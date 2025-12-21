Borja tomó una drástica decisión tras irse de River y ser vinculado con Boca

Inicio Ovación Fútbol Miguel Borja
El delantero Miguel Borja tomó una drástica decisión tras no ser tenido en cuenta por el DT de River, Marcelo Gallardo, y ser vinculado con Boca

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Miguel Borja se quedó libre de River.

El delantero Miguel Borja tendría definido su futuro futbolístico tras no ser tenido en cuenta por el DT de River, Marcelo Gallardo, y ser vinculado con Boca.

Miguel Borja terminará su contrato el próximo 31 de diciembre y se irá libre. Tras los rumores que lo acercaban a Boca, el colombiano tiene muy avanzada su llegada a México.

Borja jugaría en el fútbol mexicano.

Miguel Borja se sumaría al Cruz Azul de México

El delantero de 32 años tiene casi todo acordado con Cruz Azul y firmaría un vínculo por las próximas dos temporadas con el club que viene de caer en la semifinal de la Liga Mx y perdió en los cuartos de final de la Copa Intercontinental antee Flamengo.

El hermano de Borja manifestó su deseo de que el ex River jugara en Boca, por lo que trascendió que el Xeneize sumaría a sus filas al colombiano.

En la entrevista que el delantero concedió a ESPN el jueves pasado, sorprendió al no descartar la posibilidad de vestir la camiseta azul y oro. El propio cafetero declaró: “Uno no puede cerrar las puertas”.

En el tramo final de su vínculo con River, Borja se encuentra de vacaciones en Cartagena, Colombia, acompañado de su familia.

A pesar de los rumores de su llegada a Boca, Borja iría al Cruz Azul mexicano.

