Corinthians, con el aporte de un mendocino ex Godoy Cruz, ganó la Copa de Brasil

Corinthians, con el aporte del mendocino ex Godoy Cruz Fabrizio Angileri (ingresó a los 38 minutos del complemento), derrotó por 2 a 1 a Vasco da Gama este domingo en el estadio Maracaná y se consagró campeón de la Copa de Brasil.
Corinthians, con el aporte de un mendocino, le ganó a Vasco da Gama en el Maracaná y se consagró campeón de la Copa de Brasil,
Corinthians se quedó con el segundo torneo más importante del fútbol de ese país: en la ida empató sin goles y en la revancha se impuso de visitante.
Con dos argentinos, Fabrizio Angileri (ex Godoy Cruz y River) y Rodrigo Garro Corinthians cierra el año como el único club paulista campeón en 2025. En enero el Timao (donde supieron jugar Carlos Tevez y Javier Mascherano) disputará la Supercopa de Brasil 2026 frente a Flamengo, campeón del Brasileirao.
El Timao, con goles de Yuri Alberto y Memphis Depay, ganó su cuarta copa nacional (1995, 2002, 2009 y 2025), coronando una temporada marcada por la reconstrucción, los cambios de entrenador y una fuerte inversión futbolística.
La Copa de Brasil es el torneo mejor pago del continente a nivel nacional. Por ganar la final, Corinthians recibió 77 millones de reañes, equivalentes a unos USD 13,6 millones, cifra que asciende a casi USD 18 millones si se contabiliza lo acumulado en rondas previas. Este premio supera ampliamente al del Brasileirão y que explica por qué esta competencia es tan codiciada.
Angileri, el lateral de 30 años, tenía contrato hasta junio de 2026 con el Getafe de España, pero lo rescindió para firmar un acuerdo con el Timao en febrero pasado hasta el 31 de diciembre de este año.
El jugador, que surgió de las inferiores de Godoy Cruz, pasó por el River de Marcelo Gallardo. En el Millo disputó 68 partidos, marcó cuatro goles y brindó 13 asistencias.