

- No, no. En AEGHA tenemos mucho trato con el Gobierno pero nunca me dediqué a la política.

- Al economista le pregunto qué mirada tiene de la situación del país, teniendo en cuenta los datos que revela el Presidente Milei...



- Son cambios indispensables por los niveles que teníamos de inflación y déficit fiscal que teníamos. Corregir la macroeconomía era prioridad. Antes de las elecciones, desde la cámara empresarial nos reunimos con los candidatos y sus equipos de turismo y todos coincidíamos en que había que corregir esas variables: es fundamental.

- Alfredo Cornejo, la vice Hebe Casado y el Gobierno han salido a captar inversiones mineras... ¿Minería sí o no?

- Si se hace de manera cuidada con el ambiente y los recursos, la minería en Mendoza es posible. En San Juan hemos visto eso. La minería genera beneficios directos e indirectos: buenos sueldos, inversiones y servicios que repercuten en la economía local. Sabemos del impacto positivo de la actividad minera. Hay que ir un camino de desarrollo muy cuidado para no perjudicar otras actividades, como el turismo.

Ignacio Bordón-Gastronómico-Economista (2).jpeg Ignacio Bordón recibió a Diario UNO en su restó de la Arístides Villanueva.

Definiciones en medio de la crisis

"Era imposible manejar cualquier negocio con los niveles de inflación que teníamos en Argentina, que impactó en la actividad mucho más de lo que preveíamos" "Era imposible manejar cualquier negocio con los niveles de inflación que teníamos en Argentina, que impactó en la actividad mucho más de lo que preveíamos"

"Escuchamos al Presidente decir que viene la recuperación y tenemos expectativas; sin embargo, en nuestro rubro no vemos indicios inmediatos porque los sueldos y el turismo tienen mucho que ver con nuestra actividad" "Escuchamos al Presidente decir que viene la recuperación y tenemos expectativas; sin embargo, en nuestro rubro no vemos indicios inmediatos porque los sueldos y el turismo tienen mucho que ver con nuestra actividad"

"El tipo de cambio atrasado hizo que durante muchos años Argentina fuera muy barata para el turismo internacional. En Mendoza, privados y el Estado hicieron muchas cosas bien -conectividad e infraestructura, entre otras- que hay que potenciar" "El tipo de cambio atrasado hizo que durante muchos años Argentina fuera muy barata para el turismo internacional. En Mendoza, privados y el Estado hicieron muchas cosas bien -conectividad e infraestructura, entre otras- que hay que potenciar"

"Habrá que acostumbrarse a trabajar con un tipo de cambio acaso menos favorable para el turismo pero mejor para el país" "Habrá que acostumbrarse a trabajar con un tipo de cambio acaso menos favorable para el turismo pero mejor para el país"

► TE PUEDE INTERESAR: Alejandro Vigil fue reelecto presidente de Wines of Argentina por segundo período consecutivo