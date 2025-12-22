Deportivo Maipú y el programa de partidos para la temporada 2026 de la Primera Nacional

La AFA confirmó el programa de partidos para la temporada 2026 de la Primera Nacional y Deportivo Maipú debutará ante Agropecuario Argentino, en condición de visitante.
El regreso del Cruzado a su estadio en la máxima categoría del ascenso será el segundo de semana de febrero ante Atlético Rafaela, el primer clásico con Godoy Cruz el 21 de marzo y el cruce con San Martín de San Juan en la fecha 15.
Una de las novedades de la temporada se dará en las fechas 7 y 25 y será el regreso del duelo de mendocinos entre el Tomba y el Cruzado. La localía de estos dos encuentros aún no ha sido determinada.
Habrá dos zonas de 18 equipos cada una y jugarán 36 jornadas (ida y vuelta) con una fecha de interzonales. Los ganadores de los dos grupos disputarán una final para dirimir el primer ascenso a la Liga Profesional mientras que del 2 al 8 de cada zona irán al reducido en busca del segundo pasaje a Primera División.
Los descensos seguirán siendo cuatro: los dos últimos de cada zona bajarán a la Primera B Metropolitana o Federal A, según corresponda.
Para la segunda rueda la programación se mantiene y se invierten las localías.