Cecilia Zunino, la reina secreta de la alta vida social de Mendoza

Cecilia Zunino - Nicolas Rios.jpeg Es sanjuanina y sigue votando en Barreal porque considera que allí vale más su voto que acá. Admite que le costó adaptarse a Mendoza y sin embargo hoy se siente muy agradecida y feliz de vivir en nuestra provincia. Foto: Nicolás Rios /Diario UNO

Cecilia Zunino se sincera al decir que sólo accede a entrevistas "por Barreal, porque soy fanática de ese lugar y todo lo que sea para promocionar Barreal, lo hago". Sin embargo sabe que aquí hablará de todo, y a los 64 años se entrega al juego periodístico con total despojo, develando su historia de vida digna para relatar.

Sanjuanina hasta la médula, Cecilia no tiene pruritos en contar que pese a llevar 25 años o más viviendo en Mendoza "sigo votando en San Juan, en Barreal, no he cambiado nunca mi domicilio". Y al instante aclara: "Soy muy agradecida de Mendoza, si bien me ha costado mucho adaptarme, reconozco que me encanta vivir acá, en mi vida laboral me encanta ser de Mendoza pero a la vez me siento muy sanjuanina; si voto acá sería un voto más, pero en Barreal sigue siendo importante que vaya a votar".

Vino a Mendoza para hacerle bien a su hija, y encontró el amor

Cecilia Zunino llegó a Mendoza tal vez en busca de paz, pensando en el bienestar de su hija de apenas 11 años que acababa de perder a su papá, Héctor Estornell quien fuera su primer esposo. Estaba por iniciar un nuevo siglo. Hizo las valijas sin dudarlo y dejó atrás su San Juan natal, sabiendo que el lazo no se quebraría jamás.

"Fue una buena decisión", evalúa hoy la mamá de Milagros. Y será porque aquí volvió a encontrar el amor cuando conoció a Adriano Senetiner, bodeguero y exponente de la evolución vitícola local con quien compartió 20 años y a quien despidió con un último adiós hace 6 meses.

Cecilia Zunino - Nicolas Rios3.jpeg Su finca en Agrelo, Luján de Cuyo, es lugar de reuniones sociales todo el tiempo. Ser anfitriona es lo que más disfruta de su trabajo. Foto: Nicolás Rios /Diario UNO

-¿Cómo fue que dejaste San Juan para vivir en Mendoza?

-Cuando falleció Héctor Estornell, el papá de mi hija Milagros y mi primer marido, me pareció que lo ideal era sacarla de San Juan y venirme a vivir a Mendoza. Ella tenía 11 años, creo que fue una buena decisión, y acá estoy. Después me casé con Adriano (Senetiner), estuvimos 20 años juntos hasta que falleció hace 6 meses. Mili hizo todo su secundario acá, estudió en la UBA en Buenos Aires, y de ahí terminó en Madrid haciendo un máster de Diseño, no era lo que había estudiado, porque había estudiado Economía. También había trabajado para Chandon y para un montón de empresas del vino, que es lo que realmente le encanta. Hizo otro máster en Marketing Digital, y se enamoró de un madrileño, y se quedó viviendo en España. Tengo dos nietos madrileños divinos, uno de 2 años y medio, Theo, y una beba de 2 meses, Nina.

-¿Cómo atravesás la distancia, cómo te adaptaste a estar lejos de tu hija y de tus nietos?

-La vida de Mili está allá, y la mía está acá. San Juan, Barreal y Madrid ahora son mis rutas. Hace 7 años que agregué Madrid a mi recorrido. Ser abuela te abre otra nueva manera de amar a las personas, el sentimiento de abuela es divino. Fui cuando nació Nina y voy cada vez que me necesitan, me fascina pero reconozco que necesito tener mi vida propia, o sea, no podría irme a vivir a Madrid. Todo el mundo creyó que cuando no estuviera Adriano iba a irme de acá. No me conocen, toda la vida he sido una persona que me gusta tener mi vida propia.

-¿Qué es lo que más te ata a Mendoza y sobre todo a San Juan?

-Mi vida está acá, voy a viajar todas las veces que mi hija me necesite, pero no podría no trabajar, me encanta tener mi trabajo, la vida está hecha de proyectos, no la veo de otra manera, no puedo parar con mis proyectos, con mis cosas, me encanta.

Cecilia con Adriano y su hija en el casorio.jpeg Adriano Senetiner y Cecilia Zunino en el casamiento de su hija Milagros con el joven español Francisco Javier Cocheteux. Gentileza Cecilia Zunino

Cecilia Zunino se anima a mostrar parte de su vida familiar al contar la relación que su hija forjó con su marido, Adriano Senetiner:

Mili adoraba a Adriano y Adriano adoraba a Mili. Era como su padre, ella tenía 11 años cuando murió Héctor, su papá. Y Adriano no tuvo hijos, Mili fue su hija de corazón, formamos un lindo hogar con él, una familia Mili adoraba a Adriano y Adriano adoraba a Mili. Era como su padre, ella tenía 11 años cuando murió Héctor, su papá. Y Adriano no tuvo hijos, Mili fue su hija de corazón, formamos un lindo hogar con él, una familia

Además, aún con emoción en sus palabras revela: "Con Theo en dos años generaron un vínculo maravilloso. Adriano le hacía tocar las hojas de las vides, fue su nieto realmente. Hasta le hizo un vino que se llama Theo, cuando hacía tiempo no quería saber nada con hacer vinos. Lo hizo con una viñita chiquita de cabernet el año que nació Theo". Así como recuerda que "Mili hizo las etiquetas del último vino creado por Adriano", en referencia al vino de culto que el fundador de la bodega Nieto & Senetiner elaboró a sus 85 años con racimos de Carménere, que lleva su nombre y refleja sus orígenes. "Tenían una conexión especial los dos. Se fue con 88 años, lleno de cariño, y nosotros nos sentimos muy bien de darle todo eso también", resume Cecilia.

Juan Pablo Candisano es como "un hermano menor"

Una palabra define a Cecilia Zunino: la libertad. Es lo que siempre ha buscado para su vida. Y en ese concepto, los afectos juegan un rol muy importante, incluyendo en su círculo familiar a sus equipos de trabajo con los que comparte los días hace más de dos décadas.

Así es como Cecilia construyó una dupla infalible para la producción televisiva con Juan Pablo Candisano, ambos creadores de Estricta que a 25 años de su estreno se mantiene en el aire y sigue recibiendo premios y distinciones, como los Martín Fierro Federal o reconocimientos legislativos.

Lo más lindo del programa Estricta es haber conocido a Juan Pablo (Candisano), sin lugar a dudas, es como un hermano menor para mí porque es parte de mi familia Lo más lindo del programa Estricta es haber conocido a Juan Pablo (Candisano), sin lugar a dudas, es como un hermano menor para mí porque es parte de mi familia

-¿Cómo te describirías?

-Soy una persona independiente, me gusta ser libre y tener vida propia. Pero a la vez soy muy apegada a mis afectos, a la gente que trabaja conmigo, dependo mucho de la gente que trabaja conmigo y para mí son parte de mi vida, no podría alejarme de la gente que trabaja conmigo. El grupo de trabajo que tengo, ya sea en la finca De Mi Campo o en la productora Aire, son parte mía.

-En ese grupo podemos destacar a Juan Pablo Candisano…

-Con Juan Pablo llevamos 25 años en la productora, con la gente de la finca hace 20 años, estoy en el Canal 8 de San Juan desde que tengo 14 años, he hecho toda mi vida ahí, no me es indiferente, es parte de mi vida, como Canal 7, no me pasan por el costado. Los he visto crecer. Lo más lindo del programa Estricta es haber conocido a Juan Pablo, sin lugar a dudas, es como un hermano menor para mí porque es parte de mi familia; Juan Pablo es una persona muy especial que la conocí gracias a Estricta, armamos después la productora y de ahí se armaron proyectos y no paramos, nos encantan los proyectos que tenemos juntos, nos entendemos perfecto, y tenemos proyectos por todos lados.

Cecilia y Juampi.jpg La empresaria fundó hace 25 años Aire, productora de contenidos audiovisuales que tiene al periodista Juan Pablo Candisano como su mano derecha. Juntos crearon el programa de televisión Estricta. Gentileza Juan Pablo Candisano

-¿Qué es lo que más disfrutás de llevar adelante la productora Aire?

-Me encanta la comunicación con la gente, poder transmitirle a la gente todo lo que hay en una provincia, me encanta saber cómo piensa la gente, algo en lo que se enfoca el programa de Canal 8, Pensar San Juan; me encantan los programas que tenemos, es una riqueza enorme saber lo que la gente piensa, y me parece súper interesante también lo que hemos logrado con Estricta, que lleva 25 años desde que empezó, nunca pensé que íbamos a tener esta duración, pero sin duda es algo que a la gente le gusta ver, le gusta saber sobre la parte social, y esa comunicación con la gente me encanta.

-¿Ahora con cuál proyecto están?

-Somos la parte de comunicación en un proyecto vitivinícola que se llama Cuna, es de un viñedo modelo en Barreal, maravilloso, que une todo lo que queríamos hacer con el valle, aparte de mis plantas aromáticas y productos orgánicos. Este proyecto vitivinícola de una uva maravillosa que la trajimos de muestra a Mendoza y están fascinados, es todo un desafío para nosotros mostrar el valle acá en Mendoza, que puede llegar a ser un valle como un nuevo Valle de Uco, digamos, pero mucho más chiquito.

-Aparte de los productos televisivos y radiales...

-Sí, tenemos muchos proyectos y nos encantaría seguir con más. Tenemos CNN Radio, creciendo de a poquito; no es un momento fantástico para hacer más programas y cosas, pero siempre tenemos proyectos que alcanzar. Seguimos, claro, con Estricta, con Vinos & Placeres... Tenemos Urban, un programa de decoración que anda muy bien, también en Canal 7 Mendoza. Y tenemos el programa Pensar San Juan, que ha andado maravilloso en Canal 8 de San Juan. No nos podemos quejar. Nos encantaría tener más cosas, pero no es el momento.

Una precursora de los cultivos orgánicos

A los pies de la Cordillera de los Andes, en el valle de Barreal, San Juan, nació De Mi Campo en el año 2000. El proyecto, creado por Cecilia Zunino tras largos y felices veranos en la finca familiar de sus abuelos, se inscribe en la paz de "un pueblo pleno de corredores de álamos, acequias cantarinas y montañas imponentes", según describe el lugar la propia emprendedora de cultivos orgánicos y plantas aromáticas.

Los productos De Mi Campo se cultivan, cosechan y procesan de forma artesanal. Sobre la tierra fértil que abarca 40 hectáreas, Cecilia se propone dar a conocer Barreal, "tanto por lo que nos significa como por sus características únicas para el cultivo, de este modo trabajamos la tierra desde nuestras raíces, generando un producto que las respete, difunda y revalorice".

Y sobre los productos que de allí ofrece al mundo, describe: "Las líneas de hierbas y especias e infusiones han sido certificadas como orgánicas por la Organización Internacional Agropecuaria, empresa líder en certificación de productos agropecuarios, procesados e industrializados. Esto asegura y avala nuestras buenas prácticas, motivándonos a seguir trabajando en una línea de armonía con el entorno".

Embed

-¿Cómo te involucras en la producción agrícola?

-Siempre me ha encantado la naturaleza. Mi papá me enseñó a mirarla, disfrutarla y respetarla. A mí personalmente me ha fascinado todo lo que es la naturaleza. Después, Adriano me ha enseñado muchísimo en la parte vitivinícola, obviamente que era impresionante lo que sabía, y hoy trato de seguir la finca lo mejor que puedo con todo lo que él me enseñó. En la parte tecnológica no, pero a nivel de la finca preguntaba todo el tiempo y trataba de aprender. Los últimos años Adriano no podía casi salir de casa y él me enseñaba a manejar la finca.

Mi vida ha sido un desafío permanente y de mucho aprendizaje, lo tomo con gran agradecimiento esto de poder seguir aprendiendo. Me gustan los desafíos, me gusta probarme, y por ahí no conozco los “no”, ¿viste? Mi vida ha sido un desafío permanente y de mucho aprendizaje, lo tomo con gran agradecimiento esto de poder seguir aprendiendo. Me gustan los desafíos, me gusta probarme, y por ahí no conozco los “no”, ¿viste?

-Tu casa, la de Villa Rosa en Agrelo, Mendoza, o la de Barreal, en San Juan, siempre está abierta para eventos sociales…

- Es que soy súper sociable porque soy sanjuanina. En eso somos distintos a los mendocinos. Acá dicen que son montañeses, no sé qué diferencia hay entre San Juan y Mendoza, pero en San Juan somos súper sociables. Tenemos la casa abierta siempre. En mi casa de Barreal es igual. Una vez, después de la fiesta del ajo donde estaba el vicegobernador, le pregunté qué tenía que hacer al otro día y lo invité a almorzar. Aceptó, iba a ser un almuerzo para 10 y terminamos siendo 35.

Soy terriblemente sociable, pero sin embargo soy muy bajo perfil. Me encanta ser anfitriona, lo he hecho toda la vida desde muy chica, me encanta recibir gente en mi casa, es algo que me nace solo. Soy terriblemente sociable, pero sin embargo soy muy bajo perfil. Me encanta ser anfitriona, lo he hecho toda la vida desde muy chica, me encanta recibir gente en mi casa, es algo que me nace solo.

Cecilia Zunino - Nicolas Rios7.jpeg Cecilia ama la naturaleza desde niña, y dice que le ha enseñado mucho para crecer en la vida. No ve otra mejor forma de cuidar el planeta que no sea mediante el consumo de productos orgánicos. Foto: Nicolás Rios /Diario UNO

-¿Por qué una finca de productos orgánicos?

-Con la finca De mi Campo empezamos siendo orgánicos hace 20 años, fuimos uno de los primeros productores orgánicos cuando esa palabra casi se desconocía. Yo no sé de dónde lo saqué, te soy totalmente sincera. Creo que leí algún artículo afuera, y dije que quería ser una productora orgánica. No sabía ni qué significaba bien. Al principio, obviamente, nadie quería productos orgánicos. Hoy son un boom. Me costó mucho convencer a Adriano transformar el viñedo de Villa Rosa en orgánico. Somos orgánicos para Europa y Estados Unidos, y eso nos permite venderle a Chandon toda la uva orgánica. Mi campo en Barreal tiene más de 35 años y todo lo que producimos es orgánico. Los vecinos me tenían que firmar para ser registrado mi campo como orgánico, y lo hicieron porque me conocen de toda la vida pero les parecía muy raro lo que estaba haciendo en ese entonces. Hoy son casi todos orgánicos.

Como hace más de 20 años, estoy convencida de que es la mejor forma de producción para nuestra tierra. Hoy no hay otro camino, pero al principio me costó mucho. Como hace más de 20 años, estoy convencida de que es la mejor forma de producción para nuestra tierra. Hoy no hay otro camino, pero al principio me costó mucho.

-¿Y cómo va la producción de la finca para este año?

-La finca de Barreal va muy bien, es un placer, es una finca chiquita, es un regalo de la vida, tiene magia. Hace poco estuve con un grupo de mujeres famosas, que hacía un tiempo querían venir, son modelos de los ’80 como Teresa Calandra y Nelly Furtado. Quedaron fascinadas con Barreal. Estuvimos 5 días compartiendo esa magia de las estrellas de noche, la montaña, el río, los silencios del lugar, esa tierra. Así que el objetivo está cumplido porque hicieron publicidad de Barreal experimentándolo. Obvio que también las llevé a Mendoza.

Cecilia con amigas famosas en Barreal.jpeg Cecilia trajo a famosas modelos de los años '80 a su finca en Barreal para que disfrutan la experiencia y así pudieran transmitirla en sus redes. Quedaron fascinadas, según relataron diosas como Nelly Furtado y Teresa Calandra. Gentileza Cecilia Zunino

-Unís siempre San Juan y Mendoza…

-Sí, siempre trato de unir Mendoza y San Juan, es una región, no divido San Juan y Mendoza, y la trabajo como una región en todo, en los productos, en el viñedo, en lo turístico, en las producciones audiovisuales. Me he criado así, porque mi mamá era mendocina y mi papá sanjuanino. Tenemos que potenciarnos como región, Mendoza es más grande que San Juan, y San Juan tiene un montón de cosas que culturalmente quizás Mendoza pueda aprovechar; así como San Juan tiene que hacer todo lo fantástico que tiene Mendoza.

Le duele la decadencia política del país

-¿Qué opinión podrías compartir de la era Milei y la crisis que estamos atravesando?

-Me siento que vivo en libertad, o sea, a mí me encanta vivir en libertad, todos estamos pasando un montón de dificultades en el tema económico y todo lo demás, apuesto a que tenemos que salir, con lo otro (por la gestión anterior) yo no estaba de acuerdo. Mi manera de pensar no es el populismo. Nos va a costar mucho salir a flote, pero apuesto a que vamos a salir, creo mucho en el argentino, en el país que tenemos, y no dudo que si ponemos todos nuestro esfuerzo lo vamos a lograr. Lamento lo de los paros, todo lo que está pasando en ese sentido y entiendo lo difícil que es en un montón de situaciones para la gente, trato de ayudar en todo lo que puedo, a mi manera, toda la vida he hecho acciones solidarias. Pero también entiendo que lo otro era totalmente irreal y la corrupción no la aguanto.

Theo y su vino.jpeg Su nieto Theo posa con el vino en su honor que elaboró su "abuelo" Adriano Senetiner antes de morir. Gentileza Cecilia Zunino

-Supongo que has tenido oportunidades de emprender afuera del país…

-Soy argentina y adoro este país, tengo pasaporte italiano porque soy descendiente italiana, mis abuelas eran italianas, no por Adriano que todo el mundo cree que lo tengo por él; pero Argentina me parece un país maravilloso. Lamentablemente hemos tenido una decadencia total a nivel político y es lo que me duele.