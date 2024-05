El mendocino de MasterChef Australia hasta ofició de jurado en la gala de eliminación

Embed

Además, en uno de los retos culinarios aplicó una técnica molecular para hacer una pascualina que dejó boquiabiertos a sus compañeros, espectadores y el mismísimo jurado.

Su presencia cada vez más sobresaliente en el programa también se refleja en sus redes, en tan solo 7 días mil personas empezaron a seguirlo en Instagram (@delacruzcooks) que ya alcanza los 15 mil seguidores.

Volvió a cautivar al jurado de MasterChef con una lactonesa

Una gala particular atravesó el domingo pasado Juan de la Cruz Torales. El primer argentino en competir en una de las 16 ediciones del MasterChef Australia volvió a pasar la prueba de eliminación y hasta fue jurado por un rato. Eso que tuvo que cocinar aún vendado tras el accidente con aceite hirviendo que había sufrido la semana anterior al cocinar unas empanadas fritas.

Dispuesto a dar a conocer platos e ingredientes típicos de nuestra región, el mendocino relató a Diario UNO cómo fue el desafío gastronómico al que se sometió: "Tuvimos que cocinar con una caja misteriosa, que era enorme y contenía verduras, codorniz, duraznos, cebollas de verdeo y demás. Además había cuatro mini cajas con los nombres del jurado, entonces cocinamos sin saber qué había en esas cajas chiquitas. Luego, a los 30 minutos, y faltando 15 para entregar el plato, tuvimos que elegir una de las cajitas e implementar el ingrediente que contuviera adentro".

Siguiendo con su plan, Juan de la Cruz apostó por una nueva receta que pudiera impactar al jurado. "Estaba haciendo unas parcelitas crujientes como si fueran de hojaldre pero sin gluten, y al abrir la cajita que elegí que era de Jean-Christophe (Novelli, chef francés ganador de 4 estrellas Michelin), había vainilla", contó y al instante dijo que se le ocurrió hacer "una lactonesa, o sea mayonesa sin huevo, que le sorprendió mucho al jurado, y le puse tomillo, tomates asados, duraznos y le agregué la vainilla; algo agridulce muy interesante que me hizo pasar la eliminación". Al jurado le encantó.

Juan1.jpg El mendocino Juan de la Cruz Torales tiene 39 años, se dedica a diseñar juegos de mesa y ama la cocina desde su niñez.

En tanto, uno de sus compañeros, el estadounidense Josh Clarke, le había pedido permiso a Juan para cocinar empanadas si el desafío se lo permitía. "Obviamente le dije que sí, esa es la idea, promocionar comida latina", afirmó y su compañero pudo hacer su primera empanada justo para esa gala de eliminación.

"Estaba al lado mío así que lo iba asesorando", reveló el mendocino. Pero lo que no esperaba es que "cuando pasó a la prueba del jurado, Sofia (Levin) dijo que necesitaban la opinión de un experto y ahí me acercaron la empanada para probarla y dar mi aprobación o no, como un jurado más", detalló aún sorprendido por la reacción del jurado.

"Realmente estaba muy buena la empanada", confirmó Juan que puso su energía también para hacer zafar de la eliminación a su compañero Josh. Igual, aclaró que "en la semana, en la casa donde convivimos, había estado enseñándoles a los chicos hacer empanadas así que el estadounidense iba preparado; y yo sin imaginarlo tuve la oportunidad de ser jurado".

El mendocino de MasterChef implementó la cocina molecular

Parece que nadie lo supera a la hora de la creatividad y el ingenio en las cocinas de MasterChef Australia. Antes de sus parcelitas crujientes de hojaldre sin gluten, el mendocino Juan de la Cruz Torales se arriesgó a utilizar una técnica molecular para un desafío gastronómico.

"Con muchos ingredientes donde había jamón, queso y demás, hice una pascualina sin gluten, algo que me da mucha presencia en el juego porque el jurado sabe lo difícil que es generar este tipo de masas", rememoró el chef que lleva 10 años viviendo en Australia y está en pareja con una inglesa que es celíaca.

Entonces, para alcanzar su objetivo desarrolló una técnica de cocina molecular. "Pude aplicar una técnica con perlas de tomate y albahaca para acompañar la pascualina, y al jurado les gustó mucho la técnica que utilicé y también demostró que sé un poco más de lo clásico de la cocina", aseguró Juan, quien prefirió no darse por ganador e ir paso a paso, semana a semana en este reality australiano que se ve en 180 países.

Juan con Sue y Snezana.jpg Juan con Sue y Znezana integraron el equipo gris, no lograron pasar la prueba así que van este domingo a la gala de eliminación.

Así es que Juan se someterá este domingo a una nueva gala de eliminación. Pese a que sus performances individuales son admiradas por el jurado, en los retos en equipo no le va igual. "Tuvimos otro desafío en equipos de 3 y teníamos que elegir una persona que cocine en nombre del equipo. Elegimos a Sue pero ganó otro equipo la inmunidad así que el domingo estamos todos los demás en ronda de eliminación", explicó.