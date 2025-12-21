Borja tomó una drástica decisión tras irse de River y ser vinculado con Boca

El hermano de Borja manifestó su deseo de que el ex River jugara en Boca, por lo que trascendió que el Xeneize sumaría a sus filas al colombiano.

En la entrevista que el delantero concedió a ESPN el jueves pasado, sorprendió al no descartar la posibilidad de vestir la camiseta azul y oro. El propio cafetero declaró: “Uno no puede cerrar las puertas”.

En el tramo final de su vínculo con River, Borja se encuentra de vacaciones en Cartagena, Colombia, acompañado de su familia.

A pesar de los rumores de su llegada a Boca, Borja iría al Cruz Azul mexicano.