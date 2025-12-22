Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Atento Independiente Rivadavia: definieron los bombos de la Copa Libertadores 2026

Quedaron definidos los bombos para el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, donde Independiente Rivadavia será uno de los representantes argentinos

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Independiente Rivadavia afrontará la Copa Libertadores en el 2026.

Fueron definidos los bombos para el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, donde Independiente Rivadavia será uno de los representantes argentinos. La Lepra se ganó el derecho de intervenir en el certamen continental tras adjudicarse la Copa Argentina 2025.

Además la Lepra, que tuvo un gran año, se medirá con Estudiantes de La Plata (el sábado pasado ganó el Trofeo de Campeones 2025) por la Supercopa Argentina. También afrontará la Liga Profesional y la Copa Argentina.

independiente-rivadavia-festejo-2
Independiente Rivadavia jugará por primera vez la Copa Libertadores.

Una de las novedades más importantes es que Boca Juniors será el único equipo argentino en ostentar la condición de cabeza de serie en la próxima edición del certamen continental.

El sorteo de la fase de grupos de la Libertadores será la semana del 18 de marzo. Ya hay 28 equipos confirmados, a la espera de los cuatro clasificados que saldrán de las etapas previas, que se sumarán al bombo 4, donde ya esperan Independiente Rivadavia y Platense.

Boca está en el bombo 1 gracias a su posición en el ranking de la Conmebol, por lo que evitará a los equipos más fuertes del continente en la fase inicial. En el bombo 2 están Estudiantes y Lanús y en el bombo 3 se ubica Rosario Central.

bombos-copa-libertadores
As&iacute; quedaron conformados los bombos de la Copa Libertadores 2026.

Así quedaron conformados los bombos de la Copa Libertadores 2026.

Las fase previa se iniciará el martes 2 de febrero. Argentinos Juniors iniciará en la Fase 2, entre el 17 y el 26 de febrero.

El inicio de la fase de grupos está previsto para el martes 7 de abril, marcando el inicio del camino hacia la gran final del 28 de noviembre.

Así quedaron los bombos de la Copa Libertadores 2026:

Bombo 1

  • Flamengo
  • Palmeiras
  • Boca
  • Peñarol
  • Nacional (U)
  • Liga de Quito
  • Fluminense
  • Independiente del Valle

Bombo 2

  • Libertad
  • Estudiantes
  • Lanús
  • Cerro Porteño
  • Corinthians
  • Bolívar
  • Cruzeiro
  • Universitario

Bombo 3

  • Junior
  • Universidad de Chile
  • Independiente Santa Fe
  • Rosario Central
  • Always Ready
  • Coquimbo Unido
  • Deportivo La Guaira
  • Cusco

Bombo 4

  • Universidad Central
  • Independiente Rivadavia
  • Platense
  • Mirassol
  • Equipo Fase 3
  • Equipo Fase 3
  • Equipo Fase 3
  • Equipo Fase 3

