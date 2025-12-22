Inicio Ovación Fútbol Deportivo Maipú
Primera Nacional

Deportivo Maipú y el programa de partidos para la temporada 2026 de la Primera Nacional

La AFA confirmó el programa de partidos para la temporada 2026 de la Primera Nacional y Deportivo Maipú debutará ante Agropecuario, de visitante.

Maipú ya tiene su camino para el 2026.

La AFA confirmó el programa de partidos para la temporada 2026 de la Primera Nacional y Deportivo Maipú debutará ante Agropecuario Argentino, en condición de visitante.

El regreso del Cruzado a su estadio en la máxima categoría del ascenso será el segundo de semana de febrero ante Atlético Rafaela, el primer clásico con Godoy Cruz el 21 de marzo y el cruce con San Martín de San Juan en la fecha 15.

futbol-deportivo-maipu-hinchada (1).jpg

Una de las novedades de la temporada se dará en las fechas 7 y 25 y será el regreso del duelo de mendocinos entre el Tomba y el Cruzado. La localía de estos dos encuentros aún no ha sido determinada.

Habrá dos zonas de 18 equipos cada una y jugarán 36 jornadas (ida y vuelta) con una fecha de interzonales. Los ganadores de los dos grupos disputarán una final para dirimir el primer ascenso a la Liga Profesional mientras que del 2 al 8 de cada zona irán al reducido en busca del segundo pasaje a Primera División.

Los descensos seguirán siendo cuatro: los dos últimos de cada zona bajarán a la Primera B Metropolitana o Federal A, según corresponda.

Los partidos del Deportivo Maipú en la Primera Nacional 2026

  • FECHA 1 (7/2) AGROPECUARIO vs. DEPORTIVO MAIPÚ
  • FECHA 2 (14/2) DEPORTIVO MAIPÚ vs. ATLÉTICO RAFAELA
  • FECHA 3 (21/2) SAN MARTÍN (TUCUMÁN) vs. DEPORTIVO MAIPÚ
  • FECHA 4 (28/2) DEPORTIVO MAIPÚ vs. GIMNASIA Y TIRO
  • FECHA 5 (7/3) ATLANTA vs. DEPORTIVO MAIPÚ
  • FECHA 6 (14/3) DEPORTIVO MAIPÚ vs. MIDLAND
  • FECHA 7 – INTERZONAL (AÚN NO SE DEFINIERON LAS LOCALÍAS) (21/3) GODOY CRUZ vs. DEPORTIVO MAIPÚ
  • FECHA 8 (28/3) QUILMES vs. DEPORTIVO MAIPÚ
  • FECHA 9 (4/4) DEPORTIVO MAIPÚ vs. COLEGIALES
  • FECHA 10 (11/4) PATRONATO vs. DEPORTIVO MAIPÚ
  • FECHA 11 (18/4) DEPORTIVO MAIPÚ vs. ALMAGRO
  • FECHA 12 (25/4) GIMNASIA (JUJUY) vs. DEPORTIVO MAIPÚ
  • FECHA 13 (2/5) TEMPERLEY vs. DEPORTIVO MAIPÚ
  • FECHA 14 (9/5) DEPORTIVO MAIPÚ vs. NUEVA CHICAGO
  • FECHA 15 (16/5) SAN MARTÍN (SAN JUAN) vs. DEPORTIVO MAIPÚ
  • FECHA 16 (23/5) DEPORTIVO MAIPÚ vs. CHACARITA
  • FECHA 17 (30/5) GÜEMES (SDE) vs. DEPORTIVO MAIPÚ
  • FECHA 18 (6/6) DEPORTIVO MAIPÚ vs. TRISTÁN SUÁREZ

Para la segunda rueda la programación se mantiene y se invierten las localías.

