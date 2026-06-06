Es una de las series más vistas en Prime Video y se ha convertido en un fenómeno global

the walking dead daryl dixon Comparte continuidad y está ambientada después del final de la serie The Walking Dead. Imagen: Prime Video.

En la actualidad, The Walking Dead: Daryl Dixon se posiciona como la segunda serie de terror más vista de Prime Video. A continuación, exploramos de qué trata la historia.

Prime Video: ¿de qué trata la serie?

"Daryl Dixon se encuentra lejos de casa y, una vez más, se enfrenta a viejos demonios y a nuevos enemigos; a la par que queda encargado de la protección de un curioso niño de quien sus orígenes se han convertido en materia de leyenda y punto focal de diferentes facciones a lo largo de Francia", revela la descripción oficial de Prime Video.

La primera temporada de la serie sucede algún tiempo después de los acontecimientos de The Walking Dead, Daryl para su sorpresa, se encuentra en Francia y se esfuerza por reconstruir cómo llegó allí y por qué. La trama sigue su viaje a través de una Francia rota pero resistente mientras espera encontrar el camino de regreso a casa. Sin embargo, mientras hace el viaje, las conexiones que forma a lo largo del camino complican su plan final.

the walking dead daryl dixon The Walking Dead: Daryl Dixon es una serie estadounidense postapocalíptica creada por David Zabel para AMC. Imagen: Prime Video.

En esta temporada, aparece el Quemador, que se diferencia de otras variantes de zombies que aparecieron en The Walking Dead, porque han mutado tanto que cuando tocan a una persona, la muerden o incluso salpican su sangre, pueden quemarla significativamente.

Tráiler

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