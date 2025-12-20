Con un doblete de Alario, Estudiantes le ganó a Platense y conquistó el Trofeo de Campeones

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2002486949299302412&partner=&hide_thread=false
A los 10' Ezequiel Piovi remató desde más de 30 metros y la pelota, que parecía fácil, fue controlada en dos tiempos por el arquero de Platense.
Sobre el primer cuarto de hora llegó la primera aproximación para Platense. Un remate de Ignacio Schor careció de potencia y fue fácilmente contenido por Fernando Muslera.
Para encontrar otra jugada de riesgo hubo que esperar hasta el cuarto minuto de adición. Un tiro libre de Cetré fue desviado por Guido Mainero en el primer palo, quien casi convierte en su propio arco. Losas, uno de los puntos más altos del Calamar, tuvo una tremenda salvada para mantener el cero en su arco.
Platense puso el 1-0 y Estudiantes lo dio vuelta
Cuando el complemento se estaba armando, llegó la primera de riesgo para Platense. Un lateral de Saborido y el desvío en un defensor del Pincha derivaron en el derechazo cruzado de Franco Zapiola que fue inatajable para Muslera.
De esta manera, y con la Ley del Ex, el Calamar abrió el marcador en el inicio de la segunda etapa. Por haber nacido en el Pincha, el mediocampista de 24 años no celebró el tanto.
A los 34 minutos llegó la igualdad por parte del Pincha. Un centro desde la izquierda de Cetré llegó al segundo palo y se encontró con el cabezazo de Fabricio Perez. El hombre de 20 años la jugó al medio para la llegada de Lucas Alario, quien definió con el arco a su merced.
Con el tiempo cumplido, el exujgador de River volvió a anotar su nombre entre los goleadores de la jornada. Un córner de Cetré al segundo palo conectó con el botín derecho del Pipa. La pelota picó en el área chica y terminó pegando en el techo del arco de Losas.
