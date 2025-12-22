Corinthians, con el aporte de un mendocino ex Godoy Cruz, ganó la Copa de Brasil

Corinthians se quedó con la cuarta Copa de Brasil

El Timao, con goles de Yuri Alberto y Memphis Depay, ganó su cuarta copa nacional (1995, 2002, 2009 y 2025), coronando una temporada marcada por la reconstrucción, los cambios de entrenador y una fuerte inversión futbolística.

La Copa de Brasil es el torneo mejor pago del continente a nivel nacional. Por ganar la final, Corinthians recibió 77 millones de reañes, equivalentes a unos USD 13,6 millones, cifra que asciende a casi USD 18 millones si se contabiliza lo acumulado en rondas previas. Este premio supera ampliamente al del Brasileirão y que explica por qué esta competencia es tan codiciada.

Fabrizio Angileri se sumó al Corinthians en febrero del 2025

Angileri, el lateral de 30 años, tenía contrato hasta junio de 2026 con el Getafe de España, pero lo rescindió para firmar un acuerdo con el Timao en febrero pasado hasta el 31 de diciembre de este año.

El jugador, que surgió de las inferiores de Godoy Cruz, pasó por el River de Marcelo Gallardo. En el Millo disputó 68 partidos, marcó cuatro goles y brindó 13 asistencias.