Asi-luce-el-actor-Owen-Vaccaro-de-la-saga-Guerra-de-papás-1.jpg Así luce el actor Owen Vaccaro de la saga "Guerra de papás" a 9 años de su estreno.

La sinopsis de la película "Guerra de papas" cuenta que Brad Whitaker (Will Ferrell), un ejecutivo que acaba de casarse, intenta por todos los medios ganarse el afecto de los hijos de Sarah, pero le resulta muy difícil porque los niños echan mucho de menos a su padre (Mark Wahlberg).

Las cosas se pondrán peor con el regreso de Dusty, ex marido de Sarah y padre de los dos niños. Entre ellos surge una fuerte rivalidad: uno intenta integrarse en su nueva familia, el otro pretende reconquistar a su ex esposa y a sus hijos.

Asi-luce-el-actor-Owen-Vaccaro-de-la-saga-Guerra-de-papás-3.jpg "Guerra de papás 2" estrenó el 10 de noviembre de 2017 en los Estados Unidos.

Así luce el actor Owen Vaccaro

El actor estadounidense Owen Vaccaro, conocido por sus papeles de Dylan Mayron en "Guerra de papás" 1 y 2, nació el 16 de diciembre de 2005 en Atlanta, Georgia.

Vaccaro, de 18 años, fue el protagonista principal de la película "La casa del reloj en las paredes" (2018) en la que interpretó a Lewis Barnavelt.

Asi-luce-el-actor-Owen-Vaccaro-de-la-saga-Guerra-de-papás-5.jpg

En primer grado actuó en una obra de teatro y decidió seguir actuando después de que su maestro le recomendara que lo hiciera. Sus estudios en actuación los llevó a cabo en M.Z. Stageworks, donde trabajó en teatro.

Un agente lo ayudó a conseguir papeles en las películas independientes "The Product of Me y Rom", lo que lo llevó a su papel en el largometraje "Guerra de papás" de 2015.

Asi-luce-el-actor-Owen-Vaccaro-de-la-saga-Guerra-de-papás-4.jpg Owen Vaccaro nació el 16 de diciembre de 2005 en Atlanta, Georgia.

En 2018, Deadline Hollywood informó que Owen Vaccaro estaba "listo para triunfar" luego de interpretar el papel principal de Lewis Barnavelt en la película de Universal Pictures "La casa con un reloj en sus paredes", con Jack Black y Cate Blanchett.

Vaccaro tiene una hermana mayor y un hermano menor.