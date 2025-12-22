Cuál es la programación del básquet de la NBA para esta Navidad

La actividad deportiva en el hemisferio norte para la celebración de la Navidad, lejos de detenerse por el feriado, se incrementa y tiene programación especial. El mejor básquetbol del mundo, el de Estadios Unidos propone una grilla de cinco partidos imperdibles.
Así como el fútbol de la Premier League inglesa tiene su Boxing Day (que este año serpa acotado), que proviene de una tradición aristócrata de poner en cajas las sobras de la cena de Noche Buena para regalar a la servidumbre en el feriado navideño, los estadounidenses tienen el clásico de NBA. La Liga organiza desde 1947 los mejores encuentros de la temporada, en lo que resulta un entretenimiento ideal para los fanáticos, ya sea para ver en forma presencial en los estadios, o por TV, en casa, lo que se puede hacer en el resto del mundo.
Para su edición de Navidad 2025, este jueves 25 de diciembre tendrá cinco encuentros espectaculares que podrán verse en nuestro país en la plataforma digital Disney+, la NBA League Pass, o ESPN, en cable.
14:00 – Cleveland Cavaliers vs New York Knicks (en New York).
16:30 – San Antonio Spurs vs Oklahoma City Thunder (en Oklahoma).
19:00 – Dallas Mavericks vs Golden State Warriors (en Golden State).
22:00 -- Houston Rockets vs Los Angeles Lakers (en Los Angeles).
00:30 – Minnesota Timberwolves vs Denver Nuggets (en Denver).
Estos partidos de la NBA pueden verse en vivo en nuestro país, además de los mencionados, por la señal de cable ESPN, y por lo tanto, por las plataformas Flow, Telecentro Play y DGO. Desde este año, la plataforma Amazon Prime Video también transmite algunos partidos.