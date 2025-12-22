Atento Independiente Rivadavia: definieron los bombos de la Copa Libertadores 2026

Además la Lepra, que tuvo un gran año, se medirá con Estudiantes de La Plata (el sábado pasado ganó el Trofeo de Campeones 2025) por la Supercopa Argentina. También afrontará la Liga Profesional y la Copa Argentina.
Una de las novedades más importantes es que Boca Juniors será el único equipo argentino en ostentar la condición de cabeza de serie en la próxima edición del certamen continental.
El sorteo de la fase de grupos de la Libertadores será la semana del 18 de marzo. Ya hay 28 equipos confirmados, a la espera de los cuatro clasificados que saldrán de las etapas previas, que se sumarán al bombo 4, donde ya esperan Independiente Rivadavia y Platense.
Boca está en el bombo 1 gracias a su posición en el ranking de la Conmebol, por lo que evitará a los equipos más fuertes del continente en la fase inicial. En el bombo 2 están Estudiantes y Lanús y en el bombo 3 se ubica Rosario Central.
Las fase previa se iniciará el martes 2 de febrero. Argentinos Juniors iniciará en la Fase 2, entre el 17 y el 26 de febrero.
El inicio de la fase de grupos está previsto para el martes 7 de abril, marcando el inicio del camino hacia la gran final del 28 de noviembre.
Así quedaron los bombos de la Copa Libertadores 2026: