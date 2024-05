Está en Netflix, tiene 7 episodios y es una de las mejores series turcas del mundo

de quien huimos mama.jpg ¿De quién huimos, mamá?, la miniserie turca de Netflix que está entre las más vistas.

De qué trata ¿De quién huimos, mamá?, la miniserie turca de Netflix

En este drama de suspenso, una madre hace todo lo que está a su alcance para proteger a su hija adolescente mientras huyen de un pasado doloroso.

La historia de ¿De quién huimos, mamá? gira en torno a una mujer y su hija, que están muy unidas, llevan un tiempo huyendo y alojándose en hoteles de lujo, siempre de un lado para otro y sin poder confiar en nadie.

de quien huimos mamá.jpg

Pero cuando los hospedajes sórdidos empiezan a reemplazar a los hoteles de lujo, queda claro que no suyo no es un cuento de hadas. Y, al descubrirse la estela de muertos que dejan a su paso, se comprende que quizás la madre no es la presa, sino el cazador. ¿Cómo escaparán?

Reparto de ¿De quién huimos, mamá?, la serie turca de intriga de Netflix

Melisa Sözem

Eylül Tumbar

Musa Uzunlar

Basak Dasman

Birand Tunca

Alper Cankaya

Hakan Emre Ünal

Meric Rakalar

Emrah Kolukisa

Kubilay Tuncer

►TE PUEDE INTERESAR: Está en Netflix, es una de las series más vistas de la historia y tiene 8 episodios

Tráiler de ¿De quién huimos, mamá?, la miniserie turca de 7 episodios