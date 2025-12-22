Rodrigo de la Serna la rompe con una actuación descomunal en una serie que impacta

Rodrigo de la Serna tiene una actuación descomunal en una de las mejores series argentinas. Está entre las más vistas, se trata de El lobista y HBO Max la tiene en su catálogo.
Matías Franco (Rodrigo De la Serna) es "administrador de intereses" a favor de individuos, empresas y corporaciones. Su trabajo consiste en interceder, influir y presionar a sus contactos en el poder para que realicen negocios muy rentables para sus clientes.
HBO Max: de qué trata la serie El lobista
Matías Franco (Rodrigo De la Serna) es un lobista, un “gestor de intereses” en favor de particulares, empresas y corporaciones. El mejor en su rubro.
Su trabajo consiste en interceder, influir y presionar a sus numerosos contactos en el poder con el fin de concretar negocios altamente rentables y lucrativos para sus clientes.
Su nombre ya es una marca registrada en este mundo de las “intermediaciones”, no solo por su gran olfato para las oportunidades, sino también porque su desempeño es garantía de éxito (y de impunidad).
Como en todo mercado, existen competidores que buscan avanzar en el mismo terreno. Natalia Ocampo (Leticia Brédice) se ha erigido como su más feroz amenaza. Así, ambos vivirán en pugna, repartiéndose victorias y derrotas por igual.
Ambicioso como pocos, Franco no se detendrá ante nada ni ante nadie. En la búsqueda por concretar el “negocio de su vida”, trabará relación con el pastor Elián Ospina (Darío Grandinetti), líder de la Iglesia de la Sagrada Revelación, un oscuro personaje que usará las influencias del lobista para lavar su fortuna (proveniente de los “aportes solidarios” de su “comunidad” pero también de transacciones de origen ilícito).
La dificultad del caso dejará muy expuesto a Franco, quien por primera vez estará en la mira de la justicia.
HBO Max: reparto de la serie El lobista
- Rodrigo de la Serna
- Darío Grandinetti
- Leticia Brédice
- Alberto Ajaka
- Julieta Nair Calvo
- Luis Machín