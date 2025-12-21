Inicio Ovación Fútbol Nicolás González
La Albiceleste está en alerta

Nico González preocupa a la Selección argentina: salió lesionado en la goleada de Atlético de Madrid

El delantero de la Selección argentina Nicolás González salió lesionado este domingo en la victoria por 3-0 del Atlético de Madrid frente a Girona, por la fecha 17 de la Liga española

Por Gustavo Privitera [email protected]
Nico González sufrió una lesión en el triunfo del Atlético de Madrid.

Nicolás González preocupa a la Selección argentina. El delantero salió lesionado este domingo en la victoria por 3-0 del Atlético de Madrid frente a Girona, con goles de Koke, Conor Gallagher y Antoine Griezmann, por la fecha 17 de la Liga española.

Nico González quedó a la espera de estudios para conocer la gravedad de la posible lesión, por ello el DT albiceleste, Lionel Scaloni, está al tanto de la situación del jugador.

En el elenco que orienta Diego Simeone fueron titulares además Julián Álvarez y Giuliano Simeone.

Cómo se produjo la lesión de Nico González en el Atlético de Madrid

El atacante argentino sufrió el problema cuando fue a correr un pase en profundidad y debió frenar de manera repentina. De inmediato, se tomó la parte posterior de la pierna derecha y se dejó caer al piso, evidenciando un fuerte dolor en la zona del isquiotibial o cuádriceps posterior.

Inmeridatamente fue reemplazado a los 28 minutos del primer tiempo por Conor Gallagher y generó preocupación tanto en el banco del Colchonero como en la Albiceleste.

En las próximas horas se le realizarán estudios médicos para determinar qué molestia tiene y el tiempo estimado de recuperación de concretarse una lesión.

La evolución del extremo también será seguida de cerca por la Selección Argentina, que monitorea la situación de sus futbolistas en Europa de cara a los compromisos internacionales que se avecinan y al Mundial 2026.

González, de 27 años, era titular en el elenco de Simeone y la lesión le llega en un momento en el que se estaba consolidando en la ofensiva del Colchonero.

