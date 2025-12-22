Miguel Borja tiene nuevo club tras dejar River: la gran razón por la que no arregló en Boca

Miguel Borja tiene nuevo club. El colombiano se fue de River y se convirtió en el nuevo refuerzo del Cruz Azul de México, dejando atrás la posibilidad de jugar en la vereda de enfrente del Millonario, Boca.
El delantero Miguel Borja se fue de River y ya tiene nuevo club. Las razones por las que no fue jugador de Boca
El "Colibrí” firmará un contrato por dos temporadas con el club mexicano, tras quedar descartada su llegada a Boca por las pretensiones económicas del ex River.
Boca se retiró de la negociación, por lo que Cruz Azul avanzó con decisión y presentó una oferta que sí se ajustó a las exigencias del delantero. El conjunto mexicano apostó fuerte por Borja y logró cerrar su incorporación.
Borja llegará a la Liga MX tras un recorrido destacado en el fútbol sudamericano, con buenos desempeños en equipos grandes.
Se supo que Miguel Borja no arrgeló con Boca por sus elevadas pretensiones salariales del futbolista. El colombiano pidió ganar un ingreso superior al que cobraba en River, algo que no aceptaron en la dirigencia del club de la Ribera.
Si se sumaba al Xeneize el salario pretendido por Borja hubiese sido mayor que el de referentes del plantel como Edinson Cavani o Leandro Paredes, algo que dio por terminada la negociación.
En Boca entendieron que el pedido no solo rompía la escala salarial, sino que además no guardaba relación con la política económica que el club busca sostener. “Está claro que quisieron usar a Boca para ir a otro país”, habrían dicho desde el club.
El pase no llegó a buen puerto principalmente por la brecha económica entre lo que pretendía el jugador y lo que Boca estaba dispuesto a ofrecer. La dirigencia consideró que si aceptaba lo que pedía el colombiano hubiese representado un antecedente negativo para el plantel, por lo que decidió dar un paso al costado.