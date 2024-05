Netflix la rompe con esta película turca que es un exitazo.

►TE PUEDE INTERESAR: Netflix tiene esta serie india de 6 capítulos que es un éxito

Última llamada para Estambul capta al espectador por la química entre los personajes, que trasladan sin problema al público que entre ellos había flechazo.

La naturalidad es tal que cabría pensar si los actores han sido/eran/son pareja en la vida real. Esa noche neoyorquina también está reflejada con naturalidad y la querríamos vivir todos, entre neones, discotecas, bares y barras estrechas donde las conversaciones fluyen sin problema.

La conexión entre los personajes continúa, pero de forma distinta, porque hay un giro que hace que la relación entre Serin y Mehmet cambie radicalmente.

La energía divertida y juguetona del principio es sustituida por una gran cantidad de sentimientos heridos y complejos a medida que el mundo que existe a su alrededor deja de ser el mundo mágico de una noche de fiesta y se instala en una atmósfera mucho más real.

Después de que otro pasajero se lleva accidentalmente su equipaje, Serin se cruza con Mehmet. Lo que comienza como una búsqueda de equipaje perdido en el Aeropuerto Internacional JFK, pronto se convierte en una historia sobre amor, segundas oportunidades y lealtad.

Ambos son personas casadas, pero la atracción los lleva a vivir una noche inolvidable llena de emoción, deseo y tentaciones en Nueva York.

¿Realmente será solo una aventura de una noche?

