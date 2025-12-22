Cuando el primer tiempo estaba finalizando fue Zeballos quien agarró la pelota y definió de manera defectuosa, pero con la suerte de que el rebote le quedó en su haber. Fue allí cuando logró mandar la pelota al fondo de la red abriendo el marcador.

Embed CHANGUITO ZEBALLOS Y EL 1-0 DE BOCA SOBRE RIVER.



Es su ¡3ER GOL! en los últimos 4 PARTIDOS. pic.twitter.com/PsXYTSbN70 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 9, 2025

Y con el gol se desató la locura: corrió hacia la tribuna donde estaban ubicados su padre y un amigo terminando en medio de los hinchas del Xeneize en una imagen con tintes épicos.

Marcelo Gallardo tuvo la oportunidad de hablar durante el entretiempo con su plantel para poder mejorar la situación de cara al segundo tiempo, sin embargo todo lo que se planificó de poco sirvió ya que al minuto de juego Changuito Zeballos se escapó por el sector izquierdo siendo más rápido que todos y ejecutó un centro para que Miguel Merentiel la empujara al fondo de la red.

Embed EL CHANGUITO ZEBALLOS ES DIOS



GOL DE LA BESTIA MERENTIEL pic.twitter.com/qlXlUxMeDJ — Toto (@palertermo) November 9, 2025

Nuevamente el festejo fue eufórico con el delantero uruguayo y el extremo argentino celebrando con sus manos como si tuvieran una ametralleta, una manera característica de Miguel Merentiel a la hora de convertir. Pero ahora Zeballos realizó una autocrítica sobre lo sucedido en esa ocasión.

Changuito Zeballos vs River Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel y Leandro Paredes celebran el segundo gol contra River.

Changuito Zeballos sorprendió con una autocrítica por su gol contra River

El torneo Clausura ya finalizó y cuando se está terminando el año comienza una época de reflexión sobre lo que sucede en el año, es por eso que Zeballos se refirió a sus festejos alocados frente a River: "Ni siquiera me acuerdo bien cómo fue y hasta me da algo de vergüenza volver a verlo".

"Yo suelo salir para ese lado porque ahí están mi viejo y un amigo. Sé que encaré para ahí, pero no sé cómo terminé casi en medio de la gente", continuó relatando.

Además, se trató del partido más importante para el extremo de 23 años: "Fue el partido que uno siempre sueña: mi primera vez de titular contra River, un gol, una asistencia, la ovación y la clasificación a la Libertadores".

"on respecto a su futuro y a las posibilidades de emigrar al fútbol europeo, concluyó: "No hay que apurarse, las cosas pasan cuando tienen que pasar".