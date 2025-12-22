El Inter Miami de Lionel Messi va en búsqueda de otro jugador de la Scaloneta

locelso.jpg Giovani Lo Celso está en los planes del Inter Miami.

Así lo expresó Gastón Edul, periodista de TyC Sports que cubre la campaña de la Selección argentina: "Inter Miami quiere a Gio Lo Celso y está dispuesto a hacer un ofrecimiento formal por él".

"Por ahora es un interés informal, pero es real y podemos confirmar que lo quieren a Lo Celso. Lo chequeado es que Inter Miami lo quiere", continuó explicando el periodista.

"Ya hicieron un ofrecimiento informal, si lo pasan a lo formal, pueden avanzar. De base, son 5 millones de euros", detalló Edul.

Lo Celso no es un jugador indiscutible en el planteo del entrenador Mauricio Pelegrini aunque ingresó en el minuto 66 en la goleada del Real Betis frente al Getafe por 4 a 0: "El ofrecimiento que hace Inter Miami es muy alto en lo salarial. Es una buena oferta. Para pensarlo mucho. Argentina está a seis meses del mundial. Esto no es como el caso de De Paul. Acá Inter Miami se mostró interesado en él. Lo veo difícil, verde, pero el interés está".

Además, desde España verían con buenos ojos el ofrecimiento porque de esta manera se liberarían de un jugador con un sueldo alto mientras: "El Betis, atento al mercado de fichajes con Lo Celso como uno de los jugadores que podría salir en busca de minutos. A partir de 5 millones de euros y teniendo en cuenta que libera por salario más de 5 anuales, se estudiaría la salida".

lo-celso El Inter Miami irá a la carga por el jugador de la Scaloneta.

Los números del jugador que interesa en Inter Miami

Giovani Lo Celso llegó por primera vez al Real Betis el 31 de agosto de 2018 cuando fue cedido desde el PSG por una temporada con opción de compra, luego el club español ejecutó esa opción y lo fichó de manera permanente en abril de 2019.

Luego fue cedido al Tottenham Hotspur y regresó al conjunto español el 30 de agosto de 2024. Sin embargo, solo disputó 13 de 26 partidos como titular en el Real Betis.

En cuanto a la Selección argentina, Lo Celso no logró disputar el Mundial de Qatar por una lesión que sufrió a último momento; pero si es bicampeón de América con la Scaloneta.