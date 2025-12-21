La impactante revelación de un jugador de Estudiantes luego de ganar el Trofeo de Campeones

Así lo manifestó Leandro González Pírez a los micrófonos de ESPN una vez que finalizó el encuentro que el Pincharrata ganó por 2 a 1 al Calamar.

González Pírez Estudiantes de La Plata consiguió otro título más.

Tras salir campeón con Estudiantes el jugador hizo una curiosa revelación

Fue una noche de emociones para González Pírez ya que logró coronarse nuevamente con la camiseta de Estudiantes y su fin de año será de grandes celebraciones. Es que además de disfrutar de un nuevo campeonato el defensor que jugaba en River reveló que tenía programada su propia boda para el sábado 20 de diciembre.