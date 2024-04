La tercera generación Cangemi sigue los pasos de la música con proyección internacional

Cangemi madre e hijos editada.jpg Verónica Cangemi con sus hijos Manuel y Joaquín en uno de los tantos aeropuertos que los ha visto partir o reencontrarse.

Joaquín fue cautivado por la música clásica, eligió la carrera lírica como su mamá y logró "ganarle" en un hito: ella pisó por primera vez la Scala de Milán a los 36 años, él lo hizo a los 26. Porque con 26 años, radicado en Italia, hace dos semanas debutó en ese afamado coliseo integrando su coro tras una audición en la que, de 300 participantes, quedaron 5.

Manuel, en cambio, se inclinó por la música popular. Sesionista y experto en guitarra, con 24 años está a punto de lanzar su primer disco solista antes de partir a Nueva York para seguir sus estudios. Se perfeccionó en Producción Musical en Londres, y hace dos años pisó por primera vez un escenario en el icónico The 02 Arena -el recinto musical de mayor fama internacional-.

Sobre ellos, Verónica Cangemi confiesa: "Los veo apasionados, felices con su elección; esa es la clave para una carrera". La soprano, que este año actuará junto al actor John Malkovich en Europa, afirma que "lo más importante es siempre tener esperanza y buscar la felicidad". Como mamá dice que "es emocionante escucharlos contar sus proyectos; son sanos, buenas personas y trabajadores; me explota el corazón de amor".

Joaquín Cangemi debutó en la Scala de Milán y canta en Italia

Tenor y guitarrista, Joaquín Cangemi -"Joaco", como lo llama su madre- nació en Francia, tiene nacionalidad italiana pero "amo la Argentina y me considero argentino y mendocino", aclara. Radicado en Reggio Emilia, Italia, el joven músico sólo piensa en Mendoza para visitar a la familia y descansar.

Es que en aquel país europeo, cuna de la ópera mundial, está desarrollando su trabajo lírico junto a los maestros más prestigios. Toma su actuación en la Scala de Milán como el resultado de "un largo camino que empecé con mi madre y abuela Fenicia, después de estudiar en Paris y ahora en Italia con la maestra Sonia Ganassi y el maestro Claudio Piastra", explica. Y sostiene que su carrera "principalmente es de solista pero como todo joven para tener experiencia te recomiendan unos meses cantar en coros".

Así fue como decidió concursar en la Scala de Milán y de 300 personas, quedó seleccionado entre los 5 finalistas. "Esto me permitió tener mi primera experiencia y mis primeros honorarios como profesional en el mejor coro del mundo, y me abrió las puertas para debutar en el rol de Rinuccio de la ópera Gianni Schicchi de Puccini, que se estrenará en Arezzo, Italia", cuenta con orgullo Joaquín, quien a partir de esa experiencia el público ya lo empieza a reconocer como solista.

Joaquín Cangemi en la Scala de Milan editada.jpg El tenor Joaquín Cangemi muestra su rostro pleno de felicidad tras debutar en la Scala de Milán.

Dice que se siente "afortunado de haber estado en cada teatro del mundo acompañando a mi mamá, me acuerdo de estar con ella cuando debutó en la Scala, yo era un niño mirando desde el costado del escenario", recuerda y aún le resulta increíble que él ya haya actuado sobre ese mismo teatro italiano, en lo que fue el retorno al Teatro alla Scala de la ópera de Rossini, Guillaume Tell, formando parte del coro.

Y sobre Verónica la describe como "una gran madre y una gran artista a quien admiro, quien me contiene y está siempre presente". Por eso, los aeropuertos son puntos de encuentro habituales entre Vero Cangemi y sus hijos.

Joaquin con abuela y mama en el teatro.jpg Joaquín junto a su mamá y su abuela Fenicia, detrás de escena de La Bohème, ópera en la que Verónica interpretó a Mimi.

La familia Cangemi es sinónimo de música -el video íntimo que compartimos a continuación, con Fenicia al frente, lo demuestra-, pero más aún es sinónimo de estudio musical; las tres generaciones transmiten la importancia de lo académico y de la dedicación al aprendizaje constante para alcanzar el sueño de ser músico, da igual el género o el instrumento.

Tanto Joaquín como su hermano menor, Manuel, demuestran a su corta edad que toman ese mandamiento como forma de vida musical. No hay otro camino. De ahí que "Joaco" domine cuatro idiomas, tanto para el habla como para la escritura. "Soy cuatrilingüe, hablo cuatro lenguas y las escribo, es valioso para mi trabajo hablar idiomas en alto nivel", confirma.

El tenor nos regala su apreciación acerca de qué es la música para su vida:

"La música para mí es un aprendizaje constante; así como la filosofía nos enseña a pensar, la música nos enseña a amar desde lo más profundo. A ser más sensibles y creativos, a ser mejores personas". "La música para mí es un aprendizaje constante; así como la filosofía nos enseña a pensar, la música nos enseña a amar desde lo más profundo. A ser más sensibles y creativos, a ser mejores personas".

De niño, a Joaquín le gustaban todos los géneros, "tocaba y cantaba cualquier género", recuerda, aunque pronto admite que "el mundo de la ópera me gustó más siempre". Y se siente "una persona agradecida y bendecida de tener la oportunidad de expresar los que siento a través de la música".

¿Los Cangemi juntos en una ópera?

Si bien Joaquín sabe que en Argentina el mundo de la ópera es muy apreciado -sobre todo, en Buenos Aires y a través del Teatro Colón-, también sabe que la demanda laboral es mayor en Europa "donde la ópera es parte de la cultura", expresa.

Y en cuanto a Mendoza, destaca que "en la UNCuyo hace muchos años hubo una buena formación con mi abuela como maestra de cátedra, de hecho mi madre se formó con ella", pero lamenta que "tienes que irte a San Juan para conseguir un programa de entrenamiento de la ópera, o al Instituto Superior del Colón en Buenos Aires".

Actualmente, Joaquín está concentrado en el estreno de Gianni Schicchi, la ópera cómica de Puccini en la que asumirá el papel de Rinuccio. "Estoy abocado a mi debut solista en esta ópera, acá en Italia, y también en conseguir la licenciatura de cantante y guitarrista", comenta y revela que su mayor anhelo es "alcanzar una carrera importante divirtiéndome mucho, conociendo gente increíble y mezclar el mundo de la guitarra y el canto en el escenario del más alto nivel posible".

Vero con Joaquin Cangemi.jpeg Joaquín y Verónica en uno de los tantos coliseos europeos que la tienen a ella entre sus filas a la hora de producir una ópera.

Sin embargo, confiesa que en un futuro le encantaría "cantar también alguna ópera con mi madre".

Sobrino de la cantante de tango y folclore Patricia Cangemi; primo de Julieta Cangemi, cantante de folclore y música popular, y de Magdalena Cangemi; y tío de la talentosa niña Josefina "La Jose" quien inicia la cuarta generación Cangemi; para Joaquín todo el árbol genealógico está dominado por el legado de vida y entrega a la música que les transmite Fenicia.

"Cómo pensás que me puedo sentir con una abuela que me enseñó a cantar y divertirme, es una gran abuela y artista, transmitió su pasión a toda una familia entera", manifiesta orgulloso uno de los nietos de la maestra Fenicia Cangemi.

Manuel Cangemi refleja su talento alejado del mundo de la ópera

Camilo Manuel Cangemi tiene 24 años. Estudió Producción Musical en Inglaterra y ahora está a punto de sacar su primer disco mientras vuelve a preparar las valijas para aprovechar una beca que ganó para perfeccionarse como instrumentista en guitarra en Nueva York, Estados Unidos.

Su presente lo tiene entonces con las energías divididas entre los nuevos estudios que encarará en el prestigioso TEB neoyorkino, tras su paso por el London College of Creative Media, y el lanzamiento de su material discográfico cuyo single, "Da igual", con la voz de la mendocina Aluhé, ya se puede escuchar en la plataforma de Spotify.

"Estoy trabajando como productor musical, como guitarrista y sesionista en muchas bandas y cantantes de Mendoza", cuenta el menor de los Cangemi, cuyo nombre artístico es Milo Cangemi, y entre otras figuras refiere a su trabajo con Espe Careri (Voz Argentina 2021) a quien le produce sus shows y es el guitarrista de su proyecto musical.

Manuel Cangemi.jpeg Manuel "Milo" Cangemi es guitarrista y productor musical, se dedica al indie-pop-rock. Estudió en Londres y ahora seguirá perfeccionándose en Nueva York.

Como si esto fuera poco, Manuel -a quienes lo conocen le dicen "Milo"- recorrió buena parte de la Argentina el año pasado con la presentación del último disco de su mamá, Verónica, que publicó junto a su pareja, el destacado músico Gustavo Grobocopatel. "En ese trabajo de mi mamá con Gustavo yo fui ingeniero de mezcla junto a Agustín Patiño", aporta el joven artista.

Y reconoce que su proyecto se distancia de la música a la que se dedica Verónica Cangemi. "Lo de mi mamá es la música clásica y lo mío es mucho más popular; pero más allá de eso trabajé para su disco con Gustavo y no descarto que compartamos algún otro proyecto musical o un concierto", desea Manuel en sintonía a las expectativas de su hermano por compartir escenario de nuevo en familia, como lo han concretado hace años aún siendo más pequeños.

Mientras lanza su disco se prepara para estudiar en Nueva York

Después de su experiencia académica en Londres y una vez radicado en Mendoza, Manuel "Milo" Cangemi acaba de lanzar un proyecto artístico propio. "Estoy sacando mi música, es un disco colaborativo con muchos artistas de la provincia, mi objetivo es poder mezclar la producción musical con mi música", anuncia.

"Por fuera de mi familia que fue mi primera cuna musical, me formé musicalmente afuera de Mendoza, en Inglaterra. Estudié durante dos años Producción Musical y Performance en Londres, en el London College of Creative Media (LCCM)", detalla y afirma que "fue una experiencia que me cambió la vida por completo".

En Londres el joven aprendió sobre diversos géneros originarios de la música inglesa y europea. Sin embargo, se vio forzado a suspender sus estudios londinenses debido a la pandemia. "Tuve que volver a la Argentina", confirma Manuel, quien vio en ese retorno a Mendoza una oportunidad para "poder mezclar mucho los géneros que aprendí en Londres con la música que aprendí de chico acá".

Manuel Cangemi tapa del disco.jpeg La portada del primer disco de Milo Cangemi, del que ya suena la canción "Da igual" que tiene a la cantante mendocina Aluhé como invitada.

De allí surgió su idea de producir un disco colaborativo en el que trabaja desde la composición y producción, con influencias londinenses fusionadas a sus raíces cuyanas. "Invité a artistas a cantar, a poner la voz menduca a mis canciones", explica y se sonríe sobre su idea de poder mezclar todo lo aprendido afuera con lo que trae desde su infancia musical, "siempre musical", agrega para reafirmar la familia de variadas músicas que lo cobijó y le despertó sus talentos.

Recientemente salió "Da igual", el primer single de su proyecto junto a la cantante mendocina Aluhé Dumé -conocida simplemente como Aluhé-. Y en sus redes anticipó que este viernes 3 de mayo lo presentará en un show de Aluhé en el Gabriela Mistral de Ciudad. "Estoy muy contento y orgulloso porque ha sido un trabajo muy largo, hace más de un año que vengo trabajando en este disco".

Su debut en el The 02 Arena de Londres

Desde muy temprana edad, Manuel escuchaba a su madre cantar en diversos teatros del mundo "y todo eso me fue curtiendo la sensibilidad hacia la música, de a poco fui indagando y explorando mis gustos musicales", comenta quien en un momento pensó en incursionar en la música clásica "pero con el tiempo me di cuenta de que lo que a mí me gustaba eran otros géneros".

Mientras sigue sus estudios con profesores locales, el joven músico acaba de obtener una beca para perfeccionar sus estudios guitarrísticos en el TEB de Nueva York, Estados Unidos. "Estoy con todo junto, presentando mi primer disco y preparándome para esta nueva experiencia en un lugar que no conozco", expresa Milo, sin disimular su entusiasmo por esta nueva oportunidad de aprendizaje que se abre en su carrera.

El hijo más chico de Verónica Cangemi lleva un par de años radicado en Mendoza, aunque su destino vuelva a movilizarlo hacia otra parte del mundo. Y refleja felicidad al haber logrado producir su primer disco en la provincia que más influencias deja en su fresca y moderna música.

Manuel Cangemi en el 02 Arena de Londres.jpg Milo tocó hace dos años en el recinto musical más importante de Londres: el The 02 Arena. Lo hizo en la final de un concurso, con un trío que formó con dos compañeros rumanos que estudiaban con él.

"Tuve la oportunidad de tocar en Vendimia junto a Juan Pablo Moltisanti, de tocar boleros en el teatro Independencia, de presentarme en el MendoRock, y pronto lo haré en el Lujan Suena, entre varios festivales más", destaca orgulloso su trayectoria local, él cuyo primer escenario que pisó de manera profesional fue nada más ni nada menos que el The 02 Arena de Londres.

Hace dos años, en el marco del concurso Open Mic UK y mientras tomaba clases musicales en Londres, Milo formó una banda con dos compañeros de estudio y con ellos logró llegar a la final y tocar en el mítico estadio londinense. De 10.000 participantes -bandas o solistas-, él en guitarra, la cantante rumana Teodora Buciu y el bajista también rumano Alex Makarov quedaron seleccionados entre los 22 finalistas que se presentarían en el 02 Arena.

Manuel y Joaquin Cangemi.jpg Su hermano mayor, Joaquín, visitó a Manuel cuando estudiaba en Inglaterra. Aquí, en el Barrio Chino de Londres.

El "indie-rock-pop" es el ambiente por el que se mueve más cómodamente Milo Cangemi a la hora de producir y sesionar para reconocidas bandas y solistas de la región.

Entre su familia que tanto aporta al desarrollo de su música, destaca a su prima Julieta Cangemi. "Nos hemos vinculado mucho musicalmente, he aprendido mucho de ella y de su pareja, Joaquín Guevara; desde muy chico que los escucho tocar y cantar y han sido siempre una influencia para mí", revela y confirma que para él "mi familia fue y es una escuela, lo es indirectamente; no estudio con ellos, pero el simple hecho de compartir música cotidianamente ya es un gran aprendizaje".