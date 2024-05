Asi-luce-Ana-Golja-protagonista-de-Full-Out-2.jpg Así luce hoy la actriz que interpretó a la gimnasta Ariana Berlin en "Full Out".

"Full Out" narra la vida de Ariana Berlin, una gimnasta que al tener un accidente automovilístico, el médico le dice que se olvide de la gimnasia artística, aunque todo el mundo la anima a que no pierda la esperanza de volver a practicarla.

Al iniciar la rehabilitación, le cuesta creer que algún día podrá volver hacer gimnasia, hasta que un día conoce a Michelle, la chica que necesita ayuda para que su grupo de baile mejore y así pueda convertirse en un grupo de baile profesional. A partir de ahí empieza a recuperar su confianza.

Asi-luce-Ana-Golja-protagonista-de-Full-Out-1.jpg La película "Full Out" se estrenó el 11 de septiembre de 2015.

Así luce hoy la actriz Ana Golja

La actriz y cantante canadiense Muazana Golja, conocida artísticamente como Ana Golja, nació el 31 de enero de 1996 en Mississauga, Ontario.

Ana Golja, de 28 años y de origen albanés, es conocida por interpretar a Ariana Berlin en la "Full Out" y por su papel de Zoë Rivas en "Degrassi".

Asi-luce-Ana-Golja-protagonista-de-Full-Out-3.jpg La canadiense Ana Golja nació el 31 de enero de 1996 en Mississauga, Ontario.

Ana recibió en 2016 el premio Canadian Screen tras ser nominada a la mejor interpretación en un programa juvenil o serie.

Y en 2018 lanzó su primer álbum, Epilogue: The Complete Collection.

Asi-luce-Ana-Golja-protagonista-de-Full-Out-4.jpg Ana Golja tiene 28 años y es una actriz y cantante canadiense.

Ana Golja empezó su carrera actoral en 2005 como Lucy en la serie policial canadiense "1-800-Missing", desde ese momento tuvo pequeños papeles en series como "Flashpoint y How to be Indie".

A pesar de haber participado dos veces en 2010 para la audición en busca de diferentes papeles, en 2013 comenzó a interpretar a Zoë Rivas en el famoso teen drama "Degrassi, tiempo para crecer". Cumplió con dicho papel durante 4 temporadas, siendo uno de los personajes favoritos del público.