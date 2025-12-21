La impactante revelación de un jugador de Estudiantes luego de ganar el Trofeo de Campeones

Así lo manifestó Leandro González Píreza los micrófonos de ESPN una vez que finalizó el encuentro que el Pincharrata ganó por 2 a 1 al Calamar.
Tras salir campeón con Estudiantes el jugador hizo una curiosa revelación
Fue una noche de emociones para González Pírez ya que logró coronarse nuevamente con la camiseta de Estudiantes y su fin de año será de grandes celebraciones. Es que además de disfrutar de un nuevo campeonato el defensor que jugaba en River reveló que tenía programada su propia boda para el sábado 20 de diciembre.
La organización del casamiento no fue poca cosa, sin embargo nunca se imiaginó que iba a tener que reprogramarlo porque el calendario indicó que el mismo día debía disputarse la final del Trofeo de Campeones.
"Me casaba hoy", comenzó explicando el defensor para luego añadir: "Cumplimos 10 años de casados. Cuando nos casamos en la primera etapa, no teníamos la posición económica que tenemos hoy para poder hacer una fiesta. Siempre habíamos dicho que cuando cumplamos 10 años íbamos a festejar".