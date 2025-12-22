Cuál es la programación del básquet de la NBA para esta Navidad

Así como el fútbol de la Premier League inglesa tiene su Boxing Day (que este año serpa acotado), que proviene de una tradición aristócrata de poner en cajas las sobras de la cena de Noche Buena para regalar a la servidumbre en el feriado navideño, los estadounidenses tienen el clásico de NBA. La Liga organiza desde 1947 los mejores encuentros de la temporada, en lo que resulta un entretenimiento ideal para los fanáticos, ya sea para ver en forma presencial en los estadios, o por TV, en casa, lo que se puede hacer en el resto del mundo.

basquet-nba-especial de navidad

Para su edición de Navidad 2025, este jueves 25 de diciembre tendrá cinco encuentros espectaculares que podrán verse en nuestro país en la plataforma digital Disney+, la NBA League Pass, o ESPN, en cable.