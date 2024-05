Asi-luce-Dove-Cameron-protagonista-de-Los-descendientes-1.jpg Así luce hoy Dove Cameron a casi 10 años de la primera entrega de "Los descendientes".

La película de Disney Chanel sigue las vidas de los hijos adolescentes encantados de diversos villanos y héroes de Disney: Mal -hija de Maléfica- e interpretada por Dove Cameron, Jay -hijo de Jafar-, Evie -hija de la Reina Malvada- y Carlos -hijo de Cruella de Vil-.

Lady Mal Igna es la hija de Maléfica y Hades. Ella se encarga de llevar a cabo el malvado plan de su madre para robar la varita mágica de la Hada Madrina. A medida que avanza la película, con amistad y amor, abandona la vida hueca del mal, por una vida de ser bueno.

Así luce hoy Dove Cameron a casi 10 años de la primera entrega de "Los descendientes".

Así luce la actriz Dove Cameron

La actriz estadounidense Dove Olivia Cameron, conocida artísticamente como Dove Cameron, nació el 15 de enero de 1996 en Washington bajo el nombre de Chloe Celeste Hosterman. Además se desempeña como cantante, modelo y compositora.

Antes de interpretar a Mal en la franquicia "Los descendientes" (2015-2021), Dove Cameron realizó el un doble papel del personaje homónimo en la serie de comedia de Disney Channel "Liv and Maddie" (2013-2017). Además de saltar a la fama, ganó el "Premio Daytime Emmy" a mejor intérprete en programación infantil.

Asi-luce-Dove-Cameron-protagonista-de-Los-descendientes-3.jpg Dove Cameron es una actriz, cantante, modelo y compositora estadounidense.

Como cantante, Dove Cameron hizo su debut con el álbum de la banda sonora de "Liv and Maddie" y el mismo año, en 2015, lanzó su sencillo debut "If Only", que se incluyó en el álbum de la banda sonora de "Los descendientes".

Su lanzamiento musical debut, "Bloodshot / Waste", fue lanzado en 2019.

Asi-luce-Dove-Cameron-protagonista-de-Los-descendientes-4.jpg

Vida personal de Dove Cameron

Respecto a su vida personal, es hija de Philip Alan Hosterman y Bonnie Wallace, que luego se divorciaron, y tenía una hermana mayor Claire Hosterman. Su padre falleció en 2011 cuando ella tenía 15 años.

En 2020 se declaró públicamente bisexual mediante un vídeo en vivo de Instagram donde pidió más visibilidad para las parejas del mismo género. Un año más tarde dijo que se identifica como queer, que es la forma más precisa de describir su sexualidad.

Actualmente. Dove Cameron mantiene una relación sentimental con el cantante italiano Damiano David.

Asi-luce-Dove-Cameron-protagonista-de-Los-descendientes-5.jpg

Sinopsis de la película "Los descendientes"

"Los descendientes", sigue a Ben, el hijo adolescente de Adam y Bella (La bella y la bestia). Apunto de heredar el trono, Ben ofrece a los descendientes de Maléfica, Jafar, Cruella De Vil y la Reina Malvada acceder a la escuela preparatoria Auradorn, junto al resto de los hijos de otros héroes Disney. Sin embargo, para ello tendrán que aprender a comportarse.

Los hijos de este largo y conocido linaje de villanos se verán envueltos en un dilema y obligados a tomar una decisión: ayudar a sus padres a escapar de la isla en la que se encuentran prisioneros y apoyarles en su maléfica cruzada para tomar de nuevo el poder o, por el contrario, lograr, gracias a sus méritos y su buen corazón, el respeto del reino y salvarlo de cualquier amenaza.

En su aventura también se cruzarán con los hijos de Rapunzel, Cenicienta, la Bella Durmiente y Mulán.