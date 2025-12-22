Exequiel Zeballos tuvo su tarde soñada en la fecha 15 del Torneo Clausura, cuandoBoca Juniors recibió aRiver Plate y se quedó con un triunfazo por 2 a 0. La figura fue el extremo de 23 años, quien abrió el marcador y asistió a Miguel Merentiel en el segundo gol.
El partido dejó al Xeneize en la más alto mientras que agudizó la crisis del Millonario, quienes finalmente quedaron fuera de la zona de clasificación a la Copa Libertadores y tendrá que conformarse con disputar la Copa Sudamericana.
Los goles de una noche histórica para Changuito Zeballos
Cuando el primer tiempo estaba finalizando fue Zeballos quien agarró la pelota y definió de manera defectuosa, pero con la suerte de que el rebote le quedó en su haber. Fue allí cuando logró mandar la pelota al fondo de la red abriendo el marcador.
Y con el gol se desató la locura: corrió hacia la tribuna donde estaban ubicados su padre y un amigo terminando en medio de los hinchas del Xeneize en una imagen con tintes épicos.
Marcelo Gallardo tuvo la oportunidad de hablar durante el entretiempo con su plantel para poder mejorar la situación de cara al segundo tiempo, sin embargo todo lo que se planificó de poco sirvió ya que al minuto de juego Changuito Zeballos se escapó por el sector izquierdo siendo más rápido que todos y ejecutó un centro para que Miguel Merentiel la empujara al fondo de la red.
Nuevamente el festejo fue eufórico con el delantero uruguayo y el extremo argentino celebrando con sus manos como si tuvieran una ametralleta, una manera característica de Miguel Merentiel a la hora de convertir. Pero ahora Zeballos realizó una autocrítica sobre lo sucedido en esa ocasión.
Changuito Zeballos sorprendió con una autocrítica por su gol contra River
El torneo Clausura ya finalizó y cuando se está terminando el año comienza una época de reflexión sobre lo que sucede en el año, es por eso que Zeballos se refirió a sus festejos alocados frente a River: "Ni siquiera me acuerdo bien cómo fue y hasta me da algo de vergüenza volver a verlo".
"Yo suelo salir para ese lado porque ahí están mi viejo y un amigo. Sé que encaré para ahí, pero no sé cómo terminé casi en medio de la gente", continuó relatando.
Además, se trató del partido más importante para el extremo de 23 años: "Fue el partido que uno siempre sueña: mi primera vez de titular contra River, un gol, una asistencia, la ovación y la clasificación a la Libertadores".
"on respecto a su futuro y a las posibilidades de emigrar al fútbol europeo, concluyó: "No hay que apurarse, las cosas pasan cuando tienen que pasar".