Atento Independiente Rivadavia: definieron los bombos de la Copa Libertadores 2026

El sorteo de la fase de grupos de la Libertadores será la semana del 18 de marzo. Ya hay 28 equipos confirmados, a la espera de los cuatro clasificados que saldrán de las etapas previas, que se sumarán al bombo 4, donde ya esperan Independiente Rivadavia y Platense.

Boca está en el bombo 1 gracias a su posición en el ranking de la Conmebol, por lo que evitará a los equipos más fuertes del continente en la fase inicial. En el bombo 2 están Estudiantes y Lanús y en el bombo 3 se ubica Rosario Central.

bombos-copa-libertadores Así quedaron conformados los bombos de la Copa Libertadores 2026.

Las fase previa se iniciará el martes 2 de febrero. Argentinos Juniors iniciará en la Fase 2, entre el 17 y el 26 de febrero.

El inicio de la fase de grupos está previsto para el martes 7 de abril, marcando el inicio del camino hacia la gran final del 28 de noviembre.

Así quedaron los bombos de la Copa Libertadores 2026:

Bombo 1

Flamengo

Palmeiras

Boca

Peñarol

Nacional (U)

Liga de Quito

Fluminense

Independiente del Valle

Bombo 2

Libertad

Estudiantes

Lanús

Cerro Porteño

Corinthians

Bolívar

Cruzeiro

Universitario

Bombo 3

Junior

Universidad de Chile

Independiente Santa Fe

Rosario Central

Always Ready

Coquimbo Unido

Deportivo La Guaira

Cusco

Bombo 4