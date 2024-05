La Federación Mendocina de Box celebró su regularización institucional

Comision-Directiva-Federacion-Mendocina-de-Box-1.jpg Parte del equipo de trabajo que se encargó de formar la actual Comisión Directiva y sanear a la Federación Mendocina de Box.

Para que se mantuviera la actividad de nuestro pugilismo, la FAB otorgó un permiso provisorio y Sergio Carreño pudo fiscalizar las competiciones profesionales y amateurs como fiscal de la propia Federación Argentina de Box.

Por ello, el actual presidente de la Federación Mendocina de Box -FMB- Sergio Carreño, celebró esta semana el logro de la Comisión Directiva que encabeza y que consideró como "histórica". La FMB tiene como afiliada en la provincia a la Asociación Sureña de Boxeo, que tiene jurisdicción en los departamentos de San Rafael, General Alvear y Malargüe.

La difícil situación que pudo superar la Federación Mendocina de Box

Según explicó los alcances de la recuperación institucional de la entidad deportiva, el presidente de la misma, Sergio Carreño, abogado de profesión destacó: "Desde el año 2005 que la Federación no estaba en regla institucionalmente. Tuvimos que hacer un trabajo de hormiga para recuperar esta entidad que regula en boxeo de Mendoza, no sólo para nosotros, sino para el futuro, ya que corrió peligro de que legalmente llegara la disolución de la entidad, y luego la liquidación de los bienes, que deberían ir a parar a la Dirección General de Escuelas".

Respecto al estadio y las oficinas de calle Mitre 1771 de Ciudad, Carreño dijo: "sigue vigente un convenio de comodato que hizo en el 2018 el ex presidente Rasjido con el intendente de capital Rodolfo Suarez. Gracias a este alquiler podemos pagar los gastos fijos que se tienen para mantener toda la estructura".

La recuperación del estatus legal de la FMB no fue nada fácil, y así lo detalla su presidente. "Luego de tantos trámites que hubo que hacer, la verdad que me volví especialista en personerías jurídicas. Tuve que asesorar a los clubes afiliados, ya que la mayoría tenía líos administrativos, para que volvieran a estar en regla", dijo.

La "acefalía" que generaron dos administraciones anteriores

La última vez que la Federación Mendocina de Box estuvo "en regla" fue en 2005, cuando el entonces presidente José Rasjido llamó a elecciones y logró ganarlas para continuar un nuevo período. Pero nunca más se hicieron asambleas ni presentación de balances, hasta el año 2018 (20 de mayo), cuándo la FMB realizó una nueva elección, la que no cumplió las regulaciones, fue elegido Miguel Leiva, pero luego la Dirección de Personas Jurídicas impugnó lo actuado el 13 de junio del 2019, cuando quedó acéfala y llegó la desafiliación de la FAB.

Posteriormente, ante esta grave situación, la Subsecretaría de Deportes de la Provincia envió un interventor, pero tras los tres meses estipulados, más otros tres de prórroga, no logró la normalización.

Para hacer el salvataje de la entidad, un equipo de apasionados por el boxeo, encabezados por Carreño, se puso a trabajar de lleno. "Los estatutos dicen que votan (para presidente) los clubes afiliados, aunque existe el problema que haya clubes afiliados históricos que ya no tienen boxeo. Legalmente deberían ser desafiliados, luego de advertirles para que revean esta situación y se lo emplaza", pormenorizó el abogado.

La clave para la solución estaba en los propios estatutos fundacionales de la Federación Mendocina de Box. "Fue la segunda vez en la historia de nuestro boxeo. Primero fue en el año 1926, donde hubo acefalía total, por renuncia masiva del presidente y la CD, y los socios eligieron un presidente provisorio -ad hoc- en una Asamblea Extraordinaria, para que regulara todo y llamara a elecciones definitivas, según las normativas de la DPJ. Esta situación está prevista en el Estatuto de la FMB", señaló Carreño.

"Se buscó el libro de afiliados, pero había desaparecido, así que lo tuvimos que reconstruir. Los visité a los clubes personalmente explicando la situación. Una vez reconstruido el padrón, desde Buenos Aires (FAB) me dieron el visto bueno. Finalmente nos dio también el OK el doctor Sebastián Soneira, el director de la DPJ, aunque este pidió que cada institución trajera el Certificado de Vigencia que avala que ese gimnasio o club está en regla con su personería jurídica", continuó el dirigente.

"Finalmente, para quedar definitivamente normalizados, hubo que pagar las deudas que habían quedado a lo largo de estos 17 años. Eso fue lo más difícil, ya que al no haberse realizado balances, la DPJ te inhibe. Cuando vas al banco a abrir una cuenta de la Federación, ahí te piden el Certificado de Vigencia, y si no la tenés, no puede abrir ninguna cuenta bancaria", culminó Sergio Carreño.