Fernando Báez Sosa: su ex novia blanqueó el noviazgo con un nieto de una leyenda

Después del beso que se viralizó en las redes sociales, Julieta le dedicó un romántico posteo a Agustín en su perfil de Instagram. “Qué orgullo y emoción tan grande. Gracias por dejarme acompañarte en esta y en todas tus locuras pepere”, escribió ella.

En la imagen se los puede ver en una de las plateas de la cancha mientras se dan un beso frente a la cámara. Con este mensaje, la bailarina terminó por demostrar el amor que siente por el actor -que formó parte de la serie de Coppola, el representante y la de Monzón-.

“Hace un poco más de un año estaba pasando por uno de los peores momentos de mi vida”, aseguró el joven.

El pedido después de la pelea

La noche de Párense de Manos III tuvo un giro inesperado cuando Agustín Monzón dejó de lado la derrota contra Franco Bonavena y sorprendió al público con una propuesta de noviazgo a Julieta Rossi, la joven bailarina que fue pareja de Fernando Báez Sosa.

julieta2 Romántico. Agustín Monzón, nieto del legendario Carlos Monzón, está de novio con Julieta Rossi.

Minutos antes, Monzón había caído ante Franco Bonavena por decisión de los jueces, en un combate que enfrentó a dos apellidos emblemáticos del boxeo argentino. Tras el fallo, ambos se saludaron en señal de respeto y destacaron el valor simbólico del cruce.

Con el micrófono en mano, el exparticipante de Survivor agradeció a su entorno y al propio Bonavena, y remarcó que no existía una rivalidad personal entre ellos. Luego, anunció que quería “llevarse una victoria emocional” y llamó al ring a Julieta Rossi, quien lo acompañó durante todo el proceso de preparación para la pelea.

Ante miles de personas, Monzón le pidió que fuera su novia. Ella subió al cuadrilátero, lo abrazó y sellaron el momento con un beso, mientras el público acompañó con aplausos.

Fuente: tn.com.ar