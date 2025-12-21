Inicio Ovación Fútbol Estudiantes
Increíble

La impactante revelación de un jugador de Estudiantes luego de ganar el Trofeo de Campeones

Tras salir campeón por segunda vez en un mes, un jugador de Estudiantes tuvo que cambiar de planes en una noche inolvidable

Emanuel Trilla Donoso
Emanuel Trilla Donoso
El jugador de Estudiantes dio a conocer un detalle que sorprendió a todos.

Platense y Estudiantes de La Plata se vieron las caras para disputar el Trofeo de Campeones, la final que enfrentó al campeón del Torneo Apertura con el campeón del Clausura. Y aunque la gloria quedó para el Pincha, uno de sus jugadores tuvo que cambiar de planes porque no contaba con este partido.

Así lo manifestó Leandro González Pírez a los micrófonos de ESPN una vez que finalizó el encuentro que el Pincharrata ganó por 2 a 1 al Calamar.

Estudiantes de La Plata consigui&oacute; otro t&iacute;tulo m&aacute;s.

Tras salir campeón con Estudiantes el jugador hizo una curiosa revelación

Fue una noche de emociones para González Pírez ya que logró coronarse nuevamente con la camiseta de Estudiantes y su fin de año será de grandes celebraciones. Es que además de disfrutar de un nuevo campeonato el defensor que jugaba en River reveló que tenía programada su propia boda para el sábado 20 de diciembre.

La organización del casamiento no fue poca cosa, sin embargo nunca se imiaginó que iba a tener que reprogramarlo porque el calendario indicó que el mismo día debía disputarse la final del Trofeo de Campeones.

"Me casaba hoy", comenzó explicando el defensor para luego añadir: "Cumplimos 10 años de casados. Cuando nos casamos en la primera etapa, no teníamos la posición económica que tenemos hoy para poder hacer una fiesta. Siempre habíamos dicho que cuando cumplamos 10 años íbamos a festejar".

Finalmente el defensor cambió su casamiento para hoy en un fin de año lleno de títulos y alegrías.

