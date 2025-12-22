El Atlético Madrid confirmó la lesión de Nicolás González: estalló la pelea en las redes

El Atlético de Madrid venció por 3 a 0 al Girona por la fecha 17 de la Liga de España y se consolidó en el tercer puesto con 37 puntos, adelante tiene al Real Madrid (42) y al Barcelona (46). Pero no todas son buenas noticias para el conjunto del Cholo Simeone.
El Atlético Madrid confirmó la lesión de Nicolás González
Ahora el cuerpo médico del Atlético dio a conocer el parte médico que detalla información sobre la lesión del jugador argentino: "Nico sufre una lesión muscular en el muslo derecho. La evolución de su lesión determinará su regreso a la competición".
El jugador que es parte de la Scaloneta estará fuera de las canchas por tiempo indeterminado aunque el Atlético Madrid tiene su próximo compromiso recién en dos semanas, por lo que quizás pueda volver a sumarse al plantel que enfrentará como visitante al Real Sociedad.
Además, el Colchonero tiene una cita cargada de buen fútbol porque enfrentará el 8 de enero al Real Madrid en Arabia Saudita ya que laSupercopa de España estará en juego.
Estalló la pelea en las redes sociales del Atlético Madrid
Cuando se supo la lesión del jugador argentino los hinchas no desaprovecharon la oportunidad para dejar su mensaje a favor y en contra con respecto a su situación en el Colchonero.
Es que el conjunto español tiene la posibilidad de activar la opción de compra en una relación bilateral que tiene como contraparte a la Juventus. Fue así que surgieron mensajes a favor y en contra.
Entre los mensajes en contra del argentino expresaron: "No ejerzan la opción de compra por este jugador soufflé", mientras que en coherencia con ese pensar otro usuario de la red social X escribió: "No quiero ser pesimista pero creo qué es casi inevitable por la cantidad de partidos que quedan aún".
Otro fanático del Atlético de Madrid agregó: "No ejercer la compra por el amor de dios. Este tío no tiene nivel ni para ser suplente", mientras que con cierta ironía agregaron: "Yo no arriesgaría y esperaría a junio".
Por otro lado, los usuarios que estan a favor del jugador se preguntaron: "¿Los comentarios qué pasa? Es un jugadorazo", además de pensar en el Mundial 2026 como principal objetivo: "Que descanse todo lo necesario, como si se espera para el mundial. Las lesiones hay que tratarlas bien".