El Inter Miami de Lionel Messi va en búsqueda de otro jugador de la Scaloneta

Inter Miami viene de coronarse como campeón de la MLS por primera vez en su historia y ahora buscará defender el título sumando presencia argentina

Emanuel Trilla Donoso
El Inter Miami tras los pasos de un jugador de la Selección argentina.

El Inter Miami logró obtener la MLS con varios argentinos en su plantel entre los que se destacan Lionel Messi, Marcelo Weigandt y Rodrigo De Paul, además de contar con la dirección técnica de Javier Mascherano. Y para el 2026 las expectativas del conjunto estadounidense son igual de altas donde buscarán repetir lo logrado en 2025.

Es por eso que el equipo que tiene como dirigente a David Beckham ahora por otro jugador que suele ser usualmente convocado por la Scaloneta y que tendrá chances de disputar el Mundial 2026.

El Inter Miami de Lionel Messi va en búsqueda de otro jugador de la Scaloneta

En las últimas horas se dio a conocer que Inter Miami está interesado en Giovani Lo Celso, jugador de 29 años que no está sumando el tiempo deseado en la Liga española defendiendo los colores del Real Betis.

Giovani Lo Celso está en los planes del Inter Miami.

Así lo expresó Gastón Edul, periodista de TyC Sports que cubre la campaña de la Selección argentina: "Inter Miami quiere a Gio Lo Celso y está dispuesto a hacer un ofrecimiento formal por él".

"Por ahora es un interés informal, pero es real y podemos confirmar que lo quieren a Lo Celso. Lo chequeado es que Inter Miami lo quiere", continuó explicando el periodista.

"Ya hicieron un ofrecimiento informal, si lo pasan a lo formal, pueden avanzar. De base, son 5 millones de euros", detalló Edul.

Lo Celso no es un jugador indiscutible en el planteo del entrenador Mauricio Pelegrini aunque ingresó en el minuto 66 en la goleada del Real Betis frente al Getafe por 4 a 0: "El ofrecimiento que hace Inter Miami es muy alto en lo salarial. Es una buena oferta. Para pensarlo mucho. Argentina está a seis meses del mundial. Esto no es como el caso de De Paul. Acá Inter Miami se mostró interesado en él. Lo veo difícil, verde, pero el interés está".

Además, desde España verían con buenos ojos el ofrecimiento porque de esta manera se liberarían de un jugador con un sueldo alto mientras: "El Betis, atento al mercado de fichajes con Lo Celso como uno de los jugadores que podría salir en busca de minutos. A partir de 5 millones de euros y teniendo en cuenta que libera por salario más de 5 anuales, se estudiaría la salida".

El Inter Miami irá a la carga por el jugador de la Scaloneta.

Los números del jugador que interesa en Inter Miami

Giovani Lo Celso llegó por primera vez al Real Betis el 31 de agosto de 2018 cuando fue cedido desde el PSG por una temporada con opción de compra, luego el club español ejecutó esa opción y lo fichó de manera permanente en abril de 2019.

Luego fue cedido al Tottenham Hotspur y regresó al conjunto español el 30 de agosto de 2024. Sin embargo, solo disputó 13 de 26 partidos como titular en el Real Betis.

En cuanto a la Selección argentina, Lo Celso no logró disputar el Mundial de Qatar por una lesión que sufrió a último momento; pero si es bicampeón de América con la Scaloneta.

