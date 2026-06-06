The Walking Dead es una de las mejores series de suspenso y terror post-apocalíptico. Se emitió durante 12 años, desde el 2010 hasta 2022, con un total de 11 temporadas. Si te gustó mucho esta historia, probablemente te guste la serie que exploraremos en este artículo.
Es una de las series más vistas en Prime Video y se ha convertido en un fenómeno global
La serie está basada en una de las historias de zombies más famosas del mundo, y es protagonizada por el actor Norman Reedus
The Walking Dead: Daryl Dixon es una producción estadounidense postapocalíptica creada por David Zabel, basada en la exitosa serie del mismo nombre. Es el quinto spin-off y la sexta serie de la franquicia The Walking Dead. Comparte continuidad, un mismo universo e incluso personajes.
Es una combinación de drama, horror, apocalipsis y zombies. Tiene tres temporadas, y un total de 19 episodios, aunque en julio de 2025, la serie fue renovada para una cuarta y última temporada.
En la actualidad, The Walking Dead: Daryl Dixon se posiciona como la segunda serie de terror más vista de Prime Video. A continuación, exploramos de qué trata la historia.
Prime Video: ¿de qué trata la serie?
"Daryl Dixon se encuentra lejos de casa y, una vez más, se enfrenta a viejos demonios y a nuevos enemigos; a la par que queda encargado de la protección de un curioso niño de quien sus orígenes se han convertido en materia de leyenda y punto focal de diferentes facciones a lo largo de Francia", revela la descripción oficial de Prime Video.
La primera temporada de la serie sucede algún tiempo después de los acontecimientos de The Walking Dead, Daryl para su sorpresa, se encuentra en Francia y se esfuerza por reconstruir cómo llegó allí y por qué. La trama sigue su viaje a través de una Francia rota pero resistente mientras espera encontrar el camino de regreso a casa. Sin embargo, mientras hace el viaje, las conexiones que forma a lo largo del camino complican su plan final.
En esta temporada, aparece el Quemador, que se diferencia de otras variantes de zombies que aparecieron en The Walking Dead, porque han mutado tanto que cuando tocan a una persona, la muerden o incluso salpican su sangre, pueden quemarla significativamente.
Tráiler
Reparto
- Norman Reedus es Daryl Dixon.
- Clémence Poésy interpreta a Isabelle Carriere.
- Louis Puech Scigliuzzi como Laurent Carriere.
- Laïka Blanc-Francard es Sylvie.
- Anne Charrier interpreta a Marion Genet.