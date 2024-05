Demichelis respondió a los hinchas de River tras los silbidos y la goleada en el Monumental

Los silbidos contra Demichelis en el Monumental

Embed

"Me quedo con eso, con el desarrollo del partido, con el buen juego que hicimos por momentos, con que van 55 estadios llenos consecutivos y con el apoyo de la gente en gran parte del partido. Me alegro mucho que haya llegado el tercer gol porque creo que faltaba eso para terminar de ponernos a festejar. Así que nada, voy a respetar al hincha de River por siempre", agregó el ex defensor de River y la Selección argentina.

La respuesta del DT

Embed

La agenda de River y Martín Demichelis

Martes 14/5 a las 21.30 vs. Libertad (L) (Copa Libertadores)

Sábado 18/5 a las 18 vs. Belgrano (L) (Liga Profesional)

Martes 21/5 a las 21.10 vs. Temperley (Mendoza) (Copa Argentina)

Sábado 25/5 a las 15 vs. Argentinos Juniors (V) (Liga Profesional)

Jueves 30/5 a las 21 vs. Deportivo Táchira (L) (Copa Libertadores)

Domingo 2/6 a las 20.15 vs. Tigre (L) (Liga Profesional)

A definir vs. Deportivo Riestra (V) (Liga Profesional)

Luego habrá un receso por la Copa América.