Quiniela de Mendoza: resultados de la Nocturna de hoy, 22 de diciembre de 2025.

Cada sorteo, se realiza ante escribano público, desde el Salón de Sorteos del Instituto Provincial de Juegos y Casinos ubicado en Avenida San Martín y Brasil, de Godoy Cruz, Mendoza.

Quiniela de Mendoza: resultados de la Nocturna de hoy, 22 de diciembre.

A la cabeza: 7969

Todos los números según el orden en que quedaron:

1: 7969

2: 9215

3: 7324

4: 9632

5: 9192

6: 2519

7: 9853

8: 2939

9: 3579

10: 1038

11: 3369

12: 5693

13: 4726

14: 6164

15: 7323

16: 9958

17: 9872

18: 6262

19: 7179

20: 1685

La Nocturna

Quiniela de Mendoza3.jpeg

Resultados Quiniela de Mendoza: La Previa del 22 de diciembre de 2025

La Previa

Resultados Quiniela de Mendoza: La Primera del 22 de diciembre de 2025

La Primera

Resultados Quiniela de Mendoza: La Matutina del 22 de diciembre de 2025

La Matutina

Resultados Quiniela de Mendoza: La Vespertina del 22 de diciembre de 2025

La Vespertina

Quiniela-de-Mendoza-portada6.jpg

Qué es la Quiniela?

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina. Consiste en un concurso de jugadas, entendidas éstas como la asociación de un riesgo con un monto de dinero, sujetas a premios, determinados por uno o más sorteos. Es considerada una apuesta a este juego, el cociente entre el monto apostado y la extensión de la jugada.

Quiniela de Mendoza: dónde se transmite el sorteo

La trasmisión es vía streaming y se hará durante los cinco sorteos diarios que tiene la Quiniela de Mendoza.

Se podrán ver en el canal de Youtube del Instituto Provincial de Juegos y Casinos Mendoza: www.youtube.com/c/institutoprovincialdejuegosycasinosmendoza.

Cuáles son los horarios de la Quiniela de Mendoza

La Quiniela de Mendoza se sortea de lunes a sábados en los siguientes horarios: