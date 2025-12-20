Más de 2.000 chicos en el lanzamiento de las Escuelas de Verano de la Ciudad

El momento más emotivo de la jornada lo protagonizó Nati, una de las alumnas, quien tomó la palabra y afirmó: “Soy del Gimnasio Nº 2. A los profesores y al intendente los quiero como una familia”.

Temporada 2025-206 de las Escuelas de Verano

Las Escuelas de Verano 2025–2026 ya se encuentran en marcha desde el lunes 15 de diciembre y constituyen uno de los programas recreativos más importantes del calendario municipal. Están destinadas a niñas y niños de entre 4 y 12 años y cuentan con una participación estimada de alrededor de 2.000 asistentes, acompañados por más de 250 profesores de Educación Física.

El programa funciona en nueve espacios de la Ciudad, incluyendo los cinco gimnasios municipales y nuevos lugares incorporados mediante convenios de colaboración, como el Club Cano y el Corfam. Además, se sumaron propuestas específicas para personas con discapacidad en turno tarde y actividades destinadas a adolescentes en el CIC Nº 2, ampliando el alcance y fortaleciendo el carácter inclusivo de la iniciativa.

Las actividades se desarrollan mayoritariamente en turno mañana e incluyen propuestas acuáticas, recreativas y deportivas, con el acompañamiento permanente de guardavidas y coordinadores de pileta, consolidando un espacio de cuidado, recreación e integración para las familias durante la temporada estival.