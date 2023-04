Ornella Ferrara salió de su zona de confort y le va mejor que nunca

-No sé si decirte empresaria, emprendedora...

-Emprendedora me da a cuando empezás y ya vamos por la tercera temporada del programa. Empresaria me gusta, me da Wanda Nara, solo que sin los millones.

-¿Otro día más que pasa y no sos Wanda Nara?.

-Otro día más que pasa y no llegué a eso todavía (ríe).

Ornella Ferrara 4.jpg Ornella Ferrara, conductora, mamá, empresaria y productora.

Sin embargo Ornella dice tener algo de botinera. "Mi marido fue futbolista, pero de fútbol de salón. Capaz que un poco botinera fui en algún momento, aunque el fútbol de salón es una pasión, Fer lo jugó por amor, pero con amor no pagamos las rentas", bromeó la conductora.

Luego dejó en claro que su pareja fue fundamental para el cambio que metió en su vida. "Él me dio el empuje que necesitaba para dejar el noticiero, donde ya no era feliz, porque -entre otras cosas- arrancaba a las seis de la mañana con la cantidad de fallecidos por COVID... el 2020 fue un año difícil para todos. Pero también fue un año crítico para cada uno, eso de decir bueno, esto no lo quiero en mi vida, no me siento ya identificada, siento que cumplí un ciclo y quiero otra cosa. Y él me dijo 'Bueno, hacé la propia'", aunque no supo responderle la simple y difícil pregunta ¿cómo?. No obstante la animó: "'No sé, vos podés porque llevás muchos años, sos buena en lo que haces ¿qué dudás? ¿te va a ir mal? ¿No te va a ir mal?' me dijo. Y fue lo que necesitaba para tomar la decisión final, porque no es fácil arriesgarse, saltar al vacío y decir, bueno, ¿qué hay? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se arma un programa de cero? Y por él lo hice" detalló la comunicadora.

Salir de la zona de confort no fue fácil, "pero sí pensado y trabajado, no sólo con mi marido, sino también con mis hijos que me decían 'mami por qué estás cansada todo el día' y ahí creo que fue el click. También hubo mucha terapia detrás, mucha psicóloga detrás hablando prácticamente todas las sesiones de lo mismo, hasta que hice el proceso que me parecía necesario para que sea una decisión pensada y dar el salto.

Ornella Ferrara 5.jpg Ornella Ferrara: "Salir de la zona de confort no fue fácil".

El proceso previo al arranque de una iniciativa propia fue difícil. A principios de 2021 Ornella se alejó del noticiero y del canal para ordenar sus pensamientos y decidir el próximo paso. "No fue fácil porque pensás que no vas a trabajar nunca más en tu vida, que nadie más te va a llamar, pero en el lapso que no estuve al aire también tuve otras propuestas, también escuché ofertas, también había otras opciones".

-¿De dónde?.

-No importa, pero sí de otros medios y me sentí muy halagada porque entonces me di cuenta de que sí se veía mi trabajo, porque en un momento decís bueno nadie ve lo que hago, sentís que sos una maquinita que venís, cumplís el horario, haces lo que sabés hacer y te vas y bueno no, al final alguien me estaba mirando y eso también me dio mucha más confianza para decir bueno yo tengo este proyecto, lo puedo hacer.

Durante los meses que preparaba producción propia, Ornella confesó que en en alguna ocación estuvo a punto de llamar a Carlos Cortez, gerente de Canal 7 y pedirle "meteme de nuevo en Hola Mendoza". Para complicar la trama, en ese tiempo fuera del aire Hola Mendoza ganó el Martín Fierro federal a mejor programa informativo (premio correspondiente a cuando Ornella estaba al frente del envío) como para que dudara más. "Yo dije, ¡ay no! ¿Qué hice? Estaba funcionando, pero bueno, dije, no, no, no, no, me tengo que enfocar en por qué lo hice y para qué lo hice. Ya está, tema cerrado".

Sin embargo tiene un gran recuerdo de Hola Mendoza: "Teníamos un equipo tremendo, Hola Mendoza sigue teniendo un equipo tremendo, con los que están, con los que siguen, con los que se sumaron, son amigos, los quiero y son grandes profesionales, los admiro a todos".

Ornela Ferrara Para Todo 2.jpg Pará Todo! con todos. Ornella, Rodrigo, Cata y Víctor (la señorita Marita Parancgachully).

Pará Todo! 2023

Afianzada como conductora, en esta tercera temporada se la ve muy bien con Catalina Aragona como co-conductora y columnista, Rodrigo Navarro en la locución y el experimentado Víctor Di Nasso con sus clásicos personajes como el zarpado payaso Chapote o la maestra correctamente incorrecta, señorita María Parangahully.

"Creo que la intención pasa por darle buena onda a la gente, ¿no? Y divertirse. Eso es real, es genuino, lo que ves a través de la tele es lo que es, o sea, no hay nada de careteado, no hay nada que fingir, ni forzado. Simplemente fluye. Desde que empecé a hacer este programa, que fue pos-pandemia, fue con el objetivo de alegrar un poquito a la gente, porque a todos nos pasan cosas, a todos nos atraviesa la realidad, la situación económica, la crisis política que está siempre en nuestro país, más las situaciones personales que cada uno vive. Entonces, incluso para mí es un recreo todas las tardes, o sea, dejo de lado la Orne mamá, la Orne empresaria, la Orne que se levanta a las 6 de la mañana y se hace un ocho para vestir a los chicos, o sea, hacerles el desayuno y la merienda, pensar las materias que tienen y preparar la mochila, una para salita de 5 y otra de segundo grado. A esto hay que agregarle todos los cumpleaños en el medio, las salidas y fútbol y qué sé yo. Así que eso, lo que ves -en el programa- es lo que es, porque de verdad vengo a divertirme acá, yo vengo a jugar. Cuando he traído a mis hijos también me dicen, mami, ¡cómo te reís! Pero porque me sale, porque el equipo se dio así, fluye.

-¿Cómo es la relación al aire con Víctor y sus personajes? Parece un desafío mantener cierta cordura junto a él.

-Se dio naturalmente. Sincronizamos muy bien, nos llevamos muy bien, nos entendemos mucho, sin conocernos. Se ha dado eso, fluye de una manera tan bonita que él sabe por dónde llegar y yo sé los pies que debo darle para que remate. Y él tiene experiencia, buen timming. Su trayectoria, su pisada de escenario, su nivel de improvisación hace que todo sea más fácil. Eso es real, es un gran profesional, la rompe en lo que hace, pero además es buen tipo y me pasa con algunas personas, con esas personas que simplemente se da esa energía, esa chispa, esa química. Y no me quiere decir nunca qué va a llevar al programa, no me quiere decir de qué va a hablar para sorprenderme al aire y... nada, yo me muero de la risa con él. La otra vez me hizo besarlo disfrazado de Hombre Araña. No tiene nada librado del azar, jode conmigo y es como que hacemos que él está enamorado de mí, medio yo lo coqueteo y es un poco la broma que hacemos, pero es lo más.

Embed

El equipo de Pará Todo! se completa con la periodista Catalina Aragona y el actor Rodrigo Navarro. "Me interesa mucho rodearme de buenas personas, con ganas de trabajar. Es la clave para disfrutar. Cata es una profesional con una trayectoria tremenda, que sabe mucho de comunicación institucional y manejo de redes de empresas. Pero además es una gran locutora, excelente comunicadora y logramos mostrarlo en el programa, ella estaba como toda tapadita, muy seria, viste, cuando era periodista de un noticiero y de repente cuando le hice el casting me dijo 'mirá que yo no voy a fingir algo que no soy no quiero hacer el ridículo' y de repente está mostrando que es divertida, muy ocurrente, como la conocemos fuera del aire".

El locutor Rodrigo Navarro "es un gran actor y me parece fundamental en el equipo porque es rápido, este año tiene mucha más participación en cámara, la gente lo quiere mucho, lo aprecia mucho. También es muy creativo, generoso, trabajador y muy colaborativo. Y Val, la productora, es lo más. Es muy chiquita, tiene 21 años y muchas ganas de crecer, tiene un futuro tremendo en los medios y también muy buena profesional.

Fábrica Cerrada

"Dos hijos y nada más. Cerrada la fábrica" respondió Ornella ante la clásica pregunta. Y justificó. "Porque tengo dos brazos y todavía debo hacerles upa cuando se quedan dormidos y subir escaleras con dos es muchísimo. Te digo que cuando se quedan dormidos es tremendo, es mi única gimnasia. No me imagino siendo mamá de más hijos, no es algo que desée. Me gusta encontrarme hoy con 35 años y la edad que tienen mis hijos y los disfruto, ya están un poco más grandes y retomé mi vida.

-¿Qué es retomar tu vida?

-Yo fui mamá muy chiquita, viste que ahora se ha extendido todo. Muchas priorizan su carrera y está buenísimo, Yo quise ser mamá chiquita, me casé muy chiquita, llevo muchos años con Fer.

-¿Qué es muy chiquita?

-Lo conocí a los 17, 18, me casé a los 26 y 28 fui mamá. Hoy eso es ser chiquita, hay mujeres que eligen ser mamás a los 40, 42, dejando de lado su carrera a esa edad. Pero me gustó, o sea fue una etapa de mi vida, me casé, buscamos el primer hijo, cuando Facu durmió toda la noche, a los ocho meses, le dije bueno ahora sí me gustaría buscar el segundo porque ya había dormido toda una noche entera y me interesaba que se llevaran poquito y la verdad que fue una gran decisión porque son muy amigos, juegan juntos muchísimo, comparten mucho, están todo el día juntos, van al mismo cole, se buscan en los recreos, Facu le compra cosas en el recreo y se los lleva a su aula, son amigos además de hermanos y ojalá les dure toda la vida porque es re lindo el vínculo que generaron.

Ornella Ferrara 2.jpg Ornella Ferrara eligió ser madre "muy chiquita".

-Retomemos lo de retomar tu vida

-Lo que te decía, ser mamá es muy difícil, dejás de lado muchas cosas. Yo he perdido muchas amigas por ser mamá. Porque estaban en la joda, porque tenían ganas de seguir saliendo, porque en una juntada ya me daba hasta fiaca caer con el bebito, viste que lloraba, que no dormía. Es agotador, es lo más hermoso que me pasó en la vida, pero es un desgaste, es un esfuerzo y es como que tu vida se pone en pausa durante un tiempo. Ni hablar cuando los dos estaban con pañales, los dos tomaban mamadera, eran muy chiquititos. Retomé mi vida significa, ya están grandes y no me da culpa dejarlos un viernes a la noche con mis viejos y salir a bailar con mi marido. O juntarme con mis amigas un miércoles a la noche mientras mi marido se queda con los chicos, los baña, les da de comer y los acuesta. Con el primero yo creo que tuve depresión postparto. Los primeros tres meses lloraba y no entendía por qué. Yo decía, pero si soy la mujer más feliz del mundo, tengo el bebé más lindo del mundo y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. No salía de mi casa, me daba miedo porque los dos estuvieron en Neo por bilirrubina. Entonces me daba pánico que los tocaran porque le podían transmitir algún bicho, que no los besaran, que no les hablaran cerca. Me paranoiquée, sobre todo con el primero, ya con el segundo me arreglé. Pero con el primero me agarró una crisis, que no quería salir del departamento. Y cuando me animé a salir por primera vez con Facu y ponerlo en la sillita en el auto, frenaba en cada esquina, me sacaba el cinto y chequeaba que estuviera bien el bebito, ¿viste? ¿está respirando? ¿está durmiendo? ¿está despierto? ¿qué le pasa?.

Ornella sigue apostando a la televisión, un medio tradicional que hace años -algunos expertos- han declarado muerto, o al menos en retirada, pero ahí sigue.

Al respecto, Ornella analizó: "Han surgido muchas otras plataformas para hacer compañía, pero no todos tienen acceso. Y la tele está. Quieras o no, en las casas está. Y para mí todavía le quedan muchos años. Lo que más me gusta de mi trabajo es eso, sentir que hago compañía. Hay mucha gente sola, hay mucha gente triste, y lo veo en los mensajes que nos llegan al programa. 'Son mi compañía' te escriben. O te cuentan 'estoy solita porque mis hijos están trabajando, porque ya estoy grande y estoy sola en casa tejiendo'. Pero también tenemos televidentes más jóvenes que me han sorprendido, yo pensé que la gente joven ya no veía tele. Yo creo que la tele va a seguir existiendo por eso, pero con el complemento de las redes sociales. Ahora vamos con el tiktok con los challenge, nos estamos aggiornando porque me siento un poco oxidada, no te voy a mentir. Siento que la tecnología va tan rápido que un poco nos atropella. Las redes y las tecnologías digitales existen y está buenísimo, pero se nutren también de la tele y viceversa también porque nosotros con los virales, los challenges y todas las cosas que salen en las redes también las mostramos y gusta y llega entonces me parece que pueden perfectamente convivir el uno con el otro.