El Atlético Madrid confirmó la lesión de Nicolás González: estalló la pelea en las redes

El jugador que es parte de la Scaloneta estará fuera de las canchas por tiempo indeterminado aunque el Atlético Madrid tiene su próximo compromiso recién en dos semanas, por lo que quizás pueda volver a sumarse al plantel que enfrentará como visitante al Real Sociedad.

Además, el Colchonero tiene una cita cargada de buen fútbol porque enfrentará el 8 de enero al Real Madrid en Arabia Saudita ya que la Supercopa de España estará en juego.

El delantero argentino comenzará una etapa de recuperación en Atlético Madrid.

Estalló la pelea en las redes sociales del Atlético Madrid

Cuando se supo la lesión del jugador argentino los hinchas no desaprovecharon la oportunidad para dejar su mensaje a favor y en contra con respecto a su situación en el Colchonero.

Es que el conjunto español tiene la posibilidad de activar la opción de compra en una relación bilateral que tiene como contraparte a la Juventus. Fue así que surgieron mensajes a favor y en contra.

Entre los mensajes en contra del argentino expresaron: "No ejerzan la opción de compra por este jugador soufflé", mientras que en coherencia con ese pensar otro usuario de la red social X escribió: "No quiero ser pesimista pero creo qué es casi inevitable por la cantidad de partidos que quedan aún".

Otro fanático del Atlético de Madrid agregó: "No ejercer la compra por el amor de dios. Este tío no tiene nivel ni para ser suplente", mientras que con cierta ironía agregaron: "Yo no arriesgaría y esperaría a junio".

Por otro lado, los usuarios que estan a favor del jugador se preguntaron: "¿Los comentarios qué pasa? Es un jugadorazo", además de pensar en el Mundial 2026 como principal objetivo: "Que descanse todo lo necesario, como si se espera para el mundial. Las lesiones hay que tratarlas bien".