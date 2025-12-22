Rodrigo de la Serna la rompe con una actuación descomunal en una serie que impacta

Su trabajo consiste en interceder, influir y presionar a sus numerosos contactos en el poder con el fin de concretar negocios altamente rentables y lucrativos para sus clientes.

lobista1 Gran elenco. El lobista está integrado por un gran elenco, entre los que se encuentran, Darío Grandinetti y Rodrigo de la Serna.

Su nombre ya es una marca registrada en este mundo de las “intermediaciones”, no solo por su gran olfato para las oportunidades, sino también porque su desempeño es garantía de éxito (y de impunidad).

Como en todo mercado, existen competidores que buscan avanzar en el mismo terreno. Natalia Ocampo (Leticia Brédice) se ha erigido como su más feroz amenaza. Así, ambos vivirán en pugna, repartiéndose victorias y derrotas por igual.

Ambicioso como pocos, Franco no se detendrá ante nada ni ante nadie. En la búsqueda por concretar el “negocio de su vida”, trabará relación con el pastor Elián Ospina (Darío Grandinetti), líder de la Iglesia de la Sagrada Revelación, un oscuro personaje que usará las influencias del lobista para lavar su fortuna (proveniente de los “aportes solidarios” de su “comunidad” pero también de transacciones de origen ilícito).

La dificultad del caso dejará muy expuesto a Franco, quien por primera vez estará en la mira de la justicia.

HBO Max: reparto de la serie El lobista

Rodrigo de la Serna

Darío Grandinetti

Leticia Brédice

Alberto Ajaka

Julieta Nair Calvo

Luis Machín

Tráiler de la serie El lobista