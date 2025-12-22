Deportivo Maipú y el programa de partidos para la temporada 2026 de la Primera Nacional

El regreso del Cruzado a su estadio en la máxima categoría del ascenso será el segundo de semana de febrero ante Atlético Rafaela, el primer clásico con Godoy Cruz el 21 de marzo y el cruce con San Martín de San Juan en la fecha 15.

futbol-deportivo-maipu-hinchada (1).jpg

Una de las novedades de la temporada se dará en las fechas 7 y 25 y será el regreso del duelo de mendocinos entre el Tomba y el Cruzado. La localía de estos dos encuentros aún no ha sido determinada.