¿Qué tal es la serie The Walking Dead?

Estamos al frente de una de las series y películas de producción estadounidense más imponentes de los últimos 15 años, y hoy está disponible por completa en las filas de Netflix. Esta serie, de acuerdo a los sitios especializados, es una de las ofertas de la plataforma de streaming del género de terror con mejor valoración de todas las opciones disponibles.

the walking dead 1.jpg

Las series y películas de temática zombie son ofertas muy de nicho, pero esta serie fue considerada como la primera gran oferta del 2010 en adelante, que no solo tuvo un éxito rotundo en televisión, sino también en Netflix. Si bien no estamos hablando de una opción que se caracteriza por ser corta, logró atrapar a los suscriptores con un relato que promete no darte respiro.